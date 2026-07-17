L’evoluzione degli agenti AI sta accelerando rapidamente, ma c’è sempre stato un limite difficile da superare: la gestione sicura delle credenziali. Automatizzare operazioni come login, prenotazioni o gestione di account implica inevitabilmente l’accesso a dati sensibili. Ed è proprio qui che nasce il problema.

Con 1Password for Claude, l’azienda prova a riscrivere le regole del gioco, introducendo un sistema che consente all’intelligenza artificiale di operare concretamente per conto dell’utente, senza mai entrare in contatto diretto con password, codici o informazioni critiche.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Il problema degli agenti AI oggi

Negli attuali sistemi agentici, quando si concede accesso a un’AI per eseguire azioni online, si finisce spesso per condividere credenziali in modo diretto o indiretto. Questo significa che:

Le password possono essere visibili al modello

I dati potrebbero finire nella memoria dell’AI

Le informazioni transitano attraverso infrastrutture esterne

Anche nel migliore dei casi, il rischio non è mai pari a zero. Un eventuale attacco, vulnerabilità o errore di gestione potrebbe esporre dati estremamente sensibili. Per questo motivo, molte implementazioni di agenti AI si fermano a operazioni limitate, evitando tutto ciò che richiede autenticazione reale.

La soluzione di 1Password: sicurezza “zero esposizione”

La risposta di 1Password è un approccio completamente diverso, definito come “zero-exposure security framework”. In pratica, le credenziali non vengono mai condivise con Claude. Il meccanismo è più sofisticato di quanto sembri:

Le password restano nel vault di 1Password

Vengono inviate direttamente al sito di destinazione tramite un canale sicuro

Claude non ha accesso né visivo né logico a questi dati

Questo processo di “iniezione” elimina alla radice il problema dell’esposizione. Anche i codici MFA temporanei seguono lo stesso principio, restando completamente fuori dal perimetro del modello AI. Un aspetto chiave è che ogni autorizzazione è temporanea e contestuale: l’utente concede accesso solo agli elementi necessari per una specifica attività, e solo per la durata della sessione.

Automazione reale: cosa può fare Claude

Grazie a questa integrazione, Claude può finalmente passare da semplice assistente conversazionale a vero agente operativo. Tra gli scenari più interessanti ci sono le prenotazioni di voli, hotel e servizi online ma anche l’accesso e gestione di account personali e ancora l’esecuzione di workflow complessi su più piattaforme.

Un elemento particolarmente rilevante è il supporto alle sessioni multi-sito autenticate. Questo significa che Claude può completare operazioni articolate senza richiedere continuamente l’intervento dell’utente per inserire credenziali. Ad esempio, organizzare un viaggio completo può includere login su più servizi, selezione delle opzioni e conferma finale, tutto gestito in autonomia.

Agentic Mode: protezione attiva contro gli agenti

Parallelamente, 1Password introduce anche una nuova funzionalità chiamata Agentic Mode, pensata per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza quando un agente AI è attivo nel browser. Quando il sistema rileva un agente viene limitato automaticamente l’accesso alle sole credenziali autorizzate non fa altro che bloccare qualsiasi tentativo di accesso non esplicitamente consentito ma non anche mostra chiaramente lo stato di protezione all’utente.

Inoltre, dopo ogni operazione di compilazione automatica, viene eseguito un controllo della pagina per assicurarsi che nessun dato sensibile rimanga esposto o accessibile.

Disponibilità e requisiti

Attualmente, 1Password for Claude è disponibile su macOS e supporta account Individuali, Family e Business. Per utilizzare la funzione è necessario avere l’app desktop di 1Password, l’estensione browser di 1Password ma anche l’app desktop di Claude oltre all’estensione browser di Claude.

1Password ha già confermato che il supporto verrà esteso in futuro ad altri agenti AI, seguendo l’evoluzione dell’ecosistema. Tra le novità in arrivo dopo il lancio iniziale ci sono anche il supporto per le carte di pagamento oltre alla gestione di identità digitali più avanzate.

Un cambio di paradigma per l’AI

Un’integrazione che rappresenta un passaggio chiave nell’evoluzione degli assistenti intelligenti. Finora, il vero limite degli agenti non era tanto la capacità di comprendere o eseguire task, quanto la fiducia necessaria per concedere accesso ai propri dati. 1Password prova a risolvere questo problema separando completamente intelligenza e segreti. L’AI esegue, ma non conosce.

Se questo modello si dimostrerà solido nel tempo, potremmo assistere a una nuova generazione di assistenti digitali capaci non solo di suggerire, ma di agire concretamente al posto nostro, senza sacrificare la sicurezza. E a quel punto, il concetto stesso di “password” potrebbe iniziare a cambiare più velocemente di quanto immaginiamo.