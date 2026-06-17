WhatsApp continua a lavorare sui widget della propria app, un fronte su cui il team di sviluppo è tornato a concentrarsi con particolare intensità nelle ultime settimane. A inizio maggio, infatti, una versione beta aveva introdotto un widget rinnovato per i messaggi non letti, completo di un nuovo pulsante per avviare rapidamente una chat, accompagnato dai lavori in corso per un secondo widget dedicato esclusivamente agli aggiornamenti di stato. Ora, dall’analisi del codice della versione 2.26.24.2 di WhatsApp beta per Android, è emerso come il team di sviluppo dell’app stia studiando una soluzione inedita: permettere l’invio di messaggi vocali direttamente dalla schermata home dello smartphone, senza la necessità di aprire l’app.

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Un widget per registrare e inviare i messaggi vocali

Dall’analisi del codice di WhatsApp è emerso il lavoro su un nuovo widget per la schermata home pensato specificamente per i messaggi vocali. Il widget, non ancora disponibile per i test pubblici, avrebbe dimensioni predefinite di 3×1, che l’utente può ridimensionare liberamente come per gli altri widget. Dal punto di vista grafico c’è un riquadro con la scritta “Tocca per registrare” e un’icona a forma di microfono, pensata per essere riconoscibile a colpo d’occhio direttamente dalla home del telefono.

Una volta premuto sull’icona, il widget darebbe il via a una registrazione vocale immediata, senza alcun passaggio attraverso l’app. Completata la registrazione, WhatsApp permetterebbe di scegliere il destinatario o i destinatari a cui inviare la nota vocale, con la possibilità di selezionare più contatti contemporaneamente e inviare lo stesso messaggio a tutti in un’unica operazione.

Si tratterebbe di una semplificazione non banale rispetto al funzionamento attuale dell’app. Oggi, infatti, un messaggio vocale può essere inviato direttamente solo a un singolo contatto o a un gruppo. Per condividerlo con altre persone è necessario inoltrarlo, selezionando ogni volta i vari destinatari. Un widget di questo tipo eliminerebbe diversi passaggi, rendendo l’intero processo più immediato.