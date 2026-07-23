Sono passati appena quattro giorni dall’ultimo Gran Premio di Formula 1, quello corso sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps che ha segnato il ritorno alla vittoria di Kimi Antonelli su Mercedes dopo tre gare consecutive di digiuno, ma la classe regina è già pronta a tornare in pista.

Il circuito dell’Hungaroring sarà il teatro del Gran Premio d’Ungheria, undicesimo appuntamento della stagione 2026, che si correrà domenica 26 luglio 2026: andiamo a fare il punto della situazione, ad analizzare alcuni dettagli sulla pista e a scoprire come seguire tutte le sessioni in diretta.

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Formula 1 2026: dove eravamo rimasti

In quel di Spa-Francorchamps, lo scorso weekend, si è svolto il decimo appuntamento stagionale del campionato mondiale 2026 di Formula 1. Sullo storico tracciato delle Ardenne, dove si è svolto un weekend tradizionale, abbiamo assistito ad alcune sorprese rispetto alle previsioni della vigilia.

Non sul dominatore del weekend, che è stato Kimi Antonelli: dopo aver dato la paga a tutti in qualifica, l’italiano della Mercedes ha vinto la gara senza grossi problemi, dovendo compiere comunque qualche sorpasso in pista, incluso quello su Leclerc che grazie a una Virtual Safety Car si era ritrovato davanti al bolognese salvo poi chiudere secondo.

Male Russell, attardato a causa di un “bug” al software della sua power unit e costretto al ritiro dopo poche curve per un (a suo dire) incidente di gara con Lewis Hamilton, ritenuto invece colpevole dalla direzione gara che gli ha inflitto cinque secondi di penalità.

Il sette volte campione del mondo ha chiuso al quarto posto, alle spalle di un redivivo Max Verstappen che ha conquistato il terzo podio stagionale. A punti sono poi andati Piastri (McLaren), Hadjar (Red Bull), Norris (McLaren), Bortoleto (Audi), Lindblad (Racing Bulls) e Colapinto (Alpine).

Dopo tre weekend di sfortuna totale, Antonelli torna ad allungare in classifica: ora il pilota italiano ha 45 punti di vantaggio su Hamilton e ben 50 punti di vantaggio sul compagno di squadra Russell. In ottica costruttori, Ferrari continua a rosicchiare qualcosina a Mercedes.

Tutto pronto per l’undicesima tappa della stagione 2026 di Formula 1

Tornando al presente, nel weekend si correrà l’undicesimo Gran Premio della stagione 2026 di Formula 1 che, come anticipato in apertura, avrà luogo sul tortuoso circuito dell’Hungaroring, in Ungheria.

Si tratta di una pista che viene spesso definita come “Monaco ma senza i muretti” per via della bassa velocità media e dell’alto carico aerodinamico richiesto con poche chance di sorpasso.

La pista misura 4.381 metri ed è caratterizzata da 14 curve in tutto (otto a destra e sei a sinistra), con brevi rettilinei, curve a media e bassa velocità, curvoni lunghi ma lenti e un paio di staccate impegnative.

Il punto di rilevamento per l’attivazione della Overtake Mode (ovvero la modalità sorpasso con extra potenza dal motore elettrico) è stato posizionato subito prima dell’ultima curva. Per quanto concerne la Straight Mode (ovvero l’aerodinamica attiva con entrambe le ali aperte) sono state deliberate quattro zone: il rettilineo del traguardo, l’allungo tra curva 1 e curva 2, il breve rettilineo tra curva 3 e curva 4 e il breve rettilineo tra curva 11 e curva 12.

Questa pista è “favorevole” al regolamento 2026

Alla stregua della precedente gara sul circuito delle Ardenne, anche all’Hungaroring andrà in scena un weekend “tradizionale”, quello caratterizzato da tre sessioni di prove libere, da una sessione di qualifica (suddivisa nelle solite tre manche con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche) e dalla Gara della domenica, che avrà una durata di 70 giri (per una distanza complessiva di 306,63 km) e chiuderà il programma del weekend.

La conformazione del tracciato, sulla carta, dovrebbe sorridere alla Ferrari ma, mai come quest’anno, i pronostici della vigilia vengono spesso disattesi (come a Monaco, dove la Ferrari era data per favorita ma poi ha chiuso alle spalle della Mercedes).

