Toyota ha lavorato duramente per portare avanti una transizione graduale all’elettrico e, a quanto pare, adesso il colosso automobilistico sta raccogliendo i frutti.

Stando ai dati diffusi da Cox Automotive, infatti, il produttore giapponese nel corso dei primi sei mesi del 2026 è riuscito a vendere negli Stati Uniti 21.855 auto elettriche, con un incremento del 136% rispetto allo stesso periodo del 2025.

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Toyota e la sua crescita negli Stati Uniti

La crescita fatta registrare da Toyota probabilmente non sorprenderà più di tanto gli addetti ai lavori e i più attenti appassionati del mercato delle auto elettriche, in quanto lo scorso anno in questo periodo l’azienda vendeva soltanto un modello elettrico, la bZ.

Nel 2026 il popolare brand ha ampliato la propria offerta per quanto riguarda le auto elettriche, aggiungendo la bZ Woodland e la C-HR e provando così a recuperare il terreno perso nei confronti delle dirette rivali.

Il report pubblicato da Cox Automotive mette in risalto i progressi compiuti da Toyota, riconoscendo all’azienda il merito di essere riuscita ad affermarsi come un attore sempre più importante nel settore dei veicoli elettrici, tanto da ottenere un posto tra i primi cinque venditori nel mercato statunitense.

Nel corso dei primi sei mesi del 2026 Toyota ha venduto 17.553 modelli della gamma bZ e oltre 3.700 unità della serie C-HR mentre la restante quota di auto vendute riguarda la bZ Woodland.

Pare che il successo fatto registrare da Toyota non dipenda soltanto dal lancio di nuovi veicoli ma anche da alcuni importanti miglioramenti introdotti per quanto riguarda l’autonomia e la velocità di ricarica.

E così, se i colossi del settore negli ultimi mesi hanno visto calare le vendite, Toyota ha invece fatto registrare un’impennata.