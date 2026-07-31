73,90€ per un monitor IPS da 27″ a 144Hz, senza cornice e in elegante colorazione bianca. MSI PRO MP273WA E14A ha toccato il prezzo più basso mai registrato su Amazon e, a queste cifre, la finestra di opportunità potrebbe chiudersi prima del previsto. Chi sta cercando un upgrade del proprio setup, difficilmente troverà di meglio a questo livello di spesa.

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MSI PRO MP273WA E14A: 27 pollici IPS senza compromessi tra produttività e gaming fluido

Parliamo di un pannello IPS da 27″ con risoluzione Full HD 1920×1080, capace di coprire il 102% dello spazio colore sRGB con colori vividi e angoli di visione fino a 178°. Un display di questo tipo garantisce uniformità cromatica su tutta la superficie, qualità che si apprezza sia durante sessioni di lavoro intensive che nella fruizione di contenuti multimediali.

La frequenza di aggiornamento a 144Hz abbinata al tempo di risposta di 1 ms MPRT trasforma MSI PRO MP273WA E14A in un monitor versatile a tutto tondo: scrolling fluido durante la navigazione, gameplay senza ghosting e animazioni UI reattive. A completare il quadro c’è la tecnologia AMD FreeSync (Adaptive-Sync), che elimina screen tearing e stuttering sincronizzando il frame rate della scheda grafica con il refresh rate del pannello, un vantaggio concreto anche nei titoli più frenetici.

Il design PerfectEdge senza cornice su tutti i lati contribuisce a un look contemporaneo e pulito, esaltato dalla colorazione Bianco Opaco che si integra perfettamente in postazioni moderne o setup a tema light. Il supporto è compatibile VESA 100×100 mm, quindi l’installazione su braccio o a parete è immediata.

Tra le funzionalità più originali spicca MSI Power Link con HDMI CEC: permette di accendere un mini-PC MSI Cubi Series direttamente dal tasto del monitor, senza toccare il PC. Una piccola comodità che, nella pratica quotidiana, fa la differenza.

Sul fronte Eye Care (EyesErgo), MSI ha integrato filtro luce blu, tecnologia anti-sfarfallio Flicker-Free e il sistema MSI Eye-Q Check, che monitora lo stato degli occhi e ricorda di fare pause regolari durante l’uso prolungato. Dettagli che contano molto per chi trascorre ore davanti allo schermo.

La connettività è completa e generosa per la fascia di prezzo:

HDMI 2.0

DisplayPort 1.2a

VGA (per compatibilità con sistemi più datati)

(per compatibilità con sistemi più datati) Jack audio 3,5 mm

Altoparlanti integrati dual 3W per audio quotidiano senza speaker esterni

Il supporto HDR Ready aggiunge profondità e contrasto alla visione di contenuti compatibili, mentre la luminosità da 250 nit e il rapporto di contrasto statico 1500:1 garantiscono immagini ben definite anche in ambienti luminosi.

Prezzo ai minimi storici: ecco quanto si risparmia adesso

Su Amazon.it, MSI PRO MP273WA E14A è disponibile a soli 73,90€, contro un prezzo di listino di 132,99€. Si tratta di uno sconto che supera il 44%, con un risparmio concreto di quasi 60€. Stando ai dati disponibili, questo è il minimo storico registrato per questo modello sul mercato italiano, il che rende l’offerta ancora più interessante. Se vuoi approfondire come funzionano gli sconti nascosti su Amazon, potresti trovare altri affari simili.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con garanzia legale di 2 anni inclusa. La variante in promozione è quella in colorazione Bianco Opaco, quindi perfetta per chi stava cercando proprio questa versione estetica. Se preferisci dilazionare la spesa, puoi anche valutare il pagamento a rate su Amazon.

Prezzi simili su questa tipologia di monitor raramente si mantengono a lungo: quando tornano al prezzo pieno, lo fanno senza preavviso. Per confrontare le migliori opzioni disponibili, dai un’occhiata alla nostra selezione dei migliori monitor.

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