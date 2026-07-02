Chi pensava che 2.999€ fosse già un affare straordinario per lo smart TV premium Samsung Neo QLED 8K da 85 pollici (QE85QN800DTXZT), dovrà ricredersi: il prezzo è sceso ulteriormente, portandosi a un livello mai visto prima su Amazon. Stiamo parlando del minimo storico assoluto, con un crollo verticale rispetto al listino ufficiale di ben 4.299€. Un risparmio reale che supera i 2.400€ per portarsi a casa un titano d’avanguardia da ben 85 pollici con risoluzione nativa 8K. Un pannello di questa diagonale, con questo profilo tecnico e a questa cifra, è semplicemente raro.

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Samsung Neo QLED 8K QN800D: l’impatto del formato da 85″ guidato dall’intelligenza artificiale

Partiamo da ciò che rende questo televisore unico nel panorama dei modelli di fascia alta: Samsung Neo QLED 8K da 85 pollici della serie QN800D ridefinisce il concetto di home cinema grazie alla sua risoluzione nativa 8K ultra-definita. Il cuore pulsante di questo gigante è il Processore NQ8 AI Gen2, un chip rivoluzionario basato sull’intelligenza artificiale che ottimizza in tempo reale qualsiasi sorgente (anche quelle in definizione standard o 4K) portandole a una nitidezza incredibile, mentre la tecnologia AI Motion Enhancer rende fluidi e nitidi i movimenti di testi e oggetti nelle scene d’azione o durante i match sportivi.

La resa visiva è affidata alla tecnologia Quantum Matrix Pro, che gestisce con una precisione millimetrica i Mini LED della retroilluminazione. Il risultato sono neri profondissimi e una luminosità straordinaria, capaci di far risaltare ogni minimo dettaglio sia nelle scene più scure che in quelle fortemente illuminate. Il tutto è racchiuso nell’elegante Infinity One Design, un profilo ultrasottile e minimale che massimizza la superficie di visione azzerando quasi le cornici.

Anche il comparto sonoro è da vero top di gamma: il sistema OTS+ (Object Tracking Sound+) offre un audio dinamico a 360 gradi che segue letteralmente l’azione sullo schermo. Grazie a Q-Symphony, gli altoparlanti integrati lavorano in perfetta armonia con una soundbar compatibile, mentre l’Adaptive Sound Pro calibra le frequenze in base all’acustica della stanza per una fedeltà audio totale.

Per gli amanti dell’intrattenimento a tutto tondo, lo Smart Hub organizza film e serie TV in un unico posto, mentre il Gaming Hub permette di accedere ai principali servizi di cloud gaming senza bisogno di una console. Non manca la piena compatibilità con l’ecosistema SmartThings per controllare i dispositivi smart di casa direttamente dallo schermo, e l’integrazione nativa con l’assistente vocale Alexa.

In sintesi, le specifiche chiave dello smart TV:

Display: 85″ Neo QLED con risoluzione nativa 8K e Quantum Matrix Pro

85″ Neo QLED con risoluzione nativa 8K e Quantum Matrix Pro Processore: NQ8 AI Gen2 con upscaling 8K intelligente e AI Motion Enhancer

NQ8 AI Gen2 con upscaling 8K intelligente e AI Motion Enhancer Audio: OTS+ (Object Tracking Sound+) tridimensionale, Q-Symphony e Adaptive Sound Pro

OTS+ (Object Tracking Sound+) tridimensionale, Q-Symphony e Adaptive Sound Pro Design: Infinity One, ultrasottile, elegante e minimalista in colorazione Graphite Black

Infinity One, ultrasottile, elegante e minimalista in colorazione Graphite Black Smart & Gaming: Tizen OS con Smart Hub, Gaming Hub, SmartThings e Alexa integrata

Tizen OS con Smart Hub, Gaming Hub, SmartThings e Alexa integrata Sintonizzatore: Digitale terrestre integrato DVBT-2

Sconto da minimo storico: i numeri dell’offerta Amazon

Eccola, l’offerta che fa la differenza. Amazon.it propone il mastodontico Samsung Neo QLED 8K da 85″ a soli 1.863,31€, polverizzando il precedente prezzo di 2.999€. Calcolatrice alla mano, parliamo di uno sconto clamoroso rispetto al listino ufficiale di 4.299€, traducendosi in ben 2.435€ di risparmio netto. Il prodotto è spedito direttamente da Amazon, garantendo la massima affidabilità sulla logistica, la consegna programmata a casa e la gestione dell’assistenza sul lungo periodo.

Trattandosi di un taglio da 85 pollici con tecnologia 8K proposto al prezzo di un normale 65 pollici di fascia media, le scorte sono destinate a esaurirsi nel giro di pochissimo tempo. Se avete lo spazio in salotto, questa è l’occasione dell’anno.

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