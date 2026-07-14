Dagli Stati Uniti all’Italia, passando per Germania, Francia e Canada, Tineco chiude gli Amazon Prime Day 2026 in testa alla classifica delle lavapavimenti su Amazon in tutti e cinque i mercati. Un risultato che l’azienda, secondo quanto dichiarato in un comunicato diffuso oggi, 14 luglio 2026, legge come conferma della crescente domanda dei consumatori verso soluzioni intelligenti e ad alte prestazioni, pensate per semplificare la pulizia quotidiana della casa.

Il traguardo arriva a pochi mesi da un altro riconoscimento importante per il brand: a inizio anno, Euromonitor International ha nominato Tineco brand numero uno al mondo per volume di vendite retail nel segmento delle aspirapolvere wet & dry per uso domestico, per il quarto anno consecutivo. Sommati, i due risultati vengono presentati dall’azienda come prova di una fiducia dei consumatori che si consolida nel tempo, rafforzando il posizionamento di Tineco come punto di riferimento per l’innovazione nel settore della cura dei pavimenti a livello globale.

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I modelli che hanno trainato le vendite durante i Prime Day

Sul mercato italiano, in particolare, alcuni modelli hanno raccolto un interesse superiore alla media secondo i dati diffusi da Tineco. FLOOR ONE S9 Scientist ha attirato l’attenzione dei consumatori grazie alla combinazione tra tecnologie di ultima generazione e un design descritto come audace e contemporaneo, offrendo un’esperienza di pulizia che l’azienda definisce capace di unire innovazione e stile in egual misura. Sulla stessa linea si è mossa la lavapavimenti FLOOR ONE S9 Artist, che ha riscosso un buon successo tra chi cerca un’esperienza di pulizia quotidiana più raffinata, sempre puntando sulla combinazione tra qualità costruttiva e componente estetica.

Un’attenzione particolare è andata anche a FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, un segnale che secondo Tineco riflette una domanda crescente verso soluzioni capaci di facilitare la pulizia sotto i mobili e negli spazi più difficili da raggiungere, senza però rinunciare alle prestazioni. Tra i modelli più apprezzati figura anche l’aspirapolvere PURE ONE STATION 5 Pro, la cui stazione intelligente tutto in uno semplifica la routine di pulizia domestica grazie allo svuotamento automatico del contenitore della polvere, alla ricarica e alla manutenzione gestite in autonomia dal dispositivo. Completa il quadro dei prodotti più richiesti CARPET ONE Cruiser, che continua a raccogliere consensi per la capacità di rendere più semplice, efficace e comoda la pulizia profonda dei tappeti, un’esigenza spesso trascurata dai lavapavimenti tradizionali pensati principalmente per le superfici dure.

Nel complesso, l’azienda presenta questi risultati come la dimostrazione concreta di un approccio che punta a tradurre le esigenze dei consumatori in innovazioni di prodotto reali, piuttosto che in semplici aggiornamenti incrementali. Guardando avanti, Tineco ha dichiarato di voler continuare a far progredire la cura intelligente dei pavimenti attraverso nuove tecnologie e un’innovazione sempre più centrata sull’utente, con l’obiettivo dichiarato di continuare a guidare l’evoluzione del settore a livello globale.

Va precisato che i dati relativi al posizionamento durante i Prime Day derivano da rilevazioni interne di vendita comunicate direttamente da Tineco, mentre il riconoscimento di Euromonitor International si basa su una misurazione del volume delle vendite retail globali del brand nel segmento delle aspirapolvere wet & dry per uso domestico, relativa agli anni dal 2022 al 2025, con ricerca completata a marzo 2026.