SpaceX continua a guardare al futuro della propria infrastruttura di lancio e, dopo aver trasformato Starbase in Texas nel principale centro operativo del programma Starship, potrebbe presto aggiungere un nuovo tassello alla propria espansione negli Stati Uniti. Secondo le ultime indiscrezioni, la società guidata da Elon Musk sarebbe infatti vicina a raggiungere un accordo con lo Stato della Louisiana per ottenere oltre 500 ettari di terreno lungo la costa del Golfo del Messico.

L’intesa, che non è ancora stata ufficializzata dalle parti coinvolte, potrebbe rappresentare un passo importante per sostenere l’obbiettivo dichiarato di aumentare drasticamente la frequenza dei lanci di Starship nei prossimi anni.

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Un’ampia area costiera potrebbe diventare il futuro di SpaceX in Louisiana

L’area interessata si trova a Pecan Island, nella Vermillion Parish, circa 70 km a sud-ovest di Lafayette e a pochi chilometri dal Golfo del Messico; si tratta di un territorio caratterizzato prevalentemente da paludi costiere, abitato da circa un centinaio di persone e tradizionalmente legato ad attività come pesca e agricoltura.

Secondo quanto riportato, la Louisiana e SpaceX sarebbero nelle fasi finali delle trattative per il trasferimento di oltre 520 ettari di questi terreni. L’operazione sarebbe resa possibile da un accordo legale che ha coinvolto ExxonMobil: la compagnia petrolifera, proprietaria dell’area fin dagli anni ’50, avrebbe accettato di cedere i terreni allo Stato nell’ambito della chiusura di numerose cause legate all’inquinamento ambientale e all’erosione della costa.

Una volta acquisita la proprietà, la Louisiana potrebbe trasferire l’area a SpaceX attraverso una vendita, un contratto di locazione di lungo periodo o un’altra formula che non sarebbe ancora stata definita. Il governatore Jeff Landry dovrebbe annunciare ufficialmente l’accordo entro la fine di agosto, anche se al momento né l’amministrazione statale né SpaceX hanno confermato pubblicamente i dettagli dell’operazione.

L’obbiettivo sarebbe ampliare la rete di siti dedicati a Starship

Negli ultimi mesi la Louisiana ha approvato una serie di misure pensate per attrarre aziende del settore aerospaziale, il pacchetto legislativo include incentivi fiscali, agevolazioni sulla proprietà e alcune tutele legali che potrebbero rendere il territorio particolarmente interessante per società impegnate nello sviluppo di veicoli spaziali.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo sito potrebbe essere destinato alle attività legate a Starship, il sistema di lancio completamente riutilizzabile sul quale SpaceX sta costruendo il proprio futuro; tuttavia, non tutto il terreno verrebbe occupato da infrastrutture operative.

Gran parte del’area dovrebbe infatti essere mantenuta come zona di sicurezza e cuscinetto acustico intorno alle eventuali rampe di lancio, seguendo una filosofia simile a quella già adottata presso Starbase in Texas. L’obbiettivo sarebbe ridurre l’impatto delle operazioni sull’ambiente circostante e sulle comunità locali, pur consentendo un’espansione delle attività.

L’accordo includerebbe inoltre alcune clausole dedicate alla tutela e al ripristino delle paludi costiere, considerate fondamentali sia per la biodiversità della regione sia come barriera naturale contro gli uragani che colpiscono frequentemente il Golfo del Messico.

Migliaia di lanci richiederanno più basi operative

L’eventuale nuovo sito si inserirebbe perfettamente nella strategia che SpaceX ha delineato negli ultimi mesi. A maggio, rispondendo ad alcune indiscrezioni circolate online, l’azienda aveva dichiarato che l’obbiettivo è arrivare a effettuare migliaia di voli di Starship ogni anno, un ritmo che richiederà inevitabilmente la disponibilità di più basi di lancio.

Per questo motivo SpaceX ha spiegato di valutare costantemente nuove località, sia negli Stati Uniti sia all’estero, dove espandere le proprie attività. La possibile intesa con la Louisiana potrebbe quindi rappresentare uno dei primi passi concreti verso una rete di siti in grado di sostenere un numero di missioni molto superiore rispetto a quello attualmente consentito.

Secondo le fonti citate dalle indiscrezioni, il progetto potrebbe inoltre generare migliaia di nuovi posti di lavoro in una zona caratterizzata da un’economia relativamente fragile. Si tratta di un’aspetto che potrebbe avere un peso importante per l’amministrazione statale, anche se non mancano le preoccupazioni di una parte della popolazione locale, timorosa di perdere terreni appartenuti alle famiglie della zona da generazioni.

Per il momento bisognerà comunque attendere un annuncio ufficiale per conoscere la struttura definitiva dell’accordo e capire se Pecan Island diventerà davvero una nuova casa per le future missioni di Starship.