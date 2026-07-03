NAVEE fa il suo ingresso in un settore completamente nuovo per il brand: quello della robotica indossabile. Con EXO S Pro l’azienda, finora nota soprattutto per monopattini e biciclette elettriche, presenta il suo primo esoscheletro pensato per accompagnare chi ama camminare, correre in bici o portare carichi pesanti in ambienti outdoor.

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Un salto oltre la micro-mobilità

Fino a poco tempo fa gli esoscheletri erano roba da film di fantascienza o da fabbriche automatizzate, riservati a impieghi industriali o professionali molto specifici. Con questo lancio NAVEE punta a portare la tecnologia fuori da quei contesti, rendendola accessibile a chi pratica sport ed escursioni nella vita di tutti i giorni. L’obiettivo dichiarato è ampliare la propria idea di mobilità intelligente, spingendosi oltre l’asfalto urbano verso sentieri, salite e terreni irregolari.

Leggero come uno zaino, potente come un piccolo motore

Il punto di forza più immediato di EXO S Pro è il peso: appena 1,8 kg, ottenuti grazie a una struttura in fibra di carbonio abbinata a lega di alluminio di livello aerospaziale. Il telaio è stato disegnato per distribuire il carico in modo uniforme sul corpo, così da non farne percepire troppo l’ingombro anche dopo ore di utilizzo. NAVEE ha lavorato anche sul comfort, scegliendo materiali morbidi e traspiranti a contatto con la pelle e curando l’ergonomia per seguire il movimento naturale senza intralciare zaini o tasche durante le escursioni.

Dietro queste dimensioni compatte si nasconde però una potenza di picco di 980 W, che secondo l’azienda permette di tagliare lo sforzo fisico percepito fino al 35%, rendendo più fluidi i tratti in salita, in discesa e i continui cambi di ritmo tipici del trekking.

Intelligenza artificiale che legge i movimenti in tempo reale

Il vero cuore tecnologico del dispositivo è il sistema di riconoscimento del movimento basato su intelligenza artificiale, capace di monitorare costantemente i gesti di chi lo indossa e di adattare l’assistenza istante per istante. Il software gestisce 10 diverse modalità di riconoscimento delle azioni, con una latenza di pochi millisecondi che consente all’esoscheletro di intervenire al momento giusto senza forzare o anticipare il movimento naturale.

Questo si traduce in benefici concreti secondo diversi scenari d’uso: chi fa trekking può affrontare percorsi più lunghi e complessi accumulando meno fatica, i ciclisti riducono lo stress alle gambe nelle uscite più intense, mentre chi trasporta carichi pesanti alleggerisce la pressione su ginocchia e articolazioni della parte inferiore del corpo. Il risultato promesso non riguarda solo la sensazione durante l’attività, ma anche quella a fine giornata, con gambe meno appesantite dopo saliscendi, scale o tratti in pendenza.

Batteria intercambiabile e funzione power bank

Sul fronte dell’autonomia, EXO S Pro può accompagnare fino a 40.000 passi con una singola carica, rendendolo adatto a giornate intere fuori porta o a un uso professionale prolungato. La batteria da 5000 mAh si trova nella parte posteriore del dispositivo ed è sostituibile in pochi secondi grazie a un sistema di cambio rapido, utile per chi non vuole interrompere l’attività a metà giornata.

Una chicca interessante è la ricarica inversa da 20 W, che trasforma l’esoscheletro in un power bank portatile per ricaricare smartphone e action cam durante le uscite all’aperto. Il dispositivo è certificato IP54 contro polvere e schizzi d’acqua e resiste a temperature comprese tra -10 °C e 45 °C, un range pensato per l’uso in ogni stagione.

App dedicata e personalizzazione dell’assistenza

Tutto il sistema si controlla tramite un’app disponibile sia per iOS che per Android, dalla quale è possibile regolare il livello di assistenza in base al tipo di attività. Si può scegliere un supporto leggero per una semplice passeggiata oppure un’assistenza più marcata per le salite più impegnative o per lavori fisici ripetitivi, adattando il dispositivo a profili di utenza molto diversi tra loro.

Prezzo e disponibilità in Italia

NAVEE EXO S Pro sarà disponibile a partire dal 1° luglio 2026 al prezzo consigliato di 1.099 € su: sito di Navee, Amazon, Unieuro, Mediamarkt, Expert, Euronics, TRONY e IsyTravel.

Da luglio, gli utenti potranno provare il prodotto presso alcuni negozi selezionati in Italia, Toscana, Lazio, Sicilia, Lombardia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Emila-Romagna, Piemonte e Liguria, sperimentando direttamente l’esperienza di utilizzo dell’esoscheletro indossabile. In seguito, NAVEE coinvolgerà altri partner a partecipare a questa iniziativa dedicata alle “esperienze offline”.

NAVEE ha colto l’occasione del lancio per svelare anche due nuove e-bike: la Compa Ultra 01, ultracompatta e pieghevole in tre parti a 1.499 €, e la Urban Go 01, pensata per la mobilità cittadina a 1.299 €, entrambe attese sul mercato italiano nel corso di luglio. Con EXO S Pro, quindi, il brand non si limita a diversificare il catalogo ma prova a rendere concreto e accessibile un concetto finora percepito come futuristico, quello dell’esoscheletro personale per la vita di tutti i giorni.