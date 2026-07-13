CMF Watch 3 Pro scende a 69€ su Amazon, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino di 99€. Per uno smartwatch con GPS dual-band, display AMOLED e integrazione con ChatGPT, il risparmio di 30 euro porta questo dispositivo del sub-brand di Nothing in una posizione piuttosto interessante nella fascia budget. Vediamo cosa offre e perché vale la pena considerarlo.

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CMF Watch 3 Pro: AMOLED, GPS dual-band e ChatGPT sul polso

CMF Watch 3 Pro convince già al primo sguardo grazie alla cassa in alluminio lavorato a macchina da 47 mm, che trasmette una sensazione di solidità difficile da trovare in questa fascia di prezzo. Il display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel, densità di 326 PPI e luminosità massima di 670 nit garantisce colori vividi e leggibilità in buona parte delle condizioni di luce. È presente anche la modalità Always-On Display, personalizzabile con oltre 120 quadranti.

Tra le specifiche tecniche principali:

GPS dual-band L1+L5 con supporto a GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS per tracciamenti precisi anche in ambienti urbani o in quota

con supporto a GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS per tracciamenti precisi anche in ambienti urbani o in quota Bluetooth 5.3 con supporto alle chiamate grazie a due microfoni MEMS, altoparlante integrato e riduzione del rumore basata su IA

con supporto alle chiamate grazie a due microfoni MEMS, altoparlante integrato e riduzione del rumore basata su IA 131 modalità sportive con riconoscimento automatico delle attività più frequenti

con riconoscimento automatico delle attività più frequenti Monitoraggio frequenza cardiaca 24h , SpO₂ , sonno con rilevamento REM e pisolini

, , sonno con rilevamento REM e pisolini Integrazione ChatGPT per query vocali e registratore vocale con trascrizione automatica

per query vocali e registratore vocale con trascrizione automatica Resistenza IP68 e cinturino in silicone standard da 22 mm intercambiabile

e cinturino in silicone standard da intercambiabile Compatibilità con Android 6.0+ e iOS 13+, gestione tramite app Nothing X

Il punto di forza più rilevante è senz’altro il GPS dual-band, una tecnologia che raramente si trova sotto i 100€ e che garantisce una precisione nettamente superiore rispetto ai sistemi a singola banda, specialmente durante attività outdoor in contesti complessi.

La batteria da 350 mAh assicura fino a 13 giorni di autonomia in utilizzo standard, 4-5 giorni con AOD attivo e addirittura fino a 60 giorni in modalità risparmio energetico. La ricarica completa richiede circa 99 minuti tramite carica magnetica. Integra inoltre il supporto per Strava, Apple Salute e Google Connessione Salute per chi già utilizza queste piattaforme.

30% di sconto su Amazon: i dettagli dell’offerta

CMF Watch 3 Pro nella colorazione Grigio Scuro è disponibile su Amazon.it a 69€, rispetto al prezzo di listino ufficiale di 99€. Lo sconto è del 30%, pari a un risparmio di 30 euro. La spedizione è gratuita per gli iscritti Prime. Non si tratta del minimo assoluto mai visto, ma il prezzo si colloca su valori interessanti rispetto al recente andamento, rendendo l’acquisto decisamente ragionevole per chi è alla ricerca di uno smartwatch completo senza esagerare con il budget.

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