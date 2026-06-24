Sconto del 44% sui Samsung Galaxy Buds4 grazie a un’offerta combinata su Amazon che porta il prezzo finale a meno di 100€. Un affare che vale la pena guardare da vicino, soprattutto per chi è già nell’ecosistema Galaxy. E per chi vuole le Buds4 Pro, c’è una altrettanto buona notizia.

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Samsung Galaxy Buds4 Black: audio hi-res, AI e design open-fit in meno di 100€

Il punto di partenza è già interessante: design open-fit a stelo metallico, custodia con coperchio trasparente e un peso di soli 4,6 g per auricolare. Una leggerezza che si percepisce nella pratica quotidiana, con una vestibilità studiata tramite dati auricolari globali e design computazionale per garantire stabilità in ogni situazione.

Sul fronte audio, Samsung ha equipaggiato i Galaxy Buds4 con un altoparlante wide-range da 11 mm e il proprio codec Samsung Seamless Codec (SSC), che supporta la riproduzione Hi-Res fino a 24-bit / 96 kHz. Non è una specifica da ignorare: in questa fascia di prezzo, avere audio Ultra High Quality in streaming Bluetooth è tutt’altro che scontato. L’equalizzatore adattivo a 9 bande si calibra inoltre sulla forma del canale uditile dell’utente, ottimizzando il suono anche al variare del volume.

Ecco un riepilogo delle specifiche principali:

Altoparlante: 11 mm wide-range

11 mm wide-range Codec: SSC fino a 24-bit / 96 kHz (UHQ)

SSC fino a 24-bit / 96 kHz (UHQ) ANC: Adattiva, con regolazione in tempo reale anche durante le chiamate

Adattiva, con regolazione in tempo reale anche durante le chiamate Audio 360° con head tracking

con head tracking 6 microfoni per isolamento vocale e chiamate Super Wideband con DNN

per isolamento vocale e chiamate Super Wideband con DNN Autonomia: fino a 30 ore totali (ANC off) / 24 ore (ANC on)

fino a 30 ore totali (ANC off) / 24 ore (ANC on) Ricarica custodia: USB-C + wireless (pad non incluso)

USB-C + wireless (pad non incluso) Certificazione: IP54

IP54 Pinch Control personalizzabile (volume, tracce, assistenti vocali)

personalizzabile (volume, tracce, assistenti vocali) Compatibilità Galaxy AI: traduttore in tempo reale in 22 lingue, Bixby, Gemini, Perplexity hands-free

Un elemento che distingue i Galaxy Buds4 dalla concorrenza è proprio l’integrazione con Galaxy AI: il traduttore Live Translate lavora in tempo reale nell’orecchio durante le chiamate, abbattendo le barriere linguistiche senza estrarre lo smartphone. Funzionalità disponibile abbinando i Buds a dispositivi Galaxy compatibili con One UI 6.1.1 o successivo.

Il pairing è immediato all’apertura della custodia, senza app obbligatorie, e la gestione avviene direttamente dalle impostazioni del telefono o dal Quick Panel con One UI 8.5.

Prezzo, coupon e dove trovarli

Su Amazon.it, i Samsung Galaxy Buds4 (versione italiana, SM-R540) hanno un prezzo di listino di 179,00€. Attualmente è attiva un’offerta che, combinata con il coupon BUDSLIVE da 50€ da applicare direttamente nella pagina prodotto, porta il prezzo finale a 99,49€, con un risparmio complessivo di circa 79,51€, pari a uno sconto del 44%. La spedizione è gratuita con Prime.

Vale la pena segnalare che anche i Samsung Galaxy Buds4 Pro Black (altoparlante a 2 vie, ANC migliorata, doppio amplificatore) sono in promozione con lo stesso coupon BUDSLIVE: il prezzo scende a 149,00€ invece di 249,00€. Un’alternativa da considerare per chi cerca il massimo dell’audio Samsung. Li trovate a questo link.

Ricapitolando l’offerta sui Buds4:

Prezzo originale: 179,00€

179,00€ Prezzo finale con coupon BUDSLIVE: 99,49€

99,49€ Risparmio: ~79,51€ (44% di sconto)

~79,51€ Store: Amazon.it

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Per non perdersi offerte come questa in tempo reale, vale la pena seguire il canale PrezziTech, dedicato alle migliori promozioni tech su Amazon, e ErroriBomba per errori di prezzo e sconti fuori dall’ordinario su qualsiasi categoria di prodotto.