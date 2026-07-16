Tra bollette elettriche in aumento e costi energetici sempre più imprevedibili, molte famiglie non cercano più un semplice accumulatore, ma una soluzione energetica davvero intelligente. OSCAL risponde a questa esigenza forte della propria esperienza nel settore dell’accumulo energetico e di una serie di lanci di prodotto già consolidati, presentando Power Storage 2000, descritto dall’azienda come il primo sistema di accumulo da balcone gestito tramite intelligenza artificiale. Il dispositivo integra in un solo apparecchio micro-inverter, batteria e sistema BMS intelligente, con un ingresso solare da 2400W e un’efficienza di conversione dichiarata del 96%, compatibile con il 99% dei pannelli solari oggi in commercio.

Definito dall’azienda un sistema “3 in 1”, raro nel proprio segmento, Power Storage 2000 supporta funzionamento on grid, off grid e in modalità mista on/off grid. La capacità è espandibile da 1,92 kWh fino a 9,6 kWh, con un’alimentazione di backup stabile da 1200W e un tempo di commutazione UPS inferiore a 0,01 secondi. Grazie all’integrazione con piattaforme di ottimizzazione tariffaria come Nord Pool, Tibber e Octopus Energy, il sistema punta a un risparmio annuo fino a 894€, calcolato con l’aggiunta di quattro pacchi batteria opzionali, e a una riduzione delle emissioni di CO₂ fino a 3.619,08 kg.

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Ingresso solare da 2400W e sistema 3 in 1, il doppio salto in avanti di OSCAL

Per garantire il funzionamento di elettrodomestici essenziali come frigoriferi, condizionatori e scaldabagni anche durante un’interruzione della corrente, Power Storage 2000 monta un ingresso solare da 2400W, distribuito su quattro moduli MPPT da 600W ciascuno, un valore che raddoppia la capacità di ingresso della maggior parte dei prodotti concorrenti, generalmente fermi a un massimo di 1200W, con un’efficienza fino al 96%. La compatibilità con il 99% dei pannelli solari sul mercato consente installazioni flessibili ed espandibili nel tempo.

Il sistema supporta la funzione Anti Feed-In, l’integrazione con smart meter e la compatibilità con dispositivi di gestione energetica diffusi come Shelly, HomeWizard ed EcoTracker. In quanto sistema 3 in 1, raro nella categoria dei sistemi solari da balcone, gestisce flussi di energia bidirezionali per un accumulo efficiente e una distribuzione flessibile. Attraverso l’app dedicata, gli utenti possono ottimizzare i costi energetici tramite la funzione Smart TOU, che sincronizza i consumi con le tariffe orarie offerte dai fornitori di energia collegati. Un display LED ad alta luminosità mostra in tempo reale lo stato del sistema e i dati di utilizzo.

Capacità fino a 9.600 Wh e commutazione istantanea in caso di blackout

Per garantire un’esperienza energetica continua sia nell’uso quotidiano sia nelle situazioni di emergenza, Power Storage 2000 offre una capacità compresa tra 1920 Wh e 9600 Wh, sufficiente a garantire fino a una settimana di alimentazione continuativa. Il sistema di backup da 1200W mantiene attivi i dispositivi essenziali della casa, mentre in caso di interruzione della rete elettrica il passaggio all’alimentazione di riserva avviene in meno di 0,01 secondi, un tempo dimezzato rispetto agli standard più comuni, così da non compromettere il funzionamento di elettrodomestici o la conservazione dei dati. Il sistema supporta sia la modalità on grid sia quella off grid, permettendo di scegliere la configurazione più adatta alle proprie esigenze in ogni momento.

Il vero timore di chi acquista un sistema di accumulo domestico non riguarda tanto il funzionamento immediato, quanto l’affidabilità nel tempo. Power Storage 2000 offre certificazione IP65 contro acqua e polvere, e opera in un intervallo di temperatura compreso tra -20°C e 60°C, resistendo a pioggia intensa, sabbia, umidità e condizioni climatiche estreme. Costruito secondo lo standard antincendio UL94V-0, riduce al minimo i rischi legati alla sicurezza dell’impianto domestico.

Il cuore del sistema è una batteria LiFePO4 di livello automotive certificata UL, che supporta oltre 3.500 cicli di carica, con 5 anni di garanzia e una durata stimata di 15 anni. Una struttura di dissipazione del calore da 43.200 mm³ e cinque sensori di temperatura garantiscono un raffreddamento efficiente, mantenendo un funzionamento silenzioso sotto i 40 dB anche sotto carico elevato, un equilibrio pensato per coniugare sicurezza, durata e comfort acustico.

Le complicazioni legate all’installazione e i costi di ristrutturazione restano tra le principali remore all’acquisto di un sistema di accumulo domestico. Power Storage 2000 elimina questi ostacoli, offrendo un’installazione semplice su balconi, giardini, tetti piani o inclinati, senza necessità di interventi strutturali importanti. La compatibilità multi-scenario ne consente il posizionamento flessibile in appartamenti, case indipendenti o abitazioni temporanee. Il prodotto include inoltre 5 anni di garanzia, centri di assistenza locali, una linea telefonica dedicata e supporto completo sia online sia offline per tutta la durata del prodotto.

Prezzo e disponibilità

OSCAL Power Storage 2000 è disponibile da oggi sullo store ufficiale OSCAL. Per il lancio, l’azienda propone uno sconto introduttivo del 20% a tempo limitato, che porta il prezzo da 999€ a 799€.

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