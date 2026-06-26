PS5 Slim insieme a NBA 2K26 in bundle, durante il Prime Day 2026, a un prezzo che difficilmente si rivedrà nelle prossime settimane. Chi sta valutando di entrare nell’ecosistema PlayStation 5 sa già quanto i recenti rincari abbiano alzato l’asticella: questo bundle rappresenta una finestra temporale molto precisa, e non durerà.

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PlayStation 5 Slim + NBA 2K26: una console compatta con tutto dentro, pronta a tutto

PS5 Slim è la versione ridefinita della console Sony: stessa potenza della PS5 originale, ma con un ingombro ridotto di oltre il 30% e un peso di soli 3,2 kg. Dentro c’è tutto ciò che serve per un’esperienza di gioco di fascia alta: processore AMD Zen 2, GPU RDNA 2, 16 GB di RAM GDDR6 e SSD da 1 TB con soluzione I/O avanzata che elimina quasi completamente i tempi di caricamento. Lo storage è espandibile fino a 8 TB con l’aggiunta di un secondo SSD: per una guida pratica, potete leggere come aggiungere un SSD alla PS5.

Sul fronte display, la console supporta il gioco in 4K fino a 120 fps con output a 120 Hz, ray tracing per luci e ombre realistiche, e tecnologia HDR per colori vivaci e profondi. Sul piano audio, il Tempest 3D AudioTech trasforma ogni suono in un’esperienza spaziale autentica. Il controller DualSense completa il tutto con feedback aptico e grilletti adattivi: su una selezione di titoli PS5, si sente fisicamente la differenza tra correre sull’asfalto bagnato o tendere un arco.

Questa variante include il lettore Blu-ray UHD, quindi è possibile giocare sia in digitale sia con i titoli fisici. La retrocompatibilità con i giochi PS4 è garantita, e ASTRO’S Playroom è già preinstallato come primo benvenuto sulla piattaforma.

Nel bundle è incluso anche NBA 2K26, il simulatore di basket firmato 2K Games che su PS5 esprime il meglio grazie alla tecnologia ProPLAY: filmati originali NBA tradotti in migliaia di animazioni, per un gameplay fluido e reattivo come non mai. Le modalità sono ampie: dalla carriera personalizzata con La mia CARRIERA, alla gestione delle squadre con La mia NBA, fino a MyTEAM che per la prima volta unisce NBA e WNBA nella stessa modalità carte. In copertina troviamo Shai Gilgeous-Alexander, Angel Reese e la leggenda Carmelo Anthony. Il gioco supporta anche la lingua italiana.

Un dettaglio da non trascurare: con GTA VI in arrivo nei prossimi mesi, avere già una PS5 Slim pronta significa essere nella posizione giusta al momento giusto.

CPU: AMD Zen 2

GPU: RDNA 2

RAM: 16 GB GDDR6

Storage: SSD 1 TB espandibile fino a 8 TB

Risoluzione: fino a 4K, 120 fps, 120 Hz

Audio: Tempest 3D AudioTech

Controller: DualSense con feedback aptico e grilletti adattivi

Connettività: 2x USB-C (una Super-Speed 10 Gbps), lettore Blu-ray UHD incluso

Prime day 2026: finestra ridotta, prezzo da tenere d’occhio

Su Amazon, durante il Prime Day 2026, il bundle PlayStation 5 Console Slim + NBA 2K26 è disponibile a 539€. Per avere un riferimento, solo PS5 Slim Standard su MediaWorld.it è attualmente a circa 629,86€, e il prezzo consigliato Sony dopo i rincari di aprile 2026 è salito a 649,99€. Considerando che NBA 2K26 su supporto fisico parte da circa 62€, il risparmio complessivo rispetto all’acquisto separato dei due prodotti è significativo. Per orientarsi meglio tra le promozioni di questo periodo, può essere utile leggere come distinguere le vere offerte del Prime Day.

L’offerta è attiva solo nelle ultime ore del Prime Day 2026: non si tratta di una promozione con scadenza indefinita.

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