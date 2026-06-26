Anche quest’anno l’Amazon Prime Day ha portato migliaia di buone offerte, soprattutto se guardiamo alla tecnologia e al mondo dell’informatica e dell’hardware, ambiti dove le promozioni sono state a dir poco numerose e per questo in molte occasioni potenzialmente fuorvianti.

Nei nostri precedenti articoli abbiamo portato alla vostra attenzione le migliori offerte per GPU / Monitor e componenti / periferiche PC, ma per gli indecisi e i ritardatari di turno abbiamo pensato di fare un’ulteriore scrematura, selezionando i prodotti più validi per categoria e raggrupparli per mettere in piedi una build di ultima generazione ad alte prestazioni.

Ricordiamo che le offerte del Prime Day Amazon terminano oggi 26 giugno a mezzanotte, quindi se siete alle prese con la costruzione di un nuovo PC e non avete le idee molto chiare siete nel posto giusto.

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La nostra build al top con le migliori offerte del Prime Day 2026

Senza ulteriori convenevoli, passiamo subito alla pratica sottolineando che, come spesso accade in questi casi, la scelta della piattaforma dipende sostanzialmente da un fattore, ovvero la disponibilità di processori AMD e Intel in offerta che ci permettano di “scegliere” e di conseguenza optare per uno dei due ecosistemi desktop.

Purtroppo in Italia non ci sono state CPU AMD in promozione per l’Amazon Prime Day 2026, motivo che ci ha spinto su Intel e in particolare sul nuovo Intel Core Ultra 7 270K Plus. Da qui in poi abbiamo costruito il nostro PC con le offerte secondo noi più valide, non solo per percentuale di sconto ma anche per rapporto qualità/prezzo.

Il sistema che abbiamo messo in piedi, ovviamente senza particolari restrizioni a parte la RAM (ancora proibitiva), è in grado di spaziare dal gaming ad alto refresh-rate fino alla produttività senza il minimo problema; di sicuro un kit DDR5 da 48 GB sarebbe stato più adeguato al resto della build, ma la situazione come saprete ancora non è delle migliori.

CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus

Viste le offerte a disposizione, la base della nostra configurazione non poteva che essere Intel Core Ultra 7 270K Plus, uno dei processori più interessanti attualmente disponibili per chi vuole costruire un PC capace di affrontare senza compromessi sia il gaming sia i carichi di produttività. La nuova architettura Intel Arrow Lake Refresh garantisce un eccellente equilibrio tra prestazioni single-core e multi-core, risultando ideale anche per giocare ad alti frame rate con le schede video di ultima generazione ma anche per editing video, rendering, streaming e sviluppo software.

I 24 core con Boost a 5,5 GHz assicurano una notevole capacità di elaborazione in multitasking, mentre il supporto alle più recenti piattaforme Intel rende questo processore una scelta particolarmente longeva. Considerando il prezzo proposto durante il Prime Day, rappresenta probabilmente uno degli acquisti più interessanti dell’intera build.

Dissipatore CORSAIR iCUE LINK TITAN 360 RX RGB

Per gestire una CPU di questo livello serve inevitabilmente un sistema di raffreddamento altrettanto prestazionale, ed è qui che entra in gioco il CORSAIR iCUE LINK TITAN 360 RX RGB. Si tratta di uno degli AIO più evoluti del catalogo Corsair, dotato di radiatore da 360 mm, nuova pompa ad alte prestazioni e ventole RX progettate per offrire un ottimo equilibrio tra pressione statica, portata d’aria e silenziosità.

Il sistema iCUE LINK rappresenta inoltre uno dei principali punti di forza del prodotto, perché riduce drasticamente il numero di cavi necessari all’interno del case, semplificando il montaggio e migliorando l’estetica complessiva della configurazione. L’illuminazione RGB completamente personalizzabile e l’elevata qualità costruttiva completano un dissipatore pensato per accompagnare senza difficoltà anche le CPU più potenti.

Scheda madre GIGABYTE Scheda madre Z890 AERO G

Rimanendo su un profilo piuttosto alto, scegliamo la GIGABYTE Z890 AERO G, una scheda madre ATX che rappresenta uno dei migliori compromessi tra funzionalità avanzate, qualità costruttiva ed espandibilità. Basata sul chipset Intel Z890, è compatibile con tutti i processori Intel Core Ultra per socket LGA 1851 e mette a disposizione una sezione di alimentazione 16+1+2 fasi digitali da 80A, progettata per garantire stabilità anche con CPU di fascia enthusiast e durante i carichi di lavoro più intensi. La piattaforma supporta inoltre fino a 256 GB di memoria DDR5 con frequenze in overclock che possono raggiungere i 9.200 MT/s, offrendo tutta la banda necessaria sia per il gaming sia per le applicazioni professionali più esigenti.

