Con l’Amazon Prime Day 2026 in corso, il sito è praticamente invaso da offerte per tutti i gusti, e naturalmente viene ben rappresentata anche la tecnologia. L’evento proseguirà fino alle 23:59 del 26 giugno 2026, coinvolgendo una miriade di prodotti: questa volta abbiamo selezionato per voi le migliori offerte del Prime Day riguardanti la smart home. Vediamo quali sono gli sconti da non perdere per la casa intelligente.
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Le migliori offerte per la smart home del Prime Day di Amazon
Le offerte del Prime Day sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Black Friday compreso): vedono proposte in evidenza e Top Deals, disponibili per tutta la durata dell’evento (fino a esaurimento scorte), offerte a tempo, disponibili per un tempo limitato (alcune ore), e coupon. A tutto ciò si aggiungono le offerte WOW, ossia quelle proposte di spicco che toccano ogni giorno pochi prodotti di alcuni dei principali brand.
Anche quest’anno, l’evento promozionale coinvolge tantissima tecnologia, tra PC, TV, cuffie wireless, smartwatch, dispositivi per la pulizia della casa (robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili) e non solo. In questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti riguardanti la smart home, spaziando tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, luci intelligenti, telecamere di sicurezza e non solo.
Le offerte sono ovviamente riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:
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Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla nostra selezione delle migliori offerte per la smart home di questo Amazon Prime Day 2026. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni. Per semplificare la scelta, abbiamo suddiviso i prodotti per categoria.
Indice:
Offerte per la pulizia della smart home
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roborock Saros 20 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nuovissima RockDock, Hello Rocky
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-28%
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DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente,Nero
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Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Lavapavimenti Senza Fili, Aspirapolvere Smart 3-in-1, Asciugatura Rapida 85°C FlashDry, Autonomia 80 Min, Lay-Flat 180° per Sotto i Mobili, SmoothDrive 360°, Display LED
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-6%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Rilevamento Degli Ostacoli con IA e Navigazione a 360°, Superare l'ostacolo di 6CM, Aspirazione Fino a 20000 Pa, Doppia Spazzola Antigroviglio
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ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI Robot aspirapolvere lavapavimenti Kit di manutenzione, 30.000 Pa, ricarica PowerBoost, OZMO ROLLER 3.0, include spazzola extra, filtri e soluzione detergente, nero
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-8%
DREAME L50s Pro Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Autosvuotamento per 100 Giorni e Autopulizia ad Alta Temperatura, Aspirazione da 30.000 Pa, Pulizia di Bordi e Angoli, Spazzola Antigroviglio
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-14%
roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 270mm Autopulizia Rullo, 20.000Pa, Protezione Rullo per Tappeti Asciutti, Stazione Multifunzionale, Videochiamata, Hello Rocky
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-10%
ECOVACS WINBOT W3 OMNI Robot Lavavetri con Stazione Multifunzione, Lavaggio Automatico del Panno, Pulizia Intelligente fino al Bordo, Nebulizzazione a Triplo Ugello, Controllo tramite App
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Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di Autonomia, 180° Lay-Flat
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-28%
DREAME H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85 °C, Braccio Robotico IA GapFree, RGB, Aspirazione 22.000 Pa, 0 Grovigli,Lavaggio Spazzola 100 °C,Asciugatura 5 Min 90 °C,Navigazione e App
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-33%
roborock Qrevo S Pro Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti (Migliorato da QV 35A), 18.500Pa, Autopulizia Panno 75°C, Asciugatura Aria Calda 45°C, Antigroviglio, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti
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-31%
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-30%
Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, ad umido e a secco, Design reclinabile a 180°zero grovigli, 50 minuti di autonomia, auto-pulizia FlashDry a 85°C
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-30%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, spazzola laterale e mocio a estensione, 25.000 Pa, AIVI 3D 3.0, detergente automatico, lavaggio a 75 °C, asciugatura, 81 mm, Bianco
