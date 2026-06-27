Sotto i 20€ per cuffie over-ear con Bluetooth 5.4, 100 ore di autonomia e cancellazione del rumore al 98%? Sì, avete letto bene. Il modello TIMU Cuffie Bluetooth Over Ear è finito in promozione su Amazon a un prezzo che difficilmente si vedrà ancora, con uno sconto che supera il 75% rispetto al prezzo di listino. Chi è alla ricerca di un paio di cuffie wireless capaci, senza svuotare il portafoglio, farebbe bene a non perdere tempo.

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TIMU Cuffie Bluetooth Over Ear: prestazioni sorprendenti in un pacchetto compatto

Chi dice che per avere buone cuffie wireless servano centinaia di euro, non ha ancora incontrato TIMU Cuffie Bluetooth Over Ear. Questo modello circumaurale punta su un profilo tecnico raro nella sua fascia di prezzo, partendo dal chip Bluetooth 5.4 di ultima generazione: connessione immediata, segnale stabile fino a 15 metri di distanza e latenza ridotta, tanto che guardare un film o giocare risulta fluido senza fastidiosi ritardi audio.

Il vero punto di forza, però, è l’autonomia da 100 ore con una singola ricarica completa. Non è un numero di fantasia: chi le usa quotidianamente in ufficio o durante gli allenamenti riferisce di ricaricarle pochissimo. Quando la batteria si esaurisce, bastano 2 ore di ricarica via USB-C per tornare operativi al 100%.

Sul fronte audio, i driver da 40 mm con certificazione Hi-Res Audio garantiscono voci nitide, medi bilanciati e bassi presenti, con la possibilità di scegliere tra 3 modalità EQ preimpostate per adattare il suono al genere musicale preferito o all’attività. La cancellazione ibrida attiva del rumore con doppio microfono è capace di eliminare fino al 98% del rumore ambientale, dai rumori dei mezzi pubblici al brusio degli open space.

Il design è pieghevole e leggero, con padiglioni rivestiti in materiale morbido e archetto imbottito per sessioni prolungate. I controlli touch integrati permettono di gestire chiamate, brani e volume senza mai toccare il telefono. Non manca la modalità Trasparenza, utile per restare consapevoli dell’ambiente circostante in situazioni come attraversare la strada o ricevere informazioni. La connessione multipoint consente inoltre di collegare simultaneamente due dispositivi, come smartphone e laptop, con commutazione intelligente tra i due.

Bluetooth 5.4 con portata fino a 15 metri e bassa latenza

con portata fino a 15 metri e bassa latenza 100 ore di autonomia , ricarica completa in 2 ore via USB-C

, ricarica completa in 2 ore via USB-C Driver 40 mm con Hi-Res Audio e 3 modalità EQ

con Hi-Res Audio e ANC ibrido con doppio microfono, riduzione rumore fino al 98%

con doppio microfono, riduzione rumore fino al 98% Controlli touch , modalità Trasparenza e connessione multipoint

, modalità Trasparenza e connessione multipoint Design pieghevole, compatibile con iOS e Android

Sconto del 75%: i numeri di un’offerta difficile da ignorare

Il prezzo di listino di TIMU Cuffie Bluetooth Over Ear è fissato a 79,99€, già di per sé competitivo per il profilo tecnico offerto. La promozione attuale su Amazon.it porta il prezzo a soli 19,99€, con un risparmio netto di 60€ e uno sconto del 75%. Si tratta del prezzo più basso registrato per questo prodotto nel periodo recente, e considerando che si parla di cuffie con Bluetooth 5.4, autonomia da 100 ore e ANC, siamo chiaramente davanti a un’offerta fuori scala. Se vuoi scoprire altri prodotti simili, consulta la nostra guida alle migliori cuffie Bluetooth e quella alle migliori cuffie over-ear.

Vale la pena segnalare che su Amazon sono periodicamente disponibili anche coupon aggiuntivi del 10% applicabili direttamente al checkout: conviene verificarne la disponibilità prima di procedere all’acquisto. Per sapere come trovarli, leggi la nostra guida agli sconti nascosti su Amazon. Il prodotto è distribuito principalmente tramite Amazon.it (ASIN: B0H2Q53DSG) e non risulta disponibile nei principali store fisici o portali alternativi come MediaWorld o Unieuro.

Per non perdersi offerte come questa in tempo reale, vale la pena iscriversi a PrezziTech, il canale Telegram dedicato alle migliori offerte tech, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi categoria di prodotto. Puoi anche consultare la sezione offerte wearable per restare aggiornato sulle promozioni più interessanti.