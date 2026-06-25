89,99€ per un monitor gaming QHD 1440p a 180Hz con pannello Fast IPS: KOORUI G2421V torna protagonista del Prime Day 2026 con uno sconto che supera il 46% sul prezzo di listino. Per chi stava aspettando il momento giusto per abbandonare il Full HD, il segnale è più chiaro che mai.

Abbiamo però ben 4 modelli in offerta:

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KOORUI G2421V: fast IPS, 180Hz e 1440p sotto i 90€

Chi conosce il mercato dei monitor gaming sa che trovare un pannello Fast IPS con risoluzione QHD 2560×1440 e refresh rate a 180Hz sotto i 100€ non è la norma. KOORUI G2421V lo rende realtà, confezionando specifiche da fascia media in un prodotto che fino a qualche mese fa si sarebbe collocato stabilmente oltre i 150€.

Il cuore del monitor è il pannello da 23,8 pollici Fast IPS con una densità di 123 PPI: il salto percettivo rispetto al Full HD è immediato, testi e dettagli appaiono nitidi senza alcuno sforzo. La copertura colore 90% DCI-P3 garantisce immagini vivide e naturali, lontane dalla piattezza dei pannelli TN di prezzo simile. Completano il quadro i 178° di angolo di visione sia in orizzontale che in verticale, un vantaggio concreto rispetto a qualsiasi alternativa VA o TN nella stessa fascia.

Sul fronte delle prestazioni gaming, la combinazione 180Hz + 1ms GTG con Adaptive Sync integrato elimina tearing e stuttering, rendendo il gameplay fluido anche nelle sessioni più intense. Il supporto DisplayHDR 400 porta un miglioramento percettibile nei contrasti, pur senza promettere un HDR “true” con local dimming. Da segnalare il joystick a 5 vie per la navigazione OSD, comodo e preciso, con funzioni dedicate al gaming competitivo come timer e crosshair.

La connettività è curata per coprire ogni scenario d’uso:

2x HDMI 2.0 per collegare console e PC in simultanea

per collegare console e PC in simultanea DisplayPort 1.4 per raggiungere la frequenza massima di 180Hz senza limitazioni di banda

per raggiungere la frequenza massima di senza limitazioni di banda Compatibilità VESA 75x75mm per chi vuole montare il monitor a parete o su braccio

per chi vuole montare il monitor a parete o su braccio Design frameless su tre lati con cornice ultra-slim

A tutela degli acquirenti, KOORUI offre una garanzia di 3 anni sui ricambi e 12 mesi di sostituzione, un dettaglio raro nella fascia budget che riduce il rischio legato a un brand relativamente giovane.

Per ulteriori dettagli:

Prime Day 2026: il prezzo giusto è adesso

In una fascia di prezzo dove solitamente si trovano pannelli TN a 1080p o IPS a 75Hz, portarsi a casa un Fast IPS QHD 180Hz a meno di 90€ è una di quelle finestre che si apre raramente. Per orientarsi tra le offerte monitor del Prime Day su Amazon e trovare le promozioni più convenienti, può essere utile consultare anche la nostra guida su come distinguere le vere offerte del Prime Day.

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