La dotazione è altrettanto ricca sul fronte dell’espandibilità. Troviamo infatti cinque slot M.2, di cui uno PCIe 5.0 x4 e quattro PCIe 4.0, oltre a due slot PCI Express 5.0 x16 rinforzati, ideali per le nuove schede video di fascia alta. Non mancano la connettività Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.4, la doppia rete 2,5 Gigabit Ethernet, una porta Thunderbolt 4 (USB4), HDMI e numerose USB ad alta velocità. GIGABYTE ha inoltre curato molto gli aspetti pratici dell’assemblaggio, introducendo sistemi EZ-Latch per SSD e schede di espansione, grandi dissipatori dedicati a VRM e unità M.2 e un’estetica completamente bianca che si abbina perfettamente a build eleganti dedicate sia ai content creator sia agli appassionati di gaming di fascia alta.

RAM CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32 GB

La memoria scelta è il kit CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 da 32 GB, una soluzione che rappresenta oggi il punto di equilibrio ideale per qualsiasi PC gaming di fascia alta. La capacità permette infatti di affrontare senza alcuna limitazione giochi AAA, editing fotografico e video, streaming e multitasking avanzato. Le elevate frequenze operative offerte dalla piattaforma DDR5 consentono inoltre di sfruttare appieno le nuove CPU Intel, migliorando le prestazioni in numerosi scenari d’utilizzo.

A completare il tutto troviamo l’illuminazione RGB completamente sincronizzabile tramite il software Corsair iCUE e un dissipatore in alluminio che mantiene le temperature sempre sotto controllo anche durante le sessioni più impegnative.

Scheda video Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti AERO OC 16G

Il cuore “grafico” della configurazione è rappresentato dalla Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti AERO OC 16G, una scheda video che punta a offrire prestazioni di fascia alta mantenendo un’estetica particolarmente curata, perfetta per le build total white. Basata sull’architettura NVIDIA Blackwell, integra 16 GB di memoria GDDR7 su bus a 256 bit e un overclock di fabbrica che porta il boost clock fino a 2.588 MHz, garantendo tutta la potenza necessaria per affrontare il gaming in Quad HD ad altissimi frame rate e il 4K con ray tracing e DLSS 4. Grazie ai Tensor Core e agli RT Core di nuova generazione, questa GPU riesce inoltre a offrire prestazioni eccellenti anche nelle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale e nei software dedicati alla creazione di contenuti.

Gigabyte abbina il tutto a un sistema di raffreddamento Windforce di ultima generazione con tripla ventola, camera di vapore, ampio dissipatore e robusta struttura rinforzata, elementi che permettono di mantenere temperature contenute e rumorosità ridotta anche sotto carico. Completano la dotazione il supporto al PCI Express 5.0, tre uscite DisplayPort 2.1b, una HDMI 2.1b, il connettore di alimentazione 12V-2×6 e una staffa anti-sag inclusa nella confezione. È una scheda pensata per chi vuole realizzare un PC gaming di fascia enthusiast senza arrivare ai costi delle soluzioni RTX 5080 e RTX 5090, rappresentando probabilmente una delle migliori offerte dell’intero Prime Day per rapporto tra prestazioni e prezzo.

SSD Crucial P310 PCIe Gen4 2 TB

Per lo storage abbiamo puntato sul Crucial P310 da 2 TB, un SSD PCIe Gen4 che rappresenta una delle proposte con il miglior rapporto qualità/prezzo dell’intero Prime Day. Le elevate velocità di lettura e scrittura permettono di ridurre sensibilmente i tempi di caricamento di Windows, giochi e applicazioni professionali, mentre la capacità di 2 TB offre spazio sufficiente per installare numerosi titoli AAA senza dover continuamente gestire l’archiviazione.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla piena compatibilità anche con PlayStation 5, caratteristica che lo rende una soluzione estremamente versatile per chi desidera aggiornare sia il PC sia la console Sony.

Alimentatore ASUS ROG Strix 1000P Gaming

Un sistema di fascia alta richiede un’alimentazione affidabile e capace di supportare anche futuri aggiornamenti hardware. L’ASUS ROG Strix 1000P Gaming risponde perfettamente a questa esigenza grazie alla potenza di 1.000 watt, alla certificazione di elevata efficienza energetica e al pieno supporto allo standard ATX 3.1 con connettore PCIe 5.1 dedicato alle moderne schede video.

La piattaforma interna di qualità, la modularità completa dei cavi e la ventola con funzionamento semi-passivo contribuiscono a mantenere il sistema silenzioso anche durante le sessioni di gioco più lunghe. È una scelta che guarda al futuro e permette di affrontare senza problemi anche GPU estremamente esigenti.

