Con l’Amazon Prime Day 2026 in corso, il sito è praticamente invaso da offerte per tutti i gusti, e naturalmente viene ben rappresentata anche la tecnologia. L’evento proseguirà fino alle 23:59 del 26 giugno 2026, coinvolgendo una miriade di prodotti: questa volta abbiamo selezionato per voi le migliori offerte del Prime Day riguardanti la smart home. Vediamo quali sono gli sconti da non perdere per la casa intelligente.

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Le migliori offerte per la smart home del Prime Day di Amazon

Le offerte del Prime Day sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Black Friday compreso): vedono proposte in evidenza e Top Deals, disponibili per tutta la durata dell’evento (fino a esaurimento scorte), offerte a tempo, disponibili per un tempo limitato (alcune ore), e coupon. A tutto ciò si aggiungono le offerte WOW, ossia quelle proposte di spicco che toccano ogni giorno pochi prodotti di alcuni dei principali brand.

Anche quest’anno, l’evento promozionale coinvolge tantissima tecnologia, tra PC, TV, cuffie wireless, smartwatch, dispositivi per la pulizia della casa (robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili) e non solo. In questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti riguardanti la smart home, spaziando tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, luci intelligenti, telecamere di sicurezza e non solo.

Le offerte sono ovviamente riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:

Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla nostra selezione delle migliori offerte per la smart home di questo Amazon Prime Day 2026. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni. Per semplificare la scelta, abbiamo suddiviso i prodotti per categoria.

Offerte per la pulizia della smart home

Offerte per la sicurezza della smart home

Offerte illuminazione smart home

Altre offerte per la smart home

Le offerte qui sopra sono generalmente valide fino alle 23:59 del 26 giugno 2026, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2026 avete a disposizione il link qui in basso. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, e al nostro canale Telegram dedicato alle offerte bomba e agli errori di prezzo, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.