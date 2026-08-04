-38% sul Logitech G Yeti GX: chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa uno dei microfoni USB più completi per il gaming e lo streaming, quel momento è adesso. Il prezzo è sceso in modo significativo rispetto al listino su Amazon, toccando un livello che difficilmente si era visto prima d’ora. Vale la pena scoprire perché questo microfono dinamico RGB sta facendo tanto parlare di sé, e perché a questo prezzo diventa una scelta quasi obbligata.

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Logitech G Yeti GX: qualità broadcast, capsula dinamica e RGB pronti a dominare lo stream

Logitech G Yeti GX non è il solito microfono USB confezionato per sembrare professionale: lo è davvero. Il cuore del dispositivo è una capsula dinamica supercardioidale che, rispetto al classico pattern cardioidale, offre un angolo di acquisizione ancora più stretto. Il risultato pratico? Click di tastiera, ventole, rumori ambientali rimangono fuori dalla registrazione mentre la voce di chi parla viene catturata con precisione chirurgica, a patto di restare ben centrati davanti al microfono.

La qualità audio arriva fino a 24 bit / 96 kHz, con una risposta in frequenza che copre da 50 Hz a 18 kHz, una gamma dinamica di 95 dB e un rapporto segnale/rumore di 78 dB: numeri che fanno davvero sul serio per un microfono USB da scrivania.

Tra le funzionalità più interessanti spicca lo Smart Audio Lock, che agisce come un limitatore analogico automatico: previene il clipping anche nei momenti più concitati dello stream (urla, reazioni esagerate, colpi di scena) e riduce il rumore di fondo tramite un espansore. Tutto si attiva con un semplice click sulla rotella del volume, senza bisogno di toccare il software.

A completare il quadro ci sono:

Blue VO!CE Filters & Effects : filtri, effetti e campioni audio gestibili via software per rendere lo streaming più coinvolgente

: filtri, effetti e campioni audio gestibili via software per rendere lo streaming più coinvolgente G HUB : controllo centralizzato di tutte le periferiche Logitech G da un’unica interfaccia desktop

: controllo centralizzato di tutte le periferiche Logitech G da un’unica interfaccia desktop Dual Zone RGB LIGHTSYNC : due zone LED configurabili, sincronizzabili con mouse, tastiere e altri dispositivi G

: due zone LED configurabili, sincronizzabili con mouse, tastiere e altri dispositivi G Connessione USB-C plug-and-play, senza driver, con cavo USB-C da 2 m incluso

plug-and-play, senza driver, con cavo USB-C da incluso Stand da scrivania robusto incluso, più adattatori per bracci boom da 3/8″ e 5/8″

incluso, più adattatori per bracci boom da Materiali realizzati con almeno il 68% di plastica riciclata post-consumo e certificazione CarbonNeutral

Nella confezione è incluso anche un codice per Streamlabs Ultra, un valore aggiunto concreto per chi vuole partire subito con uno setup streaming di livello. Per chi vuole abbinare il microfono a una buona soluzione audio, può essere utile consultare anche la guida alle migliori cuffie con microfono o alle migliori cuffie gaming.

Offerta bomba: -38% su Amazon, prezzo mai visto così in basso

Parliamo di numeri: Logitech G Yeti GX passa da 129,99€ a soli 79,99€ su Amazon, con uno sconto del 38% che equivale a un risparmio netto di 50 euro. Il prezzo di riferimento sul mercato italiano si aggirava stabilmente intorno ai 108€ su Idealo, il che rende questa promozione ancora più interessante di quanto sembri a prima vista. Si tratta del prezzo più basso registrato per questo prodotto, e considerando che lo sconto supera abbondantemente il 35%, non è il tipo di offerta che tende a durare a lungo su Amazon. Per non perdere altre promozioni simili, vale la pena tenere d’occhio la pagina delle offerte Amazon. La disponibilità è immediata con spedizione Prime.

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