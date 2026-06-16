Una grande novità riguarda WhatsApp Web: le chiamate (sia quelle audio sia quelle video) sono sempre più una realtà. Come già anticipato qualche mese fa, quella che inizialmente era una funzione disponibile solamente per l’applicazione mobile per Android e iOS dell’app di messaggistica istantanea, arriva ora per i tester iscritti al programma beta dell’app.

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Come cambia WhatsApp Web

Con questo aggiornamento, WhatsApp Web introduce la possibilità di avviare chiamate vocali e video direttamente dalle chat di gruppo, completando un’esperienza che fino a oggi era limitata alle conversazioni individuali. Il rollout della funzione proseguirà nelle prossime settimane verso una platea più ampia di utenti.

Avviare una chiamata di gruppo su WhatsApp Web funziona allo stesso modo delle chiamate individuali. Dopo aver aperto una chat di gruppo, basta individuare il pulsante di chiamata nella parte superiore della conversazione. Cliccando su quel tasto, si può scegliere se avviare una chiamata vocale o una videochiamata, con la possibilità di selezionare anche solo una parte dei membri del gruppo invece di includerli tutti automaticamente.

Le chiamate di gruppo su WhatsApp Web supportano fino a 32 partecipanti, lo stesso limite già previsto sulle versioni mobile e desktop, valido sia per le chiamate vocali che per quelle video. Anche su WhatsApp Web le conversazioni restano protette dalla crittografia end-to-end basata sul protocollo Signal, la stessa tecnologia che tutela già tutti i messaggi e le chiamate di WhatsApp, attivata automaticamente senza richiedere alcuna impostazione particolare.

Tra le novità introdotte insieme alle chiamate di gruppo ci sono anche i link di chiamata, pensati per semplificare gli inviti. È possibile generare un link univoco e sicuro così che chiunque lo riceve può unirsi alla chiamata con un semplice tocco. I link scadono automaticamente dopo 30 giorni di inattività e, per chi desidera un controllo più attento sugli accessi, è possibile attivare una sala d’attesa. Per le videochiamate di gruppo è inoltre disponibile la condivisione dello schermo, utile per mostrare documenti o presentazioni durante la conversazione, anche se la funzione resta esclusiva delle chiamate video e non si estende a quelle vocali.