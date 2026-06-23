Apple AirPods 4 toccano un prezzo che difficilmente si era visto di recente su Amazon: oltre 50€ di sconto sul modello base rispetto al listino ufficiale Apple. E non è tutto, perché anche la variante con cancellazione attiva del rumore scende in modo significativo, avvicinandosi a una soglia interessante per chi aveva già valutato l’acquisto. Due offerte, una sola occasione da non lasciarsi sfuggire.

Per il modello con ANC:

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Apple AirPods 4: il chip H2 rende tutto più intelligente

Il salto generazionale degli Apple AirPods 4 rispetto ai predecessori non è solo una questione di design. Il vero cuore del dispositivo è il chip H2, già noto agli utenti AirPods Pro 2, che ora sbarca sugli auricolari open-ear di quarta generazione portando con sé un pacchetto di funzionalità fino a ieri riservate alla fascia premium.

Sul fronte audio, l’architettura acustica è completamente rinnovata: driver a bassa distorsione e amplificatore ad alta gamma dinamica lavorano insieme per offrire un suono più pulito e dettagliato. Si aggiunge l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa, che posiziona i suoni nello spazio in modo adattivo mentre ci si muove. Per chi usa gli auricolari anche per il gaming, il supporto audio a 16 bit e 48 kHz garantisce bassa latenza wireless e qualità vocale elevata.

Tra le funzionalità più interessanti spicca sicuramente l’Isolamento vocale, che filtra i rumori ambientali durante le chiamate tenendo la voce nitida anche in ambienti rumorosi. E ancora, la possibilità di rispondere a Siri semplicemente annuendo o scuotendo la testa, grazie ai sensori integrati nello stelo.

Ecco le specifiche principali in sintesi:

Chip : H2

: H2 Design : open-ear (senza gommini), stelo corto

: open-ear (senza gommini), stelo corto Audio spaziale con rilevamento dinamico della testa

con rilevamento dinamico della testa Autonomia : fino a 5 ore per singola carica, fino a 30 ore con custodia

: fino a 5 ore per singola carica, fino a con custodia Custodia : ricarica via USB-C , 10% più compatta rispetto alla generazione precedente

: ricarica via , 10% più compatta rispetto alla generazione precedente Resistenza : IP54 (polvere, sudore e acqua)

: (polvere, sudore e acqua) Connettività : multipoint, compatibile con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Apple Vision Pro

: multipoint, compatibile con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Apple Vision Pro Compatibilità software: iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e versioni successive

L’Audio Adattivo bilancia automaticamente cancellazione del rumore e modalità Trasparenza in base al contesto, mentre il Rilevamento conversazione abbassa il volume non appena si inizia a parlare con qualcuno nelle vicinanze, senza dover toccare nulla.

Il modello con cancellazione attiva del rumore (ANC) aggiunge microfoni aggiornati e un’elaborazione computazionale avanzata per attenuare rumore da traffico, motori d’aereo e simili. Una novità significativa, considerando che si tratta di un design open-ear. La custodia di quel modello è compatibile anche con la ricarica tramite cavo Apple Watch e caricabatterie Qi.

Prezzi, sconto e dove acquistare

Su Amazon.it sono disponibili entrambe le versioni con sconti che vale la pena considerare, specialmente per chi seguiva il prodotto da qualche tempo:

Apple AirPods 4 (modello base): 98,31€ invece di 149,00€ → sconto di circa il 34% , ovvero oltre 50€ risparmiati

(modello base): invece di → sconto di circa il , ovvero Apple AirPods 4 con ANC: 134,41€ invece di 199,00€ → sconto di circa il 32%, con un risparmio di quasi 65€

Rispetto al recente andamento dei prezzi sul mercato italiano, si tratta di cifre interessanti, che portano entrambi i modelli sotto soglie difficilmente raggiunte nelle settimane precedenti. La versione base scende addirittura al di sotto dei 100€, una quota raramente vista per un prodotto Apple di questa generazione.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, con spedizione e garanzia incluse secondo le condizioni standard della piattaforma. Non è indicata una scadenza definita, quindi conviene non aspettare troppo.

Per il modello con ANC:

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