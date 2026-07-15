Alla ricerca di un sistema di accumulo energetico per il fotovoltaico sul balcone (e non solo)? La nuova offerta lancio OSCAL potrebbe essere quella che fa per voi: sullo shop online del produttore è infatti disponibile Power Storage 2000 con uno sconto lancio di 200 euro rispetto al prezzo di listino, grazie a un coupon speciale. Vediamo come approfittarne subito.

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OSCAL Power Storage 2000 è in offerta lancio ed è l’ideale per l’accumulo domestico

OSCAL Power Storage 2000 è un sistema di accumulo energetico intelligente all-in-one, progettato specificamente per impianti fotovoltaici da balcone o per l’accumulo domestico. Integra in un unico prodotto la batteria, la gestione della carica e un microinverter da 800 W, che consente di evitare l’acquisto di inverter esterni o la gestione di complessi cablaggi.

Il modulo principale ha una capacità di 1920 Wh e utilizza batterie di tipo LiFePO4, che garantiscono più di 6000 cicli di ricarica. Per una maggiore autonomia, è possibile collegare fino a 4 batterie di espansione (BP2000), portando la capacità fino a un massimo di 9600 Wh. Il prodotto OSCAL supporta un ingresso solare da 2400 W, diviso in quattro canali MPPT indipendenti da 600 W ciascuno: questa soluzione permette di collegare pannelli esposti in direzioni diverse e di minimizzare le perdite se uno degli stessi viene parzialmente coperto dall’ombra.

Il microinverter integrato da 800 W consente di immettere l’energia prodotta direttamente nella rete di casa tramite la normale spina, nel pieno rispetto delle normative. In caso di blackout, il sistema si attiva in meno di 10 ms e può erogare fino a 1200 W di potenza continua (con picchi fino a 2400 W) per alimentare elettrodomestici essenziali (come ad esempio il frigorifero). Power Storage 2000 può essere installato direttamente all’esterno grazie alla certificazione IP65, e può tollerare temperature operative tra i -20°C e i 60°C, dissipando il calore in modo silenzioso, senza ventole rumorose.

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Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, è possibile monitorare l’intero sistema in tempo reale tramite l’app dedicata: questa permette di tenere sotto controllo lo stato di salute della batteria e i flussi di energia (in entrata e in uscita), e anche di impostare programmazioni orarie su quando accumulare e quando reimmettere energia per massimizzare il risparmio economico.

OSCAL Power Storage 2000 viene proposto al prezzo consigliato di 999,99 euro, ma sullo shop online ufficiale potete sfruttare il coupon XCVHNKC2JKYE per ottenere uno sconto immediato di 199,99 euro: in questo modo potete acquistare il sistema di accumulo a 800 euro, con consegna gratuita.

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