La startup Vital Signals ha presentato Signal Ring, un anello intelligente che promette qualcosa che né Apple né Oura si sono ancora spinti a offrire: non semplici indizi su un possibile rischio di ipertensione, ma valori reali di pressione sistolica e diastolica, letti direttamente dal dito e senza bisogno di calibrazione periodica tramite bracciale.

L’ipertensione viene spesso definita un “killer silenzioso”, perché può danneggiare cuore, cervello e arterie senza manifestare sintomi evidenti, e in molti casi viene scoperta solo dopo un evento grave come un infarto o un ictus. È proprio questo il problema che il fondatore e amministratore delegato Tom Moss dice di voler risolvere, dopo aver rischiato la vita a causa di un’ipertensione non diagnosticata. Prima di dedicarsi alla salute, Moss aveva lavorato per aziende come il produttore di droni Skydio, Razer e Nextbit Systems. «In sostanza, non esiste quasi nessun modo reale per un consumatore di conoscere davvero la propria pressione, ed è piuttosto assurdo», ha dichiarato Moss.

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Come funziona, tra sensori ottici e modalità Zen

Signal Ring utilizza sensori ottici a fotopletismografia, la stessa tecnologia impiegata da gran parte degli smart ring in commercio, combinata però con algoritmi proprietari pensati per stimare la pressione arteriosa tenendo conto di variabili fisiologiche individuali, come la massa corporea e la rigidità arteriosa, che cambia da persona a persona. Il dispositivo può raccogliere misurazioni sia in modo continuativo durante il giorno e la notte, sia in condizioni più controllate tramite una funzione dedicata chiamata Zen Mode, pensata per ottenere letture più precise quando l’utente resta fermo per qualche istante. I dati vengono poi mostrati in un’app per iOS e Android, con la possibilità di sincronizzarli con Apple Salute o Google Health.

Con watchOS 26, cinque modelli di Apple Watch, Series 9, Series 10, Series 11, Ultra 2 e Ultra 3, sono in grado di monitorare la pressione sanguigna, così come fa Oura Ring. Nessuno dei due, però, mostra i valori numerici effettivi: entrambi si limitano a segnalare eventuali indizi compatibili con una possibile ipertensione, senza fornire una lettura sistolica e diastolica vera e propria. È esattamente questo il vuoto che Signal Ring punta a colmare, proponendosi come alternativa diretta anche a concorrenti più recenti come Oura Ring 5 e RingConn Gen 3 (qui la nostra recensione).

I dubbi sull’affidabilità, e il nodo della certificazione

Non tutto, però, convince fino in fondo chi ha già avuto modo di provare il dispositivo. Durante una dimostrazione pratica condotta da Bloomberg, alcune misurazioni sono risultate imprecise, un problema che Vital Signals ha attribuito alla vestibilità dell’anello, un limite non da poco per un hardware che dipende da un contatto costante e uniforme con la pelle. Resta inoltre poco chiaro, secondo diverse testate che hanno seguito l’annuncio, perché le misurazioni di Signal Ring dovrebbero risultare più accurate rispetto a quelle di altri produttori che utilizzano la stessa tecnologia a sensori ottici, dato che al momento il produtrtore non fornisce un approfondimento tecnico su questo punto specifico.

Sul fronte della regolamentazione, il modello attualmente in vendita non ha ricevuto alcuna approvazione della FDA, l’ente statunitense che regola dispositivi medici e farmaci. Vital Signals sta comunque testando separatamente una versione di livello medicale, pensata per diagnosticare l’ipertensione e segnalare andamenti pericolosi, per la quale punta a ottenere in futuro l’autorizzazionw necessaria a collaborare con le compagnie assicurative e diventare uno strumento riconosciuto nella prevenzione sanitaria quotidiana. Va inoltre segnalato che gran parte dell’elaborazione dei dati avviene lato cloud: l’anello può registrare le misurazioni anche offline, ma i risultati diventano visibili solo una volta ristabilita la connessione.

Prezzo e disponibilità

Signal Ring è disponibile dal 16 luglio 2026, in preordine al prezzo di 399$, senza alcun abbonamento richiesto per l’utilizzo dell’app. Il dispositivo sarà proposto nelle taglie statunitensi da 5 a 13, con un kit di misurazione necessario prima dell’acquisto per individuare la taglia corretta. La batteria è dichiarata per un’autonomia di tre giorni, con in dotazione una custodia di ricarica capace di fornire fino a quattro cicli di ricarica completi. Le spedizioni inizieranno non prima di ottobre 2026.