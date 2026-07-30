L’ammiraglia della pulizia domestica di Roborock scende sotto i 1.000€: stiamo parlando di Roborock Saros 20 Set, il robot aspirapolvere lavapavimenti con 36.000 Pa di aspirazione e il rivoluzionario telaio adattivo di terza generazione, presentato al CES 2026 come una delle macchine più ambiziose mai realizzate per la casa. Da un prezzo di listino di 1.499€, su Amazon si trova ora a una cifra che lascia poco spazio all’indecisione. Ecco tutti i dettagli.

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Roborock Saros 20: quando il telaio adattivo cambia le regole del gioco

Roborock Saros 20 Set è un robot Roborock aspirapolvere lavapavimenti che si distingue sin dal primo sguardo: niente torretta superiore, corpo compatto alto soli 7,95 cm, capace di infilarsi sotto divani e letti dove la polvere si accumula da mesi. La finitura in metallo spazzolato nero non è solo estetica, è il segnale di un prodotto pensato per durare.

Il cuore meccanico è l’AdaptiLift Chassis 3.0, il sistema che più di ogni altro differenzia questo modello dalla concorrenza. Riesce a superare ostacoli e soglie fino a 8,8 cm di altezza (4,5 + 4,3 cm su doppio livello), inclusi i binari delle porte scorrevoli combinati con battiscopa. Chi ha in casa pavimentazioni miste con soglie architettoniche sa quanto questo aspetto pesi nella scelta di un robot.

Sul fronte della pulizia pura, la potenza di aspirazione è 36.000 Pa, tra le più elevate attualmente disponibili sul mercato, efficace anche sugli strati di pelo degli animali domestici. Il doppio sistema anti-groviglio riduce l’accumulo di capelli sulla spazzola, limitando sensibilmente la manutenzione manuale.

La navigazione è affidata al sistema StarSight 2.0, che combina sensori 3D ToF e visione RGB per creare mappe in tempo reale, riconoscendo oltre 300 tipologie di ostacoli. Il risultato è un percorso di pulizia più fluido e completo, con interruzioni ridotte al minimo.

Il lavaggio dei lavapavimenti viene gestito tramite mocio rotante con pressione calibrata, e la stazione RockDock inclusa nel set si occupa di quasi tutto il resto:

Lavaggio del mocio con acqua a 100°C

Asciugatura ad aria calda a 55°C

Svuotamento automatico della polvere fino a 65 giorni senza intervento

Vassoio autopulente monopezzo

La gestione via app è uno dei punti di forza storici di Roborock: con SmartPlan 3.0, il robot analizza le abitudini di utilizzo e adatta automaticamente la strategia di pulizia, la potenza di aspirazione e il livello di lavaggio in base agli ambienti. La connettività copre Wi-Fi 2,4 e 5 GHz, con supporto al controllo vocale e all’assistente integrato “Hello Rocky”.

Da segnalare: gli angoli interni non vengono coperti al cento per cento e le fughe profonde del grès potrebbero richiedere ancora un passaggio manuale occasionale. Ma su tutto il resto, il livello di autonomia è difficile da eguagliare.

Saros 20 a 999,99€ su Amazon: i numeri dell’offerta

Il prezzo di listino ufficiale di Roborock Saros 20 Set è 1.499€, ma su Amazon.it è attualmente disponibile a 999,99€, con un risparmio di 499€ che corrisponde a uno sconto di circa il 33%. Si tratta di uno dei prezzi più bassi mai registrati per questo modello, arrivato sul mercato italiano a febbraio 2026.

La confezione include robot, dock multifunzionale RockDock con base, cavo di alimentazione, modulo mop rotante e manuale utente. Tutti gli acquisti nel periodo promozionale beneficiano di un anno di garanzia aggiuntivo.

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