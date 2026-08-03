Da quando DJI ha lanciato Osmo Pocket 4 ad aprile 2026, il prezzo ufficiale in Italia si è mantenuto stabilmente sopra i 450€. Oggi, su AliExpress, la situazione cambia radicalmente: uno sconto di oltre il 30% porta questa fotocamera gimbal tascabile a un prezzo che difficilmente si era visto prima. Chi segue il segmento compatto sa che la combinazione sensore da 1 pollice, 4K/240fps e memoria interna da 107 GB a questi livelli di prezzo è tutt’altro che scontata. Analizziamo perché vale la pena considerarla seriamente.

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DJI Osmo Pocket 4: un sensore da 1 pollice che entra in tasca

Il salto generazionale rispetto al modello precedente si misura soprattutto sul sensore. Osmo Pocket 4 monta un sensore CMOS stacked da 1 pollice con apertura f/2.0 e focale equivalente di 20mm, capace di gestire condizioni di scarsa illuminazione con risultati nettamente superiori alla concorrenza compatta. I 14 stop di gamma dinamica e il profilo colore D-Log 10-bit portano una flessibilità tonale tipicamente riservata alle fotocamere mirrorless, direttamente in un dispositivo da meno di 200 grammi.

Sul fronte video, la specifica che più colpisce è la registrazione slow motion 4K a 240fps: una capacità rara persino tra le camere di fascia alta, che in un formato tascabile da 190,5 g rappresenta un unicum sul mercato 2026. La stabilizzazione meccanica a tre assi garantisce riprese fluide anche in movimento, mentre il sistema ActiveTrack 7.0 traccia i soggetti con precisione fino allo zoom 4x.

Tra le novità più apprezzate dai creator c’è l’integrazione dello zoom lossless 2x con tasto fisico dedicato, assente nelle generazioni precedenti. Il nuovo touchscreen OLED rotante da 2 pollici con luminosità fino a 1.000 nit mantiene il monitor leggibile anche in pieno sole, sia in verticale che in orizzontale.

Le specifiche principali in sintesi:

Sensore: CMOS stacked da 1 pollice, 37 megapixel

CMOS stacked da 1 pollice, 37 megapixel Apertura: f/2.0, focale eq. 20mm

f/2.0, focale eq. 20mm Video: 4K/240fps, D-Log 10-bit, 14 stop gamma dinamica

4K/240fps, D-Log 10-bit, 14 stop gamma dinamica Stabilizzazione: gimbal meccanico a tre assi

gimbal meccanico a tre assi Tracking: ActiveTrack 7.0 con zoom integrato fino a 4x

ActiveTrack 7.0 con zoom integrato fino a 4x Storage: 107 GB interni, velocità di trasferimento 800 MB/s (no slot microSD)

107 GB interni, velocità di trasferimento 800 MB/s (no slot microSD) Display: OLED rotante 2″, 1.000 nit

OLED rotante 2″, 1.000 nit Autonomia: circa 2,4 ore

circa 2,4 ore Peso: 190,5 g

Da segnalare l’assenza dello slot microSD: la memoria non è espandibile. I 107 GB fissi ad alta velocità coprono molte sessioni di ripresa in 4K, ma chi lavora su progetti lunghi dovrà pianificare i trasferimenti con attenzione.

Prezzo, sconto e dettagli dell’offerta su AliExpress

Il prezzo di listino ufficiale per DJI Osmo Pocket 4 in Italia è di 459€ (Standard Combo). Su AliExpress è attualmente disponibile a 318€, con un risparmio netto di 141€ pari a circa il 31% di sconto. È uno dei prezzi più bassi mai registrati per questo prodotto a pochi mesi dal lancio, e si avvicina molto a un minimo storico per la versione Standard.

L’offerta riguarda la versione Standard Combo, che include la fotocamera con gli accessori base. Chi cerca il kit completo con microfono wireless, luce di riempimento e obiettivo grandangolare dovrà valutare il Creator Combo, non incluso in questa promozione. La disponibilità su AliExpress non è garantita nel tempo: trattandosi di stock da rivenditori internazionali, i prezzi possono variare rapidamente.

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