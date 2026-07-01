Chi possiede un iPhone e guarda con interesse agli anelli intelligenti di Samsung sa bene qual è il problema: Galaxy Ring non funziona con i dispositivi Apple. Ma qualcosa potrebbe cambiare con la prossima generazione. In una lunga intervista concessa a Forbes, Hon Pak, Senior Vice President e responsabile del team Digital Health di Samsung, ha confermato che Galaxy Ring 2 è attualmente in sviluppo e ha lasciato intendere con forza che il nuovo indossabile potrebbe finalmente aprirsi all’ecosistema Apple.

Alla domanda diretta su una possibile compatibilità con iPhone, Pak ha preferito non sbilanciarsi, ma la risposta è stata tutto tranne che evasiva: «Sto sorridendo, ma non posso dire nulla. Penso che sarete molto soddisfatti di alcune delle uscite e delle notizie in arrivo», ha dichiarato a Forbes. Come sottolinea Android Authority, che ha ripreso l’intervista, si tratta della prima volta che Samsung rompe il silenzio su Galaxy Ring 2, sinora dato per atteso non prima del 2027.

Il mercato degli anelli intelligenti si è affollato rapidamente nell’ultimo anno e Samsung ne è consapevole. Pak ha riconosciuto apertamente che la differenza tra i vari prodotti non risiede più nei sensori. «Se guardate il confronto con gli altri anelli, indipendentemente dal concorrente, i sensori non sono poi così diversi in questo momento», ha detto. «La differenza vera sta nei servizi che si costruiscono sopra. È davvero la differenziazione del software quella che si vede.»

La strada che Samsung intende percorrere è quindi quella di un ecosistema di dispositivi connessi, in cui Galaxy Ring non è pensato per fare tutto da solo, ma per dialogare con Galaxy Watch, con i televisori e con gli elettrodomestici collegati attraverso SmartThings.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Salute preventiva e IA, la visione di Samsung per i prossimi anni

L’intervista di Pak a Forbes va oltre la semplice conferma di Galaxy Ring 2 e tratteggia una visione più ampia per Samsung Health, orientata alla prevenzione piuttosto che alla diagnosi reattiva. Tra le novità in arrivo c’è Vitals, una funzione per Galaxy Watch che nei primi sette giorni di utilizzo costruisce un valore di riferimento personalizzato monitorando frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e livelli di ossigeno nel sangue durante il sonno. Una volta stabilito il profilo, il sistema segnala le deviazioni significative che potrebbero richiedere una visita medica.

Un’altra funzione in arrivo si chiama Heart Health Score e punta a quantificare il rischio cardiovascolare incrociando quattro variabili: sonno, alimentazione, attività fisica e livelli di stress. L’obiettivo dichiarato è mostrare in modo comprensibile come le scelte quotidiane influenzino la salute del cuore nel tempo.

Sul fronte dell’IA, Pak ha annunciato l’arrivo per il 2027 di un sistema di allenamento personalizzato che non si limita a inviare notifiche generiche, ma impara il profilo comportamentale di chi lo usa, adattando tono, frequenza e tipo di sollecitazione a ciò che funziona per quella persona specifica. «C’è un linguaggio con cui mi motivo, c’è un tono, un certo modo in cui rispondo meglio, e ognuno è diverso», ha spiegato il manager.

Samsung sta anche lavorando al monitoraggio continuo e non invasivo della glicemia, una delle sfide tecnologiche più attese nel settore degli indossabili, anche se i tempi di arrivo sul mercato non sono stati indicati.

Galaxy Ring 2 si inserisce in questo quadro come il tassello mancante per chi non vuole portare uno smartwatch al polso ma cerca comunque dati precisi sulla propria salute. Se la compatibilità con iPhone sarà confermata, Samsung potrebbe allargare significativamente il bacino di utenti potenziali, in un momento in cui la pressione regolatoria sugli ecosistemi chiusi si fa sentire sempre di più.

In copertina Samsung Galaxy Ring