La Scuderia ha comunque portato una nuova versione “ad alto carico” dell’ala Macarena (l’ala rovesciata che è oggetto di dibattito a causa dei problemi di sicurezza manifestati dalla Red Bull) e proverà ad allungare la striscia positiva.

La gestione energetica in questa pista dovrebbe essere tutt’altro che critica: questa pista è favorevole al regolamento 2026, grazie anche a una velocità media sul giro inferiore ai 200 km/h. Dopo un allungo, in linea di massima, c’è sempre una frenata impegnativa. Nella parte centrale del giro, invece, farà la differenza il carico aerodinamico.

Lato strategia, lo scorso anno abbiamo visto un mix di scelte tra una sosta e due soste; la pista è nella media un po’ per tutto e, considerando la distanza ridotta, Pirelli ha optato per le tre mescole più morbide della gamma (C3, C4 e C5).

Capitolo meteo, le temperature dovrebbero andare a salire nel corso del weekend: è previsto sole nella giornata di venerdì, nuvoloso nella giornata di sabato e sole, ma con il 40% di possibilità di pioggia nella giornata di domenica; la giornata di domenica sarà anche la più calda con una massima di 32°C.

In pista anche Formula 2 e Formula 3

Oltre alla classe regina, come nelle ultime quattro gare, anche all’Hungaroring scenderanno in pista Formula 2 (al nono appuntamento stagionale) e Formula 3 (al settimo appuntamento stagionale).

Nonostante non sia arrivata la vittoria in nessuna delle due gare, Tsolov (academy Red Bull) è riuscito ad allungare sull’italiano Minì, leader del campionato fino a poche settimane fa: il divario tra i due è ora di 27 punti; si rimette in corsa Câmara, pilota della academy Ferrari), che ha dominato qualifiche e gara lunga.

In Formula 3, invece, Ugochukwu mantiene la leadership del campionato ma per un solo punto su Slater: questo perché il pilota statunitense ha totalizzato zero punti in Belgio, mentre il rivale ha colto un terzo posto dopo aver conquistato la pole position. Torna a far punti (seppur solo al sabato) l’italiano Badoer.

Come vedere il Gran Premio d’Ungheria 2026 di Formula 1

Tutte le sessioni in diretta del Campionato mondiale 2026 di Formula 1 verranno trasmesse in diretta esclusivamente su Sky e su NOW, il servizio in abbonamento solo online della piattaforma:

L’abbonamento a Sky (pacchetto Sky Sport) + Sky Wi-Fi ha un costo in offerta di 35,90 euro al mese (anziché 81,80 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; l’attivazione è gratuita; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

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Orari (diretta e differite) del Gran Premio d’Ungheria 2026

Di seguito, invece, riportiamo gli orari (italiani) di tutte le sessioni in pista delle tre categorie che prendono parte al Gran Premio d’Ungheria, undicesima tappa (ultima prima della pausa estiva) della stagione 2026 di Formula 1.

Venerdì 24 luglio 2026 09:55 Prove Libere di Formula 3 11:05 Prove Libere di Formula 2 13:30 – Prove Libere 1 di Formula 1 15:00 – Qualifiche di Formula 3 15:55 – Qualifiche di Formula 2 17:00 – Prove Libere 2 di Formula 1

Sabato 25 luglio 2026 10:05 – Gara Sprint di Formula 3 (19 giri o 40 minuti + 1 giro) 12:30 – Prove Libere 3 di Formula 1 14:15 – Gara Sprint di Formula 2 (28 giri o 45 minuti + 1 giro) 16:00 – Qualifiche di Formula 1

Domenica 26 luglio 2026 08:40 – Feature Race di Formula 3 (24 giri o 45 minuti + 1 giro) 11:25 – Feature Race di Formula 2 (37 giri o 60 minuti + 1 giro) 15:00 – Gara di Formula 1 (70 giri o 120 minuti)



Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport F1 (canale 207 di Sky o su NOW), mentre le due sessioni principali saranno trasmesse in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre): alle 18:30 di sabato 25 luglio 2026 ci sarà la differita delle Qualifiche; alle 18:00 di domenica 26 luglio 2026 ci sarà la differita della Gara.