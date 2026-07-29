Il produttore cinese DREAME, noto principalmente per le soluzioni smart legate al mondo delle pulizie domestiche, ha da poche ore ampliato il proprio ecosistema per la cura della persona con il lancio di cinque nuovi dispositivi.

Parliamo di due asciugacapelli della gamma Pocket, di due styler (o acconciatori) e di un dispositivo che apre le porte al futuro della cura della persona, ovvero una maschera anti-età con fototerapia. Scopriamo tutti i dettagli.

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Nuovi asciugacapelli della gamma Dreame Pocket

Le prime novità appena annunciate da DREAME ampliano la Pocket Series, caratterizzata da asciugacapelli che combinano prestazioni professionali e dimensioni compatte, configurandosi come soluzioni “senza compromessi”.

La gamma viene ampliata con i nuovi modelli Pocket Pro 2 e Pocket Neo 2, evoluzione di soluzioni già presenti nel catalogo dell’azienda, che ruotano attorno ai sette “capisaldi” della gamma:

Design pieghevole a tre posizioni (a “N”, a “1” e a “7”)

(a “N”, a “1” e a “7”) Struttura ultraleggera (300 grammi)

(300 grammi) Asciugatura ad alta velocità (motore proprietario Dreame da 110.000 giri al minuto)

(motore proprietario Dreame da 110.000 giri al minuto) Protezione intelligente dal calore (un sistema NTC monitora il calore 300 volte al secondo per far sì che la temperatura stia a 57°C)

(un sistema NTC monitora il calore 300 volte al secondo per far sì che la temperatura stia a 57°C) Trattamento ionico avanzato (emissione di 300 milioni di ioni negativi/cm³ per ridurre l’elettricità statica)

(emissione di 300 milioni di ioni negativi/cm³ per ridurre l’elettricità statica) Funzionamento silenzioso (percorso del flusso d’aria ottimizzato e sistema multi-strato di riduzione del rumore)

(percorso del flusso d’aria ottimizzato e sistema multi-strato di riduzione del rumore) Cinque modalità intelligenti del flusso d’aria (aria fredda, tiepida, calda, ciclo caldo e freddo, aria fredda istantanea).

Pocket Pro 2

Il Dreame Pocket Pro 2 rappresenta il nuovo modello di punto della gamma e va oltre rispetto al concetto di asciugacapelli da viaggio, configurandosi piuttosto come un vero e proprio alleato per lo styling e le acconciature.

In confezione sono disponibili cinque accessori magnetici che consentono di creare un’ampia varietà di look (capelli lisci, definiti, onde morbide, ricci ben delineati, volume naturale e finiture texturizzate).

Tra questi abbiamo nuovi coni arriccianti automatici doppi che avvolgono automaticamente i capelli in direzioni opposte (e generano un flusso d’aria cilindrico costante) per garantire ricci simmetrici e naturali senza dover sostituire l’accessorio. Tutti gli accessori, incluso il Pocket Pro 2, possono essere trasportati facilmente grazie alla custodia di viaggio dedicata.

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Pocket Neo 2

Un gradino più in basso si colloca Dreame Pocket Neo 2, dispositivo più semplice ed essenziale ma che non rinuncia comunque ad offrire performance professionali per lo styling.

Il dispositivo è accompagnato da tre accessori magnetici, quelli “essenziali” che vengono usati più spesso: abbiamo ad esempio i due coni arriccianti automatici del modello Pro e una bocchetta anti-crespo per i look di tutti i giorni.

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Dreame Air-Auto

Oltre agli asciugacapelli, l’azienda ha presentato nuovi dispositivi per le acconciature e il primo si chiama Dreame Air-Auto: esso è pensato per semplificare la creazione di ricci dall’aspetto professionale e combina flusso d’aria intelligente, automazioni nello styling e tecnologie avanzate per la protezione dei capelli dal calore (500 monitoraggi al secondo).

Un flusso d’aria intelligente attira, avvolge e arriccia automaticamente ogni ciocca, fissando la “creazione” con aria fredda. Grazie a un motore intelligente reversibile, i ricci possono essere creati simmetrici verso l’interno o l’esterno semplicemente premendo un pulsante. Anche qua, come sugli asciugacapelli, abbiamo l’emissione di ioni negativi (qua sono 500 milioni al cm³) per ridurre l’elettricità statica. Infine, vi sono diverse impostazioni per regolare la temperatura.

