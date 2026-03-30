Trovare auricolari wireless con una cancellazione del rumore attiva (ANC) di alto livello e un’autonomia quasi infinita sotto i 50€ è già un’impresa notevole. Ma trovarli a 31,80€? Sembra quasi impossibile, eppure i CMF by Nothing Buds 2 rendono questa utopia una realtà concreta. Questi auricolari, sviluppati dal team di Nothing, si presentano con una scheda tecnica sorprendente, soprattutto in relazione al prezzo a cui vengono proposti oggi su Amazon. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chi cerca prestazioni elevate senza svuotare il portafoglio, un vero e proprio best-buy nel segmento. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questa promozione così interessante.

CMF by Nothing Buds 2: audio immersivo e autonomia da record

CMF by Nothing Buds 2 non sono i soliti auricolari economici. Il loro punto di forza più evidente è la cancellazione attiva del rumore (ANC) di tipo ibrido, capace di raggiungere una riduzione fino a 48 dB. Questo significa un isolamento acustico efficace, in grado di silenziare i rumori di fondo sui mezzi pubblici, in ufficio o in ambienti affollati, permettendovi di concentrarvi sulla vostra musica o sulle vostre chiamate. La qualità audio è garantita da driver dinamici da 11 mm che offrono un suono chiaro, bilanciato e con bassi presenti ma non invasivi. A questo si aggiunge il supporto all’Audio Spaziale, una tecnologia che crea un campo sonoro tridimensionale e immersivo, migliorando notevolmente l’esperienza di ascolto.

Anche sul fronte delle chiamate, questi auricolari non deludono, grazie alla presenza di ben sei microfoni HD che lavorano in sinergia per catturare la voce in modo nitido e sopprimere i disturbi ambientali. L’autonomia è un altro capitolo in cui eccellono: con una singola carica, offrono ore di ascolto, ma è con la custodia di ricarica che raggiungono un totale impressionante di 55 ore di riproduzione. La ricarica avviene tramite USB-C ed è presente il supporto alla ricarica rapida. Infine, la certificazione IP55 li rende resistenti a polvere, sudore e schizzi d’acqua, rendendoli compagni ideali anche per le sessioni di allenamento.

Cancellazione del Rumore: ANC Ibrido fino a 48 dB

ANC Ibrido fino a 48 dB Driver: Dinamici da 11 mm

Dinamici da 11 mm Microfoni: 6 microfoni HD per chiamate cristalline

6 microfoni HD per chiamate cristalline Audio: Supporto per Audio Spaziale

Supporto per Audio Spaziale Autonomia: Fino a 55 ore totali con la custodia

Fino a 55 ore totali con la custodia Resistenza: Certificazione IP55 (acqua e polvere)

Certificazione IP55 (acqua e polvere) Connettività: Bluetooth, ricarica USB-C

L’offerta da cogliere al volo

Passiamo ora ai dettagli di questa incredibile promozione. I CMF by Nothing Buds 2, nella colorazione Grigio Scuro, hanno un prezzo di listino di 49,95€. Grazie all’attuale offerta su Amazon, è possibile acquistarli a soli 31,80€, con un risparmio netto di 18,15€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 37%. Un calo di prezzo così significativo per un prodotto lanciato da poco è un’occasione rara.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, senza la necessità di applicare coupon o codici sconto: il prezzo è già ribassato sulla pagina del prodotto. Trattandosi di una promozione a tempo e con scorte potenzialmente limitate, il consiglio è di non attendere troppo se siete interessati. A questo prezzo, i CMF by Nothing Buds 2 si posizionano come una delle scelte più intelligenti e convenienti sul mercato per chiunque desideri auricolari con ANC e grande autonomia.

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