Case NZXT H9 Flow RGB+ (2025)

A racchiudere tutta la configurazione troviamo NZXT H9 Flow RGB+ nella versione 2025, uno dei case panoramici più interessanti oggi disponibili sul mercato. Il design con doppia camera migliora la gestione dei cavi e lascia completamente libera la zona principale dedicata all’hardware, mentre gli ampi pannelli in vetro temperato valorizzano ogni componente della build.

Il flusso d’aria è stato completamente rivisto rispetto alle generazioni precedenti e, grazie alle ventole RGB già installate e al supporto per numerosi radiatori di grandi dimensioni, il raffreddamento risulta eccellente anche con configurazioni di fascia enthusiast. Si tratta di un case che unisce estetica, facilità di assemblaggio e prestazioni, risultando perfetto per chi desidera una build moderna e particolarmente pulita.

Monitor e periferiche completano una postazione gaming di alto livello

Una configurazione di questo livello merita naturalmente un monitor e un comparto periferiche all’altezza. Anche in questo caso il Prime Day propone diverse offerte molto interessanti che permettono di completare la postazione con prodotti di fascia alta, pensati sia per il gaming competitivo sia per un utilizzo quotidiano. Dalla tastiera al mouse, fino alle cuffie wireless, abbiamo selezionato tre modelli che offrono prestazioni elevate, qualità costruttiva e un rapporto qualità/prezzo particolarmente convincente durante le promozioni Amazon.

Monitor Philips Evnia 27M2N8500

Per il display la nostra scelta ricade su Philips Evnia 27M2N8500, probabilmente una delle offerte più interessanti di questo Prime Day nel settore monitor. Parliamo infatti di un display QD-OLED da 26,5 pollici con risoluzione Quad HD (2560 × 1440) e una frequenza di aggiornamento fino a 360 Hz, caratteristiche che lo rendono perfetto per il gaming competitivo ma anche per chi desidera una qualità dell’immagine di assoluto livello.

Il pannello offre un tempo di risposta di appena 0,03 ms GtG, contrasto praticamente infinito e una copertura del 98,5% dello spazio colore DCI-P3, garantendo colori estremamente fedeli e neri profondissimi tipici della tecnologia OLED. Il monitor è compatibile con AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-SYNC Compatible, supporta HDR con certificazione DisplayHDR True Black 400, integra l’illuminazione dinamica Ambiglow, una modalità Low Input Lag e numerose funzioni dedicate ai videogiocatori come Smart Crosshair e SmartImage Game.

La dotazione di porte comprende inoltre HDMI 2.1, DisplayPort, hub USB e supporto ergonomico completo con regolazione in altezza, rotazione, inclinazione e pivot, rendendolo una soluzione estremamente completa sia per il gaming competitivo sia per un utilizzo quotidiano.

Mouse Corsair M75 WIRELESS RGB

Il Corsair M75 Wireless RGB è uno dei mouse gaming più ricercati del catalogo dell’azienda e punta tutto su leggerezza, precisione e versatilità. Il sensore ottico di ultima generazione garantisce un tracciamento estremamente accurato anche nelle situazioni più frenetiche, mentre la doppia connettività wireless e Bluetooth permette di utilizzarlo sia per il gaming sia per la produttività. Il peso contenuto, la forma simmetrica e gli switch meccanici rendono il M75 particolarmente adatto anche agli esports competitivi, offrendo una risposta sempre rapida e precisa senza affaticare la mano durante le sessioni più lunghe.

Tastiera ASUS ROG Falchion RX Low Profile

Per la tastiera abbiamo scelto la ASUS ROG Falchion RX Low Profile, una soluzione compatta che unisce dimensioni ridotte e funzionalità complete. Gli switch ottici low profile assicurano una digitazione estremamente rapida e precisa, risultando perfetti sia per il gaming competitivo sia per la scrittura quotidiana. La connessione wireless a bassa latenza, l’autonomia elevata e il pannello touch laterale personalizzabile rappresentano alcuni degli elementi che distinguono questo modello dalla concorrenza. Il formato compatto lascia inoltre maggiore spazio ai movimenti del mouse, caratteristica particolarmente apprezzata nei titoli FPS.

Cuffie HyperX Cloud III S Wireless

Chiudiamo la configurazione con le HyperX Cloud III S Wireless, cuffie gaming che raccolgono l’eredità di una delle serie più apprezzate degli ultimi anni. I driver di grandi dimensioni garantiscono un audio dettagliato e coinvolgente, mentre il microfono removibile offre un’elevata qualità vocale durante le partite online o le sessioni di streaming.

L’ottima autonomia della batteria, il comfort garantito dai morbidi padiglioni e la compatibilità con PC e console rendono questo modello una soluzione estremamente completa per chi desidera giocare per molte ore senza rinunciare né alla qualità sonora né alla comodità.