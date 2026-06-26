55 ore di autonomia, ricarica rapida e memory foam a meno di metà prezzo: non è un caso che le Philips TAH4209WH stiano sparendo dai carrelli durante queste ultime ore di Prime Day. Uno sconto del 62% su cuffie wireless on-ear con queste specifiche è difficile da ignorare, soprattutto per chi cerca un paio di cuffie affidabili senza svenarsi. A 14,99€ invece di 38,99€, il risparmio è di 24€ netti, e l’offerta è attiva solo per pochissimo tempo.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Philips TAH4209WH: 55 ore di musica, memory foam e bassa latenza in un design pieghevole

Quello che colpisce subito di Philips TAH4209WH non è solo l’autonomia da primato, ma la combinazione di funzionalità che normalmente si trovano su prodotti di fascia superiore.

Partiamo dal comfort: i cuscinetti sono rivestiti in memory foam, materiale che si adatta alla forma dell’orecchio e migliora con l’uso prolungato. La fascia imbottita è leggerissima, i padiglioni sono inclinabili e l’intero telaio è pieghevole, rendendole facili da trasportare in borsa o zaino.

Sul fronte audio, i driver da 32 mm sono ottimizzati per il Philips Sound, con una resa orientata verso bassi profondi e un suono naturale e avvolgente. Tramite l’app Philips Headphones (disponibile per iOS e Android) è possibile attivare la modalità Dynamic Bass per spingere ulteriormente le basse frequenze o abilitare la modalità a bassa latenza per la riproduzione video, riducendo il ritardo audio/video. L’app include anche stili audio predefiniti come “Voice”, ideale per podcast, e un timer di spegnimento automatico.

Le specifiche principali:

Autonomia : fino a 55 ore con una singola carica completa

: fino a con una singola carica completa Ricarica rapida : 15 minuti = 2 ore di ascolto; carica completa in 2 ore via USB-C

: di ascolto; carica completa in 2 ore via Connettività : Bluetooth multipoint con collegamento simultaneo a 2 dispositivi (iOS/Android); memorizza fino a 4 dispositivi

: Bluetooth multipoint con collegamento simultaneo a (iOS/Android); memorizza fino a 4 dispositivi Microfono : integrato con algoritmo di riduzione del rumore per chiamate chiare

: integrato con per chiamate chiare Isolamento acustico : passivo, grazie al design on-ear con memory foam

: passivo, grazie al design on-ear con memory foam Design : pieghevole, fascia regolabile imbottita, colorazione Bianco

: pieghevole, fascia regolabile imbottita, colorazione Contenuto della confezione: cuffie + cavo USB-C incluso

La caratteristica che le distingue davvero nella fascia di prezzo è proprio quella batteria da 600 mAh con 55 ore di autonomia dichiarata: un valore che molti modelli da 60-80€ faticano a raggiungere. Per chi usa le cuffie tutto il giorno, o semplicemente non vuole stare dietro alla ricarica quotidiana, è un vantaggio concreto.

Prime Day: prezzo bomba a meno di metà prezzo, solo per poche ore

Ecco i numeri dell’offerta, senza giri di parole:

Prezzo originale : 38,99€

: 38,99€ Prezzo Prime Day : 14,99€

: Sconto : 62% , pari a 24€ di risparmio

: , pari a Disponibilità : Amazon.it , offerta attiva nelle ultime ore del Prime Day

: , offerta attiva nelle ultime ore del Prime Day Spedizione: Prime (consegna rapida per gli abbonati)

A meno di 15€ si portano a casa cuffie wireless con 55 ore di autonomia, ricarica rapida, cuscinetti in memory foam e app companion con equalizzatore. Non ci sono cuffie wireless con queste caratteristiche a questo prezzo fuori dalle finestre promozionali, e questa sta per chiudersi.

Per non perdere le prossime offerte flash come questa, iscrivetevi al canale PrezziTech su Telegram per ricevere in tempo reale le migliori promozioni tech, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi categoria di prodotto.