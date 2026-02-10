Nel corso delle ultime ore sarebbe emerso l’arrivo (ormai) imminente di una nuova funzionalità per WhatsApp Web, la versione per browser della popolare piattaforma di messaggistica istantanea: scopriamone insieme tutti i dettagli.

WhatsApp Web: arrivano chiamate vocali e videochiamate

A partire dalle prossime settimane, sarà possibile effettuare chiamate vocali e videochiamate su WhatsApp direttamente dal browser web: ricordiamo infatti che, fino ad oggi, l’utilizzo di queste due funzionalità è stato confinato esclusivamente alle applicazioni per i rispettivi sistemi operativi mobile, Android e iOS, oltre che (ovviamente) l’applicazione desktop. Non sarà richiesta dunque nessuna installazione per il suo utilizzo, e l’unico requisito necessario sarà rappresentato dal browser web di turno. Si tratta sicuramente di una vera e propria “manna dal cielo” per gli utenti Linux, fino ad oggi impossibilitati all’utilizzo di WhatsApp in versione desktop, relegata ai sistemi operativi Windows e MacOS.

A riportarlo è il portale WABetaInfo, che avrebbe scovato la funzionalità (in sviluppo da un anno a questa parte, grossomodo) in questione all’interno del programma Beta di WhatsApp. Nel caso delle chiamate di gruppo, sarà possibile riunire in contemporanea un massimo di 32 utenti, permettendo così di connettersi facilmente con amici, familiari o colleghi di lavoