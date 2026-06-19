Chi dice che per avere un pannello OLED evo con processore α9 AI Gen8, gaming a 4K@144Hz e intelligenza artificiale integrata serva necessariamente spendere più di 1.000 €? LG OLED55C56LB la pensa diversamente, e lo dimostra con uno sconto che porta il prezzo a livelli mai visti fino ad ora su Amazon. Un’opportunità concreta, in un momento preciso, che merita tutta l’attenzione del caso.

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LG OLED55C56LB: nero assoluto, AI e gaming al massimo delle potenzialità

LG OLED evo AI C5 da 55 pollici non è il solito smart TV di fascia media. Il pannello OLED evo con certificazione UL per nero assoluto e 100% Color Volume DCI-P3 offre una resa cromatica e un contrasto che le tecnologie LCD faticano anche solo ad avvicinare: ogni scena, dal film in Dolby Vision al gameplay notturno, viene restituita con una profondità visiva autentica.

Il cuore pulsante è il processore α9 AI Gen8, che vanta una capacità di elaborazione neurale superiore del 70% rispetto alla generazione precedente. Questo si traduce in un riconoscimento in tempo reale di volti, espressioni ed elementi della scena, con upscaling e ottimizzazione dei dettagli frame per frame. Non è un semplice miglioramento estetico: è una differenza percepibile anche a occhio nudo su qualsiasi tipo di contenuto.

Sul fronte gaming, OLED55C56LB è una macchina da guerra tra le smart TV di ultima generazione:

VRR fino a 144Hz in 4K per un’esperienza di gioco fluida e priva di tearing

in 4K per un’esperienza di gioco fluida e priva di tearing Tempo di risposta dei pixel di 0,1 ms , praticamente impercettibile anche nelle scene più concitate

, praticamente impercettibile anche nelle scene più concitate 4 porte HDMI 2.1 con supporto a eARC e ALLM

con supporto a eARC e ALLM Compatibilità con NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium e certificazione ClearMR 9000

L’audio non è da meno: il sistema da 40W con 2.2 canali e Dolby Atmos si arricchisce grazie all’AI Sound Pro, capace di un upmix virtuale fino a 11.1.2 canali adattato in tempo reale alla scena. La funzione AI Voice Remastering enfatizza i dialoghi rendendoli chiari anche nei momenti più caotici.

Il sistema operativo webOS 25 garantisce aggiornamenti per 5 anni tramite il programma webOS Re:New, con integrazione Microsoft Copilot, Apple Home, LG ThinQ e il nuovo AI Voice ID che riconosce la voce dell’utente e personalizza l’esperienza in automatico. Il tutto racchiuso in un design ultrasottile da soli 45,1 mm.

Prezzo ai minimi storici: l’occasione è adesso

Parliamo di numeri. LG OLED55C56LB si trova normalmente a 949,00 € su tutti i principali retailer italiani, da MediaWorld a Unieuro. Su Amazon, invece, il prezzo è sceso a 777 €, con un risparmio netto di 172 € pari a circa il 18% di sconto: si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello.

Vale la pena contestualizzare: questo allineamento di prezzo rispecchia la promozione “No IVA” attiva su MediaWorld, valida fino a domenica 22 giugno, ma l’offerta su Amazon potrebbe terminare in qualsiasi momento, senza preavviso.

Da segnalare anche la versione da 42 pollici, disponibile a soli 535 €: due TV OLED di altissima qualità, entrambe a prezzi eccezionali, per chi vuole equipaggiare più ambienti senza rinunciare alla qualità.

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