CMF by Nothing Buds 2 hanno fatto parlare di sé fin dal lancio per il rapporto qualità-prezzo senza compromessi. Oggi, nell’ultimo giorno del Prime Day 2026, quel rapporto diventa semplicemente assurdo: lo sconto supera il 40% e il prezzo tocca il punto più basso mai registrato. Chi stava aspettando il momento giusto, eccolo qui.

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CMF by Nothing Buds 2: driver da 11 mm, 48 dB di ANC e 55 ore di autonomia in un solo prodotto

Dietro il design minimalista con finitura opaca sabbiata e dettagli in metallo si nasconde una scheda tecnica che difficilmente ci si aspetterebbe da auricolari in questa fascia di prezzo, anche a prezzo pieno.

Il cuore audio è un driver da 11 mm con diaframma PMI e magneti N52, che garantisce bassi profondi e alti nitidi. A completare il quadro sonoro ci pensano la tecnologia Dirac Opteo per una separazione strumentale precisa e la Ultra Bass Technology 2.0 per bassi dinamici e coinvolgenti. Non manca il supporto allo Spatial Audio Effect con algoritmo HRTF, che trasforma qualsiasi sessione d’ascolto o gaming in un’esperienza tridimensionale.

Sul fronte della cancellazione del rumore, CMF by Nothing Buds 2 portano un sistema ANC ibrido fino a 48 dB con banda larga fino a 5200 Hz e funzione adattiva in tempo reale: il sistema analizza l’ambiente e regola l’intensità automaticamente, senza intervento manuale. È disponibile anche la modalità trasparenza per restare consapevoli di ciò che accade intorno.

Le chiamate beneficiano di 6 microfoni HD, della tecnologia Clear Voice 3.0, della cancellazione del rumore basata sull’intelligenza artificiale e della Wind Noise Reduction 3.0, che riduce le distorsioni causate dal vento, dettaglio molto apprezzato in mobilità.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Driver: 11 mm, diaframma PMI, magneti N52

11 mm, diaframma PMI, magneti N52 ANC: ibrido fino a 48 dB, adattivo, banda larga 5200 Hz

ibrido fino a 48 dB, adattivo, banda larga 5200 Hz Autonomia: 13,5 ore per singola carica, 55 ore totali con custodia (ANC off)

13,5 ore per singola carica, con custodia (ANC off) Ricarica rapida: 10 minuti = 7,5 ore di riproduzione

10 minuti = 7,5 ore di riproduzione Bluetooth: 5.4 con Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair

5.4 con Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair Resistenza: certificazione IP55

certificazione Connessione multipoint: sì

sì Integrazione AI: ChatGPT tramite app Nothing X

ChatGPT tramite app Connettore: USB-C

L’autonomia totale di 55 ore con custodia è uno dei punti di forza più concreti, così come la ricarica rapida da 10 minuti che regala ore di utilizzo senza dover aspettare. La certificazione IP55 li rende adatti all’allenamento e all’uso quotidiano in qualsiasi condizione.

Prezzo al minimo storico: l’offerta Prime Day da non perdere

Su Amazon, nell’ultimo giorno del Prime Day 2026, CMF by Nothing Buds 2 nella colorazione Grigio Scuro sono disponibili a soli 29,95€ rispetto al prezzo di listino di 49,95€. Si tratta di uno sconto del 40% e del prezzo più basso mai visto su questo prodotto, inferiore anche rispetto alle migliori offerte precedenti.

Un risparmio di 20€ netti su auricolari che offrono ANC da 48 dB, 55 ore di autonomia e driver professionali da 11 mm. Le scorte Prime Day sono per definizione limitate e l’offerta scade con la fine dell’evento, quindi ogni ora conta.

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