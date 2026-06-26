Prosegue il percorso di digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione italiana e, questa volta, la novità riguarda un ambito che interessa milioni di automobilisti. La Polizia di Stato ha infatti annunciato il lancio di un nuovo portale dedicato alla gestione delle sanzioni stradali, una piattaforma pensata per consentire ai cittadini di consultare online la documentazione relativa alle violazioni del Codice della Strada e di svolgere diverse operazioni senza dover ricorrere agli sportelli fisici.

L’obbiettivo dichiarato è quello di rendere la gestione delle multe più semplice e immediata, mettendo a disposizione un unico punto di accesso attraverso cui consultare verbali, seguire l’avanzamento delle pratiche amministrative e completare alcune delle operazioni più richieste dagli utenti.

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Il nuovo portale della Polizia di Stato centralizza la gestione delle sanzioni

La piattaforma, raggiungibile all’indirizzo portalesanzioniamministrative.poliziadistato.it, è gestita dalla Polizia Stradale e nasce per offrire un’esperienza più moderna nella consultazione delle sanzioni amministrative.

Accedendo al servizio, i cittadini possono visualizzare i verbali e tutta la documentazione ricevuta attraverso SEND, il Servizio Notifiche Digitali utilizzato dalla Pubblica Amminisrazione per notificare atti aventi valore legale. In questo modo non sarà più necessario conservare esclusivamente la documentazione cartacea o ricercare comunicazioni ricevute tramite canali differenti, poiché tutto viene raccolto all’interno dello stesso portale.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio processo di trasformazione digitale dei servizi pubblici, che negli ultimi anni ha portato online un numero crescente di procedure amministrative con l’obbiettivo di ridurre i tempi di gestione e semplificare il rapporto tra cittadini e istituzioni.

Il nuovo portale della Polizia di Stato non si limita alla semplice visualizzazione dei verbali, in presenza di sanzioni che prevedono conseguenze accessorie, come la decurtazione dei punti dalla patente oppure la sospensione del documento di guida, gli utenti possono comunicare direttamente online i dati del conducente responsabile dell’infrazione.

La piattaforma consente inoltre, nei casi previsti dalla normativa, di disconoscere la proprietà del veicolo interessato dalla violazione, evitando così di dover ricorrere a procedure separate o presentare la documentazione presso gli uffici competenti.

Si tratta di funzionalità che permettono di gestire una parte significativa dell’iter amministrativo completamente via web, contribuendo a ridurre gli spostamenti e i tempi necessari per completare gli adempimenti richiesti.

Una delle funzionalità più interessanti riguarda le violazioni rilevate tramite sistemi automatici di controllo della velocità, come autovelox e Tutor. In questi casi il cittadino può richiedere direttamente attraverso il portale l’accesso agli atti e consultare il fotogramma relativo all’infrazione, la possibilità di visionare la documentazione senza procedure aggiuntive rappresenta un ulteriore passo avanti sul fronte della trasparenza, consentendo agli automobilisti di verificare più facilmente gli elementi che hanno portato all’emissione della sanzione.

Anche tutte le richieste di accesso agli atti possono essere seguite direttamente dalla piattaforma, che aggiorna costantemente lo stato della pratica.

Il nuovo servizio integra anche il sistema PagoPA, permettendo di effettuare il pagamento delle multe direttamente online attraverso un collegamento dedicato, senza dover utilizzare strumenti esterni o recarsi presso altri punti di pagamento.

Parallelamente, il portale consente di monitorare l’intero iter della pratica. Tutti gli aggiornamenti vengono resi disponibili direttamente all’interno della piattaforma e, qualora il cittadino abbia indicato un indirizzo email durante la richiesta di accesso agli atti, vengono inviati anche tramite posta elettronica, così da essere sempre informati sull’evoluzione del procedimento.

Con il debutto di questo nuovo servizio, la Polizia di Stato amplia ulteriormente l’offerta di strumenti digitali dedicati ai cittadini. La possibilità di consultare i verbali, comunicare i dati del conducente, richiedere l’accesso agli atti, visualizzare i fotogrammi delle violazioni rilevate tramite autovelox e Tutor e pagare le sanzioni direttamente online rende la gestione delle multe decisamente più semplice rispetto al passato, confermando la volontà di accelerare il processo di digitalizzazione dei servizi pubblici.