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-49%
Offerte per la sicurezza della smart home
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-10%
eufy Security eufyCam S330(eufyCam 3), telecamera wi-fi esternoi, telecamera pannello solare, risoluzione 4K, riflettore e visione notturna a colori, Nessun Costo Mensile, Kit di 4 telecamere
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SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra con Tastierino Vision Pro, riconoscimento 3D di volto e vene palmari, sblocco contactless, compatibile con cilindri europei. Supporta Matter, Alexa, Google e IFTTT
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Philips Hue Secure Telecamera di Sicurezza Smart 1080p con Faro per Esterni Conversazione Bidirezionale Nero
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-1%
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-17%
Reolink TrackFlex Floodlight WiFi, 4K PTZ Telecamera Wi-Fi Esterno a Doppio Obiettivo, Auto-tracking con Zoom Ibrido 6x, 360°, 3000 Lumen, Wi-Fi 6, Rilevamento Intelligente, AI Video Search Locale
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-16%
Reolink Telecamera Sorveglianza Esterno con SIM Card 4G LTE e Pannello Solare, Videocamera 4K 8MP Senza WiFi, PT 360° Visione Notturna a Colori, Rilevamento Smart Include 32GB microSD Card, Grigio
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-18%
Reolink 4K Telecamera WiFi Esterno 180°, WiFi 6 Dual-Band, Videocamera Sorveglianza con Doppio Obiettivo, Rilevamento AI, Visione Notturna a Colori, Audio Bidirectionnel, Elite WiFi
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-5%
eufy Security, videocitofono wireless (a batteria) con 2K HD, 0 costi mensili, tecnologia IA integrata per rilevamento della presenza di esseri umani, audio bidirezionale, auto-installazione semplice
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-13%
Reolink 4K PTZ Telecamera di sicurezza esterna Wi-Fi 6 Telecamera Spotlight con tracciamento automatico 8MP Rilevamento intelligente di persone/veicoli/animali E1 Outdoor Pro (Nero)
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-14%
Aqara 2K Security Camera Hub G3 per uso interno, riconoscimento facciale e dei gesti tramite intelligenza artificiale, compatibile con HomeKit Secure Video, Alexa, Google Assistant, IFTTT
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-18%
Reolink PoE 12MP Telecamera Esterno, Rilevamento di Uomo/Veicolo/Animale, Visione Notturna a Colori, Audio Bidirezionale, Avvisi Intelligenti, Time-Lapse, Slot per Scheda microSD, RLC-1212A
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-16%
Reolink 4K 8MP Telecamera WiFi Esterno Senza Fili, Videosorveglianza WiFi 2,4&5 GHz con Batteria e Pannello Solare, Rilevamento Persona/Veicolo/Animale, Visione Notturna a Colori, Argus 3 Ultra
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-13%
Reolink 4K Telecamera Esterno PoE, Rilevamento di Uomo/Veicolo/Animale, Visione Notturna IR 30 metri, Audio, Videosorveglianza Impermeabile IP67, Slot per Scheda microSD, Time-Lapse, RLC-810A
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-13%
Reolink 4K Telecamera Esterno PoE, Rilevamento di Uomo/Veicolo/Animale, Visione Notturna IR 30 metri, Audio, Videosorveglianza Impermeabile IP67, Slot per Scheda microSD, Time-Lapse, RLC-810A (Nero)
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-12%
Reolink 5MP Telecamera Wi-Fi Esterno 24/5 GHz Videocamera con Rilevamento di Persone/Veicoli/Pet Visione Notturna Impermeabilità IP66 Slot per Scheda microSD Time-Lapse RLC-510WA Nero
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-5%
Tapo C200 Telecamera Wi-Fi Interno FHD, Videocamera sorveglianza, Visione Notturna, 360° Visuale, Audio Bidirezionale, Rilevamento di movimento e notifiche, Allarme acustico e luminoso integrato
Offerte illuminazione smart home
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-6%
Philips Hue Flux Outdoor Strisce led da 10 metri Strisce led dimmerabili con miscela di colori Chromasync flessibili e riusabili Luci decorative esterno adatte a ogni condizione climatica
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-8%
Philips Hue Play Gradient Lightstrip 75 Strisce LED con illuminazione sorround sincronizzata con colori TV Strisce luminose a LED con Luci Smart
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-8%
Philips Hue White and Color Ambiance, Faretto LED Smart GU10, Luce Bianca e Colorata, 400lm, Compatibile con Bluetooth, controllo vocale con Alexa, Apple Home e Google Assistant, pack da 5
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-21%
Govee Lantern Lampada da Terra RGBICWW Lampada LED con Effetto Halo e 100 Scene Dimmerabile 1000K-10000K e 1400lm Matter e Alexa Compatibile 160cm Luci per Soggiorno e Camera da Letto Bianca
