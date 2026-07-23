Da quando Meta ha presentato la sua prima linea di occhiali smart a marchio proprio, in molti aspettavano il momento giusto per fare il grande salto. Quel momento è adesso: Meta Adventurer Nero Classico debutta su Amazon al suo primo prezzo scontato, con un risparmio che supera i 79 euro rispetto al prezzo di lancio. Per un paio di AI glasses con lenti Transitions grigie, fotocamera da 12 MP e intelligenza artificiale Muse Spark integrata, il prezzo attuale è il più basso mai registrato da quando il prodotto è disponibile. Vediamo nel dettaglio perché vale la pena non lasciarselo sfuggire.

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Meta Adventurer Nero Classico: AI, lenti adattive e design senza tempo in un unico occhiale

Meta Adventurer non è un semplice accessorio tech: è il modello di punta della nuova gamma Meta Glasses, sviluppata in partnership con EssilorLuxottica e costruita sulle fondamenta degli AI glasses più venduti al mondo. Il form factor è quello rettangolare, pulito e intramontabile, disponibile nelle taglie Standard e Large, con un peso contenuto tra 24,9 e 25,9 grammi.

Le specifiche tecniche parlano chiaro:

Processore: Snapdragon AR1 Gen 1

Snapdragon AR1 Gen 1 Fotocamera: 12 MP con video fino a 3K HD e modalità Dynamic Photos

12 MP con video fino a e modalità Dynamic Photos Audio: altoparlanti open-ear integrati per musica, chiamate, podcast e audiolibri

altoparlanti open-ear integrati per musica, chiamate, podcast e audiolibri Microfoni: sistema a 6 microfoni con riduzione del rumore del vento

sistema a con riduzione del rumore del vento Connettività: Wi-Fi 6 Triband (2.4/5/6 GHz) e Bluetooth 5.4

Wi-Fi 6 Triband (2.4/5/6 GHz) e Bluetooth 5.4 Autonomia: oltre 8 ore di utilizzo continuo, più 40 ore aggiuntive con la custodia di ricarica pieghevole inclusa

oltre di utilizzo continuo, più con la custodia di ricarica pieghevole inclusa Lenti: Transitions grigie adattive, che si scuriscono automaticamente alla luce del sole

Il cuore tecnologico è Muse Spark, il primo modello AI proprietario di Meta sviluppato specificamente per dispositivi indossabili: attivabile tramite tasto fisico dedicato, consente di fare domande, comprendere ciò che si sta guardando e gestire la vita quotidiana a mani libere. Una delle funzioni più distintive è la traduzione in tempo reale in 20 lingue, con aggiornamenti già pianificati per includere giapponese, cinese mandarino, hindi e coreano. La funzione Conversation Focus aiuta poi a isolare una voce specifica in ambienti rumorosi, e la navigazione pedonale turn-by-turn è in arrivo anche per i modelli senza display.

Il design Nero Classico è unisex e versatile, con nasello regolabile in tre direzioni, terminali delle aste flessibili e cerniere con estensione extra. Nella confezione sono inclusi la custodia di ricarica, un panno per la pulizia e una guida di riferimento.

Primo sconto, prezzo ai minimi: i numeri dell’offerta

Si tratta del primo ribasso su questo modello dall’uscita ufficiale, avvenuta il 23 giugno 2026, e il prezzo è già sceso in modo significativo rispetto alle settimane precedenti. Su Amazon il Meta Adventurer Nero Classico è ora disponibile a 319,99€ contro un prezzo di lancio di 399€, con un risparmio di 79,01€ pari a circa il 20% di sconto. Per un prodotto appena arrivato sul mercato, con tecnologia AI di ultima generazione e lenti Transitions già incluse, è un’occasione che difficilmente si era vista fino ad oggi. Scopri tutte le offerte wearable disponibili e consulta la pagina dedicata alle offerte Amazon per restare sempre aggiornato. La disponibilità su Amazon può variare, quindi conviene non rimandare troppo.

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