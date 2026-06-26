55 ore di autonomia, ricarica rapida e memory foam a meno di metà prezzo: non è un caso che le Philips TAH4209WH stiano sparendo dai carrelli durante queste ultime ore di Prime Day. Uno sconto del 62% su cuffie wireless on-ear con queste specifiche è difficile da ignorare, soprattutto per chi cerca un paio di cuffie affidabili senza svenarsi. A 14,99€ invece di 38,99€, il risparmio è di 24€ netti, e l’offerta è attiva solo per pochissimo tempo.
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Philips TAH4209WH: 55 ore di musica, memory foam e bassa latenza in un design pieghevole
Quello che colpisce subito di Philips TAH4209WH non è solo l’autonomia da primato, ma la combinazione di funzionalità che normalmente si trovano su prodotti di fascia superiore.
Partiamo dal comfort: i cuscinetti sono rivestiti in memory foam, materiale che si adatta alla forma dell’orecchio e migliora con l’uso prolungato. La fascia imbottita è leggerissima, i padiglioni sono inclinabili e l’intero telaio è pieghevole, rendendole facili da trasportare in borsa o zaino.
Sul fronte audio, i driver da 32 mm sono ottimizzati per il Philips Sound, con una resa orientata verso bassi profondi e un suono naturale e avvolgente. Tramite l’app Philips Headphones (disponibile per iOS e Android) è possibile attivare la modalità Dynamic Bass per spingere ulteriormente le basse frequenze o abilitare la modalità a bassa latenza per la riproduzione video, riducendo il ritardo audio/video. L’app include anche stili audio predefiniti come “Voice”, ideale per podcast, e un timer di spegnimento automatico.
Le specifiche principali:
- Autonomia: fino a 55 ore con una singola carica completa
- Ricarica rapida: 15 minuti = 2 ore di ascolto; carica completa in 2 ore via USB-C
- Connettività: Bluetooth multipoint con collegamento simultaneo a 2 dispositivi (iOS/Android); memorizza fino a 4 dispositivi
- Microfono: integrato con algoritmo di riduzione del rumore per chiamate chiare
- Isolamento acustico: passivo, grazie al design on-ear con memory foam
- Design: pieghevole, fascia regolabile imbottita, colorazione Bianco
- Contenuto della confezione: cuffie + cavo USB-C incluso
La caratteristica che le distingue davvero nella fascia di prezzo è proprio quella batteria da 600 mAh con 55 ore di autonomia dichiarata: un valore che molti modelli da 60-80€ faticano a raggiungere. Per chi usa le cuffie tutto il giorno, o semplicemente non vuole stare dietro alla ricarica quotidiana, è un vantaggio concreto.
Prime Day: prezzo bomba a meno di metà prezzo, solo per poche ore
Ecco i numeri dell’offerta, senza giri di parole:
- Prezzo originale: 38,99€
- Prezzo Prime Day: 14,99€
- Sconto: 62%, pari a 24€ di risparmio
- Disponibilità: Amazon.it, offerta attiva nelle ultime ore del Prime Day
- Spedizione: Prime (consegna rapida per gli abbonati)
A meno di 15€ si portano a casa cuffie wireless con 55 ore di autonomia, ricarica rapida, cuscinetti in memory foam e app companion con equalizzatore. Non ci sono cuffie wireless con queste caratteristiche a questo prezzo fuori dalle finestre promozionali, e questa sta per chiudersi.
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