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-40%
Govee TV Retroilluminazione 3 Lite Kit Striscia LED Wi-Fi RGBICW da 3.6M con Fotocamera e Barre Luminose Intelligenti da 38cm con Doppie Perle Luminose Luci LED per TV da 55-65 Pollici
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-19%
Philips Hue White & Color Ambiance Starter Kit 2 Lampadine Smart, Attacco E27, Luce Bianca e Colorata Dimmerabili, 9W, Hue Bridge incluso, Controllo Vocale
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-11%
Philips Hue White Ambiance Starter Kit con 3 Lampadine, Bluetooth, Controllo Vocale, Dimmerabili, Attacco E27 + 1 Bridge Hue Controllo Completo del Sistema + 1 telecomando Hue Smart Button, Bianco
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-8%
Govee Luci LED TV WiFi RGBICW da 5m con Fotocamera LED TV Retroilluminazione 3 Lite con Correzione Fish-Eye Funzione 4 Colori in 1 Lampada Controllo Vocale e APP Aplicable a TV da 75-85 pollici
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-12%
Govee Plafoniera LED Soffitto RGBIC, Smart Lampadario LED Ø38cm, 48,5W Lampada da Soffitto Dimmerabile 4300lm Lavorare con Matter Alexa Google Home, Luce per Camera da Letto Soggiorno Cucina Corridoio
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-21%
Govee LED TV Retroilluminazione 3 Lite con Correzione Fish-Eye Funzione, Aplicable a TV da 55-65 pollici, Luci LED WiFi RGBICW da 3,6 M con Fotocamera, 4 Colori in 1 Lampada, Controllo Vocale e APP
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-20%
Govee LED TV Retroiluminación 3 Lite con Camera Sync per TV da 40-50 Pollici Striscia Wi-Fi RGBICW da 24M con Funzione di Correzione Fish-Eye
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-40%
Govee Lampade da Terra LED RGBIC Piantana Lampada da Terra Funziona con Alexa Matter APP 16 Milioni di Colori Musica Sincronizzazione a Luce Calda per Soggiorno Camera da Letto Ufficio Nero
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-35%
Govee RGBIC Striscia LED con Copertura, 5M LED Profilo con Luci Intelligenti Funzionano con Alexa e Google Assistant, Tagliabile e Collegabile, per Camera da Letto, Battiscopa, Studio, Mobiletto
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-40%
Govee Lampade da Terra LED RGBIC Piantana Lampada da Terra Funziona con Alexa Matter APP 16 Milioni di Colori Musica Sincronizzazione a Luce Calda per Soggiorno Camera da Letto Ufficio Argento
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-6%
SwitchBot RGBIC Neon Striscia LED 5M Matter Neon LED Luci Compatibile con Apple Home Alexa e Google Home 16 min di colori Sincronizza Musica e Scene Luci LED Camera da Letto Soggiorno
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SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra Luce Calda/Fredda Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home Alexa Google Home 16 Mln Colori Sincronizzazione Musicale Modalità Scen
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SwitchBot Matter Lampada da Terra LED RGBCCT Piantana Lampada da Terra Compatibile con Apple Home Alexa Google Home Telecomando e App Luce Calda/Fredda 16 Mln Colori Musica Sincronizzazione
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-40%
Govee Lampada da Comodino LED RGBICWW, Lampada Touch da Tavolo con 70 Modalità Scena e 8 Modalità Musica, Funziona con Matter, Compatibile Alexa, 500 Lumen, 2700-6500k, per Soggiorno e Camera da Letto
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SwitchBot RGBICWW Striscia LED 5M 72 LEDs/m Matter Luci LED Compatibili con Apple Home Alexa Google Home 16 Milioni di Colori Sincronizzazione Musicale Smart Luci LED Camera da Letto Cucina
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-13%
Aigostar Faretti LED da Incasso per Cartongesso 6W, Smart Bluetooth Mesh Lampada da Soffitto, RGB Dimmerabile, Bianco Caldo a 2700-6500K, Compatibili con Alexa, App Controllo, Ф100-110mm, 4 unità
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SwitchBot Matter Striscia LED 5M 72LEDs/m RGBCCT Luci LED Telecomando e App Compatibili con Alexa Apple HomeKit Google Home e SmartThings Sync Musicale Smart Luci LED Camera da Letto Cucina
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Lepro BP1 AI Lampadina Alexa E14,2700K-5700K,RGB Lampadina Smart WiFi e Bluetooth,Lampadine Intelligente E14 Compatibile con Alexa/Google Home,Progettista Illuminazione AI Personalizzato,2pezzi
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Govee Striscia LED 5 Metri, Strisce RGBIC Funziona con Alexa Google Assistant e APP, DIY Segmentato Sync Musicale per Luci LED Camera da Letto, Soggiorno, Cucina, Giochi
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-30%
Govee TV LED Backlight, Intelligenti RGBIC da 2,4M per TV da 40-50 pollici, Striscia LED Intelligente con Controllo Bluetooth e Wi-Fi, Funziona con Alexa e Google Assistant, Sincronizzazione Musicale
