HUAWEI FreeBuds SE 2 scendono a un prezzo che fa davvero riflettere: quasi il 33% in meno rispetto al prezzo ordinario su Amazon, portandosi su una cifra che raramente si era vista per questi auricolari. 40 ore di autonomia totale, Bluetooth 5.3 e certificazione IP54 in tasca a meno di 20 euro? Analizziamo insieme cosa offrono davvero.
Indice:
In sconto anche le SE 3:
📌 HUAWEI FreeBuds SE 3, cuffie con autonomia fino a 42 ore e in colorazione nera, leggere e compatte, ricarica rapida 10 minuti, connessione Bluetooth 5.4, IP54, Compatibili con iOS, Windows e Android.
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HUAWEI FreeBuds SE 2: leggerezza, autonomia e connessione senza compromessi
Chi cerca auricolari true wireless affidabili senza dover spendere una fortuna scoprirà che HUAWEI FreeBuds SE 2 mettono sul piatto una combinazione di specifiche tutt’altro che banale per questa fascia di prezzo.
Il punto di forza più immediato è l’autonomia: 9 ore di riproduzione musicale con una singola carica completa e ben 40 ore totali sfruttando la custodia di ricarica. A completare il quadro c’è la ricarica rapida, che con soli 10 minuti di connessione al cavo USB-C restituisce fino a 3 ore di ascolto, un dettaglio prezioso per chi è sempre di corsa.
Il design è semi in-ear con stelo, ispirato alle forme degli AirPods, ma con una nota distintiva: il progetto ergonomico è stato affinato su un campione di oltre 300.000 profili di condotto uditivo, per garantire una vestibilità stabile e confortevole anche durante sessioni prolungate. Ogni auricolare pesa appena 3,8 grammi.
Sul fronte audio, il driver dinamico da 10 mm copre l’intero range udibile da 20 Hz a 20.000 Hz e supera 26 test di affidabilità, con supporto a un equalizzatore multiplo (Multi-EQ) personalizzabile tramite l’app Huawei AI Life, disponibile sia su Android che iOS. La stessa app permette di gestire i livelli della batteria, personalizzare i controlli touch sullo stelo e usare la funzione Trova auricolari.
La connessione Bluetooth 5.3 è uno degli elementi che differenzia questi auricolari dai modelli più economici della concorrenza: latenza ridotta, accoppiamento automatico all’apertura della custodia e pausa automatica alla rimozione di un auricolare rendono l’esperienza d’uso fluida e intuitiva.
Ecco un riepilogo delle specifiche principali:
- Driver: dinamico da 10 mm
- Connettività: Bluetooth 5.3
- Autonomia: 9 ore (auricolari) + 40 ore totali con custodia
- Ricarica rapida: 3 ore di musica con 10 minuti di carica
- Resistenza: IP54 (polvere e schizzi, solo auricolari)
- Ricarica: USB-C
- Peso auricolare: 3,8 g
- Compatibilità: iOS e Android
Quasi 10€ di risparmio: l’offerta su Amazon
Su Amazon è possibile acquistare HUAWEI FreeBuds SE 2 (colorazione Nera) a 19,99€ rispetto al prezzo ordinario di 29,90€, con un risparmio di circa 10 euro pari a una riduzione del 33%. Il prezzo è particolarmente aggressivo se si considera che il listino ufficiale Huawei arriva a 49€. Nella confezione sono inclusi gli auricolari, la custodia di ricarica, un cavo USB-C e la guida rapida. Va ricordato che la protezione IP54 riguarda solo gli auricolari e non la custodia.
In sconto anche le SE 3:
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