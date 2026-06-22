Uno sconto superiore al 50% su un TV OLED 4K del 2026 non è una cosa che si vede tutti i giorni, e LG OLED AI B6E (modello OLED55B6ELC) a questo prezzo è difficile da ignorare. Si parla di un pannello con 8,3 milioni di pixel autoilluminanti, processore α8 AI Gen3 e piattaforma webOS 2026 con Google Gemini e Microsoft Copilot integrati. Non è un modello dell’anno scorso recuperato dal magazzino: è la gamma LG 2026, disponibile adesso su MediaWorld con un risparmio che sfiora gli 840 euro. E c’è anche un cashback da 200€ da richiedere direttamente a LG. Ecco tutti i dettagli.

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LG OLED AI B6E: nero perfetto, AI integrata e prestazioni gaming da prima fascia

LG OLED AI B6E è il punto d’ingresso nella lineup OLED di LG per il 2026, ma le specifiche raccontano tutt’altra storia rispetto a un modello “base”. Il pannello da 55 pollici sfrutta la tecnologia OLED con pixel autoilluminanti che si spengono individualmente, garantendo un nero assoluto certificato UL sia in ambienti bui che in stanze molto luminose. La stessa certificazione UL include il badge Eyesafe RPF 40, che attesta una riduzione della luce blu emessa, un dettaglio non secondario per chi trascorre lunghe sessioni davanti allo schermo.

La risoluzione è 4K Ultra HD (3840 x 2160) con refresh rate nativo di 120Hz e supporto completo a VRR, Dolby Vision, HDR10 Pro, HLG e Filmmaker Mode. Il Dynamic Tone Mapping Pro lavora in tempo reale per bilanciare luminosità e dettagli scena per scena, oggetto per oggetto.

Il motore di tutto è il processore α8 AI Processor 4K Gen3, con un’NPU fino a 5 volte più veloce rispetto alla generazione precedente, CPU migliorata del 10% e memoria aumentata del 20%. Le tecnologie AI che ne derivano sono concrete e pratiche:

AI Picture Pro : ottimizzazione automatica dell’immagine in base al contenuto

: ottimizzazione automatica dell’immagine in base al contenuto AI Super Upscaling : upscaling intelligente verso la risoluzione 4K

: upscaling intelligente verso la risoluzione 4K AI Object Remastering Pro : miglioramento della chiarezza audio per voci e suoni principali

: miglioramento della chiarezza audio per voci e suoni principali AI Sound: analisi automatica del contenuto per ottimizzare voci, musica ed effetti

Sul fronte gaming, OLED55B6ELC è attrezzato come pochi: 4K@120Hz, compatibilità G-Sync NVIDIA, ALLM, HGiG per la gestione HDR nei videogiochi e un LG Gaming Portal integrato in webOS con accesso diretto a Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce NOW. Il Game Optimizer permette di regolare le impostazioni in tempo reale senza uscire dal gioco.

Il comparto audio, con Dolby Atmos e simulazione Virtual 11.1.2 canali, completa un quadro di assoluto rilievo. La piattaforma webOS 2026, premiata come Best Smart TV System 2025/2026 da AVForums, integra nativamente Google Gemini, Microsoft Copilot e le principali app di streaming: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, DAZN, Apple TV e molte altre. L’AI Magic Remote è inclusa in confezione.

Il design ultrasottile nella colorazione Umber Brown si integra con facilità in qualsiasi ambiente.

Offerta MediaWorld: -56% e cashback LG da 200€

Su MediaWorld, LG OLED AI B6E OLED55B6ELC è disponibile a 859,49€ rispetto al prezzo di listino di 1.499€, con un risparmio diretto di circa 640€. A questo si aggiunge un cashback di 200€ offerto direttamente da LG, richiedibile entro il 19 luglio 2026 tramite il portale ufficiale, portando così il prezzo finale a 659,49€: termini e condizioni qui.

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