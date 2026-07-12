C’è una ragione se gli installatori di sistemi fotovoltaici e accumulatori domestici guardano con sospetto alle batterie tradizionali: sono pesanti, ingombranti, richiedono ore di cablaggio e spesso costringono a interventi complessi sul quadro elettrico. SolarEdge ha deciso di risolvere il problema alla radice con Nexis, la sua nuova piattaforma per l’accumulo residenziale che promette di rivoluzionare completamente il settore.

Lanciata in Germania con risultati record in termini di ordini, la soluzione sta ora arrivando negli Stati Uniti, dove gli ordini sono già aperti. Il segreto? Un design modulare che ricorda i mattoncini Lego: blocchi leggeri che si incastrano tra loro senza bisogno di cablaggi, riducendo i tempi di installazione a meno di 30 minuti.

Un cambiamento sicuramente epocale per un mercato che fino a oggi ha sofferto proprio la complessità e i lunghi tempi di messa in opera, spesso causa di costi extra e di una minore diffusione degli accumulatori domestici. SolarEdge, con Nexis, punta a rendere l’energia solare e l’accumulo non solo più efficienti, ma anche più accessibili e meno traumatici per chi deve installarli.

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Un sistema modulare che si monta “come un puzzle”

Il cuore dell’innovazione è la batteria modulare di Nexis. I tecnici non devono più sollevare e trasportare pacchi batteria da centinaia di chili: installano moduli leggeri, dotati di maniglie integrate, che si agganciano tra loro con un semplice click, senza necessità di collegare cavi. La capacità di partenza è di 5 kWh, ma il sistema è progettato per crescere con le esigenze della famiglia: si possono aggiungere moduli fino a raggiungere una capacità massima di 80 kWh.

L’architettura modulare non solo semplifica l’installazione, ma rende anche più facile l’espansione futura: chi oggi installa un sistema da 5 kWh può domani aggiungere un secondo blocco senza dover sostituire l’intera batteria, esattamente come si aggiunge un pezzo a una costruzione di mattoncini.

Secondo gli installatori che hanno già testato il sistema, la differenza è abissale. Le installazioni vengono completate più velocemente, con meno materiali, meno disordine a parete e un prodotto finale più pulito. Un vantaggio che si traduce in minori costi per i clienti e in una maggiore soddisfazione per gli installatori, che possono finalmente dire addio alle complesse pianificazioni e ai lunghi tempi di lavoro.

Inverter potente e tecnologia made in USA

Accanto alla batteria modulare, Nexis integra un inverter di nuova generazione che rappresenta un’altra pietra miliare del sistema. L’inverter, basato su tecnologia silicio-carburo (SiC) per una maggiore efficienza, è disponibile in versioni che vanno da 3,8 kW a 13 kW per il mercato residenziale. Durante il funzionamento in rete, l’inverter eroga fino a 13 kW, ma in caso di blackout la potenza sale a 14,5 kW, sufficiente per avviare anche i condizionatori più grandi grazie al supporto fino a 185 LRA (locked rotor amps). Un altro punto di forza è il design che occupa fino al 40% di spazio in meno a parete rispetto ai sistemi concorrenti, un dettaglio non trascurabile per chi ha spazi limitati in garage o in cantina.

La piattaforma ha già ottenuto l’approvazione da parte di importanti realtà del settore, e il sistema promette di eliminare le principali fonti di frustrazione per gli installatori, rendendo l’accumulo domestico una scelta alla portata di un numero molto più ampio di famiglie.