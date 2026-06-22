Trovare uno smartwatch che unisca materiali premium come vetro zaffiro e acciaio inossidabile a funzionalità avanzate per il fitness, senza superare la soglia dei 150€, è un’impresa. Amazfit Active 3 Premium riesce in questo intento, grazie a un’offerta che lo porta a un prezzo decisamente interessante. Questo dispositivo si rivolge a chi cerca un compagno di allenamento affidabile e preciso, ma non vuole rinunciare a un design elegante e a una batteria a lunga durata. L’attuale promozione su Amazon rappresenta un’ottima opportunità per acquistare un wearable completo, capace di monitorare oltre 170 sport e di offrire navigazione GPS con mappe offline. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa offerta imperdibile.

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Amazfit Active 3 Premium: caratteristiche da top di gamma

Amazfit Active 3 Premium si distingue immediatamente per la qualità costruttiva. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile, mentre il display è protetto da un vetro zaffiro altamente resistente ai graffi, materiali che solitamente si trovano su dispositivi di fascia di prezzo ben superiore. Il pannello è un eccellente AMOLED da 1,32 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel, che garantisce neri assoluti, colori vividi e un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Con un peso di soli 38 grammi (senza cinturino), risulta comodo da indossare durante tutto il giorno e anche di notte.

Il cuore del dispositivo è dedicato al fitness e al benessere. Integra un sistema GPS preciso con supporto per le mappe offline, una funzione indispensabile per chi ama correre o fare escursioni esplorando nuovi percorsi. Gli sportivi apprezzeranno il supporto a oltre 170 modalità sportive e le metriche avanzate per la corsa, come la stima del VO2 Max. Il monitoraggio della salute è affidato al sensore BioTracker PPG, che misura la frequenza cardiaca 24/7, e alla funzione BioCharge, che analizza i livelli di energia del corpo. L’autonomia è un altro punto di forza: la batteria da 365 mAh assicura fino a 12 giorni di utilizzo tipico. Completano la dotazione il chip NFC per i pagamenti contactless, la possibilità di effettuare chiamate via Bluetooth e 4 GB di memoria interna per l’archiviazione di musica.

Display: AMOLED 1,32″ (466 x 466 pixel) con vetro zaffiro

AMOLED 1,32″ (466 x 466 pixel) con vetro zaffiro Materiali: Cassa in acciaio inossidabile

Cassa in acciaio inossidabile Batteria: 365 mAh, fino a 12 giorni di autonomia

365 mAh, fino a 12 giorni di autonomia Connettività: GPS, NFC, Bluetooth

GPS, NFC, Bluetooth Resistenza all’acqua: 5 ATM

5 ATM Memoria: 4 GB per musica

4 GB per musica Funzioni Fitness: Oltre 170 modalità sportive, mappe offline, VO2 Max

I dettagli dell’offerta su Amazon

L’occasione per acquistare Amazfit Active 3 Premium arriva direttamente da Amazon, che lo propone a un prezzo eccezionale. Il dispositivo è disponibile tramite Amazon Seconda mano, una selezione di prodotti usati garantiti e in ottime condizioni, spesso resi o con imballaggi danneggiati, ma perfettamente funzionanti. Il prezzo precedente per il prodotto nuovo si attestava a 169,00 €, mentre l’offerta attuale permette di acquistarlo a soli 115,83 €.

Si tratta di un risparmio netto di oltre 53 €, che rende questo smartwatch premium ancora più accessibile. L’acquisto beneficia di tutti i vantaggi della logistica Amazon, inclusa la spedizione rapida per gli abbonati Prime e la garanzia offerta dalla piattaforma. Data la natura dell’offerta (prodotti usati garantiti), la disponibilità è spesso limitata a pochi pezzi, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa opportunità. L’offerta si applica a diverse colorazioni, tra cui Apex Silver, Atlas Blue e Aero White, a seconda della disponibilità al momento dell’acquisto.

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