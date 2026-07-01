Trovare un robot aspirapolvere e lavapavimenti che includa svuotamento automatico, lavaggio del mocio con acqua calda e asciugatura ad aria calda a meno di 500 euro è stato, fino a poco fa, un esercizio piuttosto frustrante. MOVA ci prova oggi, 1° luglio 2026, con la nuova serie E50: due modelli, E50 Pro Ultra ed E50 Ultra, che portano nella fascia d’ingresso una serie di funzioni finora riservate ai robot di punta.

L’arrivo della serie E50 segue il successo di MOVA E40 Ultra e punta a consolidare il posizionamento del brand su un principio preciso: non una singola caratteristica di richiamo, ma un’esperienza d’uso complessiva ispirata ai modelli di fascia superiore. Il concetto stesso di valore nel segmento entry-level viene ridefinito integrando funzionalità di manutenzione automatica, come i serbatoi dell’acqua ad alta capacità, la raccolta automatica della polvere, il lavaggio del mocio a temperatura elevata e l’asciugatura ad aria calda, tradizionalmente riservate ai modelli di fascia superiore.

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Potenza di aspirazione, mocio e sistema anti-aggrovigliamento, le tre anime della serie E50

Grazie alle tecnologie proprietarie sviluppate da MOVA, la serie E50 affronta le sfide quotidiane che pesano di più sulla pulizia della casa: lo sporco ostinato, i peli di animali domestici, la pulizia dei bordi e la cura dei tappeti. Il cuore del sistema si chiama TurboScrub™ ed è la tecnologia su cui MOVA costruisce l’intera proposta: 30.000 Pa di aspirazione, doppio mocio rotante a 260 giri al minuto e una pressione verso il basso fino a 12 N, pensati per rimuovere con facilità polvere, detriti e macchie incrostate sia dai pavimenti duri sia dai tappeti.

Per gestire peli di animali e capelli, che restano tra i problemi più comuni con i robot aspirapolvere e spesso costringono a interventi manuali frequenti, la serie integra il sistema brevettato Triple Anti-Tangle Mechanism, certificato TÜV. Il meccanismo combina tre elementi complementari: una spazzola laterale, una spazzola in gomma a V con lame CleanChop™ opzionali e ruote omnidirezionali progettate per non aggrovigliarsi. La combinazione dei tre sistemi riduce in modo significativo il groviglio di peli e capelli, uno dei principali motivi per cui i robot aspirapolvere richiedono manutenzione ordinaria frequente.

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Sul fronte della copertura degli spazi, il mocio estensibile MaxiReach™ pulisce a filo di battiscopa e raggiunge gli angoli più difficili da coprire, un problema tipico dei robot con panni fissi. Il sollevamento automatico del panno interviene invece sui tappeti, sollevandolo per evitare che si bagni durante il passaggio, così da non compromettere l’integrità dei tessuti né lasciare aloni di umidità.

La navigazione della serie E50 è affidata a un sistema che abbina un sensore LiDAR LDS a 360° a un laser a linea singola frontale, per una mappatura rapida degli ambienti domestici e un rilevamento affidabile degli ostacoli in tempo reale. L’app mobile personalizzata di MOVA supporta l’anteprima istantanea della mappa della casa e include una modalità scura per non affaticare la vista, permettendo agli utenti di monitorare e programmare la pulizia in modo flessibile, a qualsiasi ora del giorno.

Manutenzione automatica, dove la serie E50 fa davvero la differenza

Uno dei principali punti di forza della serie E50 è il suo sistema di manutenzione automatica di livello premium, che porta in un segmento di prezzo entry-level funzioni finora riservate ai robot aspirapolvere di fascia più alta. La stazione base è dove il divario con la concorrenza nella stessa fascia di prezzo si fa più evidente: la struttura, compatta e tutto in uno, combina un sacchetto per la polvere da 3,2 L, un serbatoio per l’acqua pulita da 5 L e un serbatoio per l’acqua sporca da 4,5 L, riducendo notevolmente la frequenza degli interventi di manutenzione ordinaria da parte dell’utente.

Grazie al sistema di lavaggio a spruzzo a 360° JetSpray™ integrato nella stazione, il panno viene risciacquato accuratamente prima del ciclo di asciugatura, che avviene con aria calda a 63°C per la durata di un’ora, eliminando batteri e odori e garantendo una pulizia igienica che si mantiene nel tempo, senza che sia l’utente a doversene occupare manualmente.

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Nel modello superiore, E50 Pro Ultra, questo sistema viene ulteriormente potenziato: il lavaggio con acqua calda a 100°C offre un livello di igiene ancora più profondo, e insieme al modulo di dosaggio automatico del detergente rimuove i batteri presenti sul mocio, impedendo l’accumulo di muffa e odori sgradevoli. È una distinzione che MOVA sottolinea in modo esplicito rispetto agli altri robot di fascia media presenti sul mercato, che si limitano generalmente a lavare il panno con acqua fredda e richiedono il riempimento manuale del detergente, un’operazione che la maggior parte degli utenti finisce per trascurare nel tempo.

Queste funzionalità avanzate di manutenzione automatica, secondo MOVA, portano la pulizia domestica a un livello superiore, contribuendo a tutelare la salute di tutta la famiglia attraverso un’igiene costante che non dipende dalla memoria o dalla disponibilità di tempo di chi usa il dispositivo.

Progettata per rendere più accessibili tecnologie di pulizia finora riservate alla fascia alta, la serie E50 offre quindi prestazioni ispirate ai modelli di punta, automazione intelligente e manutenzione senza intervento manuale a meno di 500 euro. È pensata per le famiglie moderne che cercano una pulizia quotidiana efficace senza dover affrontare una spesa da top di gamma, con l’obiettivo dichiarato di garantire un equilibrio tra prestazioni, praticità e rapporto qualità-prezzo.

MOVA, nata nel 2024, integra l’intelligenza artificiale avanzata per costruire un ecosistema completo di prodotti smart, dalla pulizia della casa alla cura della persona, fino agli elettrodomestici da cucina e alle soluzioni per il giardino. L’obiettivo dichiarato dall’azienda è liberare le persone dalle attività quotidiane più ripetitive, portando innovazione e benessere in ogni casa attraverso tecnologie all’avanguardia.