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Govee Striscia LED 5M, RGBIC LED Strisce con Controllo a Segmenti, Sincronizzazione Musicale, 64 Modalità Scena, Controllabile tramite App, Cambio Colore, per Casa e Camera da Letto
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-7%
Tapo L530E Lampadina WiFi Intelligente LED Multicolore, E27, Lampadina Compatibile con Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Senza hub richiesto, Controllo Remoto tramite APP, 2 pezzi
Altre offerte per la smart home
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UGREEN NASync DXP4800 Pro NAS Desktop a 4 vani, CPU Intel i3-1315U a 6 core, 8GB RAM DDR5, SSD da 128GB, 10GbE & 2,5GbE porta, 2 slot M.2 NVMe, uscita HDMI 4K (senza dischi inclusi)
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-15%
UGREEN NASync DH4300 Plus, NAS Desktop a 4 Bay, Porta LAN 2,5 GbE, 8 GB di RAM, Connessione NFC One-Touch, Album Familiare/Bambino AI, Cloud Personale per Casa/Ufficio (Senza disco)
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-25%
UGREEN NASync DXP2800, NAS desktop a 2 bay, CPU Intel N100 Quad-core, 8 GB di RAM DDR5, 2,5 GbE Enthernet, 2 slot M.2 NVMe, HDMI 4K, archiviazione collegata in rete (Senza disco)
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-15%
UGREEN NASync DH2300 NAS desktop a 2 alloggiamenti, LAN 1 GbE, 4 GB RAM, connessione NFC One-Touch, album fotografico AI, sistema NAS facile da usare per casa e ufficio (Senza disco)
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Meross Matter Interruttore WiFi Tapparelle Compatibile con Apple HomeKit Siri, Alexa, Google Assistant e SmartThings, Interruttore WiFi Smart Tapparelle(è Necessario Il Filo Neutro), 4 pezzi
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SwitchBot Ventilatore a circolazione d'aria a piantana RGB, silenzioso (22 dB) con telecomando, compatibile Matter via Hub, portata 9,15 m³/min, altezza regolabile, 4 modalità, 9 velocità, timer 9 ore
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SwitchBot Stazione meteo intelligente monitor wireless da 75 per temperatura interna/esterna e umidità con calendario elettronico compatibile con Google iCloud Outlook Yahoo
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Philips Hue Smart Plug, presa intelligente, Controllo tramite Bluetooth, Compatibile con Alexa, Google Home e Apple HomeKit, 3 pezzi
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SwitchBot Termostato smart per termosifone con pannello e supporto Matter (Combo) controllo da App e timer risparmio energetico installazione semplice compatibile con Apple Casa
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SwitchBot Termostato smart per termosifone con pannello Combo: controllo da app e timer risparmio energetico installazione facile compatibile con Alexa Apple Home e Home Assistant (richiede Hub)
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SwitchBot Blind Tilt - Tapparelle elettriche intelligenti con telecomando Bluetooth, alimentazione solare, rilevamento della luce, aggiungi SwitchBot per compatibilità con Alexa e Google Home
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SwitchBot Termometro Wi-Fi Igrometro 3 Pezzi con Hub Mini, IP65 Impermeabile Sensore di Temperatura/Umidità Interno Esterno con Notifica App e Archiviazione Dati Gratuita, Supporta Alexa
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Aigostar Presa Smart Italiana, 10A, 2300W, Presa Wifi Mini Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Vocale e Remoto, Funzione Timer, 2.4GHz WiFi. Bianca, 4 Unità
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SwitchBot Termometro igrometro per interni ed esterni, termometro Bluetooth per esterni, misuratore di umidità dell'aria, termoigrometro preciso con app, memorizzazione dati per serra cantina
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Aigostar Presa Smart Italiana 10A 2300W Presa Wifi Mini Compatibile con Alexa e Google Home Controllo Vocale e Remoto Funzione Timer 2.4GHz WiFi. Bianca 2 Unità
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Meross Presa Smart Italiana, Presa WiFi (Type C, F, L) con Monitoraggio Consumi,Intelligente 16A, Compatibile con Alexa, Google Home e SmartThings, Controllo Vocale e Remoto, 3840W, 2 Pezzi
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Aigostar Presa Smart Italiana 10A 2300W Presa Wifi Mini Compatibile con Alexa e Google Home Controllo Vocale e Remoto Funzione Timer 2.4GHz WiFi. Bianca 1 Unità
Le offerte qui sopra sono generalmente valide fino alle 23:59 del 26 giugno 2026, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2026 avete a disposizione il link qui in basso. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, e al nostro canale Telegram dedicato alle offerte bomba e agli errori di prezzo, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.
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