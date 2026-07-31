Dopo mesi e mesi di incessanti rumor e voci di corridoio, Apple dovrebbe annunciare a breve MacBook Ultra, il presunto modello premium della sua lineup di laptop, che tra le altre cose potrebbe portare in dote un display OLED e il touchscreen, oltre che una presunta Dynamic Island, similmente a quanto visto su iPhone. Caratteristiche tecniche molto interessanti sulla carta, ma che inevitabilmente comporterebbero un aumento non irrilevante dei costi di produzione: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

MacBook Ultra: prezzi al rialzo?

Secondo quanto riportato da un recente report del portale The Elec, Apple potrebbe aver deciso di utilizzare un solo fornitore per i display OLED: una mossa che andrebbe dunque in controtendenza rispetto a quanto visto finora, dal momento che la compagnia fa solitamente affidamento su più fornitori diversi (come Samsung, LG e Boe) per le singole componenti. Ed è una scelta non di certo esente da conseguenze economiche: al contrario della possibilità di negoziare con più fornitori, infatti, affidarsi solo ad uno farebbe lievitare i costi della catena di produzione, data la posizione commerciale più forte. Nello specifico, Apple avrebbe scelto Samsung per la produzione su larga scala dei suoi display, grazie alla linea produttiva di 8° generazione che permetterebbe di implementare tutte le novità necessarie richieste dalla compagnia, frutto della combinazione tra la nuova tecnologia tandem OLED e la funzionalità touchscreen.

Scartate dunque altre compagnie come LG, che al netto dell’utilizzo della linea produttiva di 6° generazione (capace comunque di produrre i display richiesti) comporterebbe un’efficienza e una resa produttiva sensibilmente minore rispetto a quella di Samsung Display, almeno per il momento. Per LG ci sarà da attendere almeno il 2029, quindi, per entrare a far parte della catena di produzione dei display riservati ai MacBook “top di gamma”, come in questo caso.

Come al solito vi ricordiamo di prendere con la dovuta cautela tali informazioni, trattandosi per il momento di pure e semplici indiscrezioni che dovranno essere confermate (o meno) direttamente dalla compagnia di Cupertino. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Apple, che arriveranno senz’altro nel corso delle prossime settimane o mesi, con un annuncio ufficiale verosimilmente previsto durante i mesi autunnali.