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Dreame AirStyle Pro 2

Oltre ad Air-Auto, è stato ufficializzato Dreame AirStyle Pro 2, seconda iterazione dell’apprezzatissimo dispositivo per le acconciature del produttore cinese che è progettato per coniugare asciugatura rapida, styling da salone e salvaguardia dei capelli.

Il cuore tecnologico del dispositivo è il suo potente motore brushless da 110.000 giri al minuto che è in grado di generare un flusso d’aria ad alta velocità per ridurre drasticamente i tempi di asciugatura e piega.

Per evitare che le alte temperature danneggino i capelli, anche qua troviamo un sistema NTC per il controllo intelligente del calore: si tratta di una soluzione super spinta che effettua 1.000 controlli al secondo.

Alla stregua dei predecessori, la vera forza di Dreame AirStyle Pro 2 risiede nella sua versatilità. Il dispositivo è infatti accompagnato da 7 accessori magnetici intercambiabili che abilitano il passaggio super rapido dall’asciugatura alla lisciatura, fino alla creazione di onde, ricci o styling volumetrici. La funzione Slide-to-Cold-Shot fissa poi il tutto con un getto d’aria fredda.

Il dispositivo risulta premium anche dal punto di vista della qualità costruttiva: la finitura dell’impugnatura presenta una texture effetto pelle, mentre il cavo girevole a 360° è anti-groviglio; tutto è progettato per garantire massima maneggevolezza e comfort.

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Maschera Dreame 3D Chrona

L’ultima novità è rappresentata da Dreame 3D Chrona, già protagonista nell’immagine di copertina. Si tratta di un dispositivo avanzato per la cura del viso che sfrutta la tecnologia della fototerapia tridimensionale per offrire un trattamento personalizzato, efficace e profondo, contribuendo a “ridurre l’età” della pelle.

La maschera, form factor del dispositivo, sfrutta un sistema a quattro strati con sorgenti luminose accuratamente selezionate per rispondere a diverse esigenze dermatologiche:

Ringiovanimento cutaneo – Rejuvenate (luce rossa a 630 nm + Infrarossa a 850 nm)

– Rejuvenate (luce rossa a 630 nm + Infrarossa a 850 nm) Ridurre le infiammazioni – Calm (luce blu a 465 nm)

– Calm (luce blu a 465 nm) Lenire e riequilibrare la pelle – Balance (luce verde a 530 nm)

– Balance (luce verde a 530 nm) Attenuare macchie cutanee e iperpigmentazione – Brighten (luce gialla a 590 nm)

– Brighten (luce gialla a 590 nm) Rigenerazione completa – Restore (modalità intelligente che combina sequenze luminose differenti).

A detta di Dreame, a differenza dei comuni dispositivi presenti sul mercato, Chrona 3D si distingue per una serie di caratteristiche tecnologiche e costruttive all’avanguardia, a partire dall’integrazione di 70 perline LED di livello medico con tecnologia Quad-Chip (equivalenti a 280 chip LED indipendenti) che sono in grado di erogare una densità energetica elevata e quindi una luce che penetra in tutti gli strati della pelle.

La camera luminosa 3D, brevettata, è stata realizzata per fare in modo che i LED non stiano a contatto diretto con il viso (ma rimangano a circa 1 cm di distanza). La maschera è realizzata in silicone liquido ultrasottile di grado medico per garantire adattabilità a ogni forma del viso.

Vi sono aperture per gli occhi, così da proteggere la vista e fare in modo che altre azioni possano essere eseguite anche durante il trattamento. La batteria integrata è da 2.000 mAh (può essere ricaricata tramite USB-C) e il dispositivo garantisce un’autonomia da 90 minuti.

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Disponibilità e prezzi delle novità Dreame per la cura della persona

Quasi tutti i nuovi prodotti targati Dreame per la cura della persona sono già disponibili all’acquisto in Italia, sia sul sito ufficiale dell’azienda che su Amazon, ai seguenti prezzi:

L’ultimo prodotto del lotto, ovvero la maschera Dreame Chrona 3D, sarà disponibile poco più avanti (probabilmente dal 17/08/2026) sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 299 euro; fino al 31/08 sarà possibile acquistare la maschera in offerta a 279 euro (con uno sconto di 20 euro).