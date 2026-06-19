Il mercato dei robot aspirapolvere e lavapavimenti è ormai un campo di battaglia affollatissimo, soprattutto in quella fascia centrale del listino, tra i 400 e i 600 euro, dove si gioca la partita più dura del settore. È proprio qui che si posiziona Roborock Qrevo S Pro, un modello che porta in dote una potenza di aspirazione da top di gamma e una stazione multifunzione completa, a un prezzo che fino a poco tempo fa sembrava impensabile per questa dotazione. Vediamo nel dettaglio cosa offre e perché merita attenzione.

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Aspirazione potente e stazione completa

Il primo dato che salta all’occhio è la potenza di aspirazione, che raggiunge i 18.500 Pa. Si tratta di un valore che, fino a poco tempo fa, si trovava esclusivamente sui modelli di fascia alta, e che qui viene proposto su un robot dal prezzo decisamente più accessibile. Nella pratica, questa forza si traduce in una capacità concreta di raccogliere polvere, briciole, detriti e soprattutto peli e capelli, rendendolo particolarmente adatto a chi ha animali domestici o tappeti in casa. La spazzola laterale anti-groviglio completa il quadro, riducendo al minimo il fastidioso problema dei capelli che si attorcigliano attorno alle setole.

Il vero punto di forza di Roborock Qrevo S Pro, però, è la sua stazione all-in-one. Si tratta di una base che automatizza gran parte della manutenzione, occupandosi dello svuotamento automatico della polvere, del lavaggio dei panni con acqua calda adattiva fino a 75°C e della loro successiva asciugatura con aria calda a 45°C. Questo ciclo di lavaggio e asciugatura a caldo è fondamentale per garantire l’igiene dei moci e prevenire la formazione di cattivi odori, un problema comune nei robot lavapavimenti di vecchia generazione. La gestione automatica del carico e dello scarico dell’acqua riduce ulteriormente la necessità di intervento manuale, avvicinando l’esperienza a quella dei modelli premium.

Sul fronte del lavaggio, i due moci rotanti gestiscono la pulizia dei pavimenti in modo efficace per la manutenzione quotidiana, sollevandosi automaticamente quando il robot incontra un tappeto, così da non bagnarlo. Va detto, per onestà, che pur essendo solido nella pulizia di tutti i giorni, il sistema di lavaggio non è il più indicato per le macchie più ostinate, terreno su cui i modelli di fascia superiore con mocio estensibile e pressione maggiore restano avanti.

Navigazione LiDAR e app tra le migliori

Uno degli aspetti più convincenti di Roborock Qrevo S Pro è la navigazione, affidata al sistema PreciSense LiDAR, lo stesso o molto simile a quello che troviamo sui modelli premium del marchio. La mappatura è rapida e precisa, la pianificazione dei percorsi è efficiente, e il robot sa sempre esattamente dove si trova, costruendo mappe pulite e ordinate. Particolarmente apprezzabile è la gestione delle case su più piani, grazie alla funzione multimappa che si è dimostrata impeccabile.

Sul riconoscimento degli ostacoli, invece, il quadro è più nella media. Il sistema Reactive Tech Obstacle Avoidance funziona bene con gli oggetti di dimensioni medio-grandi, come mobili, scarpe e ciabatte, che vengono evitati senza problemi. La situazione si complica con gli oggetti più piccoli, come cavi o calzini sotto i 15 millimetri di altezza, che non sempre vengono riconosciuti. Il consiglio, quindi, è di riordinare un minimo il pavimento prima di avviare la pulizia, per ottenere il risultato migliore.

A completare l’esperienza c’è l’app Roborock, da sempre uno dei punti di forza del marchio e una delle migliori della categoria. L’interfaccia è chiara, la mappa viene rappresentata con grande precisione e la personalizzazione è ampia, permettendo di definire stanze, zone vietate, potenza di aspirazione e livello dell’acqua per ogni ambiente. Il sistema SmartPlan impara le abitudini e il layout della casa per impostare automaticamente i parametri di pulizia stanza per stanza. Il robot è inoltre compatibile con Alexa, Google Home e lo standard Matter, per integrarsi facilmente in una casa intelligente, anche se manca un assistente vocale proprietario integrato.

La batteria da 5.200 mAh garantisce un’autonomia adeguata, sufficiente a coprire un appartamento di circa 100 metri quadrati con una singola carica in modalità combinata di aspirazione e lavaggio, senza dover tornare alla base per ricaricarsi. Il design segue il linguaggio estetico classico di Roborock, con un diametro di 35 centimetri e un’altezza contenuta a 9,6 centimetri, leggermente più sottile rispetto a molti concorrenti, il che gli permette di passare con più facilità sotto mobili e divani.

Prezzo e disponibilità

Roborock Qrevo S Pro rappresenta una proposta interessante per chi cerca una potenza di aspirazione elevata e una stazione completa senza spingersi sui prezzi dei top di gamma. È il modello giusto per chi ha animali domestici, tappeti e una casa di medie dimensioni, e dà il meglio di sé quando lo si acquista in offerta. Sotto i 500 euro inizia a diventare una valida alternativa nella sua fascia, e sotto i 400 euro, come nella promo attuale, entra a pieno titolo nella categoria dei migliori acquisti, vista la combinazione di aspirazione potente, stazione con lavaggio ad acqua calda, app eccellente e navigazione LiDAR di qualità.