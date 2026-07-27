Un processore Intel Core Ultra 7 355 con NPU da 49 TOPS, autonomia dichiarata fino a 24 ore e certificazione Copilot+ PC: Samsung Galaxy Book6 16” arriva su Amazon a un prezzo che difficilmente si era visto fino ad ora. Con uno sconto che sfiora il 26% rispetto al listino, questo portatile da 999€ merita attenzione, soprattutto considerando cosa offre rispetto alla concorrenza nella stessa fascia. Vediamo i dettagli.

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Samsung Galaxy Book6 16”: un Copilot+ PC con autonomia da record e AI integrata

Samsung Galaxy Book6 nella versione da 16 pollici è pensato per chi lavora molto fuori dall’ufficio, senza scendere a compromessi su connettività e funzionalità avanzate. Il cuore del dispositivo è il processore Intel Core Ultra 7 355, chip della serie U ottimizzato per l’efficienza energetica, con clock base a 2,3 GHz e boost fino a 4,7 GHz. La vera particolarità è però l’NPU integrata da 49 TOPS, che consente la qualifica come Copilot+ PC e apre le porte alle funzionalità di intelligenza artificiale più avanzate di Windows 11.

Le specifiche principali:

Display : IPS WUXGA da 16”, formato 16:10 , trattamento antiriflesso

: IPS WUXGA da 16”, formato , trattamento RAM : 16 GB

: Storage : 512 GB SSD , espandibile via MicroSD

: , espandibile via MicroSD Batteria : 61,2 Wh , autonomia dichiarata fino a 24 ore , ricarica rapida al 33% in 30 minuti

: , autonomia dichiarata fino a , ricarica rapida al Connettività : Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.4 , RJ45 , HDMI 1.4b , 2x USB-C , 2x USB 3.2

: , , , , , Webcam : 1080p FHD con Staggered HDR

: con Staggered HDR Audio : doppi altoparlanti con Dolby Atmos

: doppi altoparlanti con Sicurezza : TPM e lettore di impronte digitali

: TPM e lettore di impronte digitali Peso: circa 1,84 kg, spessore di soli 16,7 mm

Sul fronte Galaxy AI, Samsung ha integrato funzioni concrete e utili: Intelligent Search permette di trovare file descrivendo il contenuto con linguaggio naturale, Multi Control consente di usare tastiera e mouse del Book6 anche su smartphone, Galaxy Tab o TV Samsung, mentre Second Screen trasforma un Galaxy Tab in un secondo display per espandere l’area di lavoro. Per chi vive nell’ecosistema Samsung Galaxy Book, queste funzioni cambiano concretamente il modo di lavorare.

Il design simmetrico con logo centrato e tastiera ridisegnata completa un profilo da laptop premium, difficile da ignorare a questo prezzo. Se stai cercando altri notebook per il lavoro, puoi consultare la nostra guida dedicata.

Offerta Amazon: -350€ sul prezzo di listino

Su Amazon.it, Samsung Galaxy Book6 16” (Core Ultra 7 355, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Home, colorazione Gray, versione italiana) è disponibile a 999€ rispetto al prezzo di listino di 1.349€. Il risparmio è di 350€, pari a uno sconto del ~26%.

Per confronto, su altri rivenditori come Trovaprezzi o Amazon stesso il prodotto si trovava stabilmente sopra i 1.300€, rendendo questa promozione una delle più interessanti finora registrate per questo modello. La spedizione è gratuita per i clienti Prime. Non ci sono accessori aggiuntivi segnalati nell’offerta: si tratta del solo laptop. Puoi trovare altre offerte notebook nella nostra sezione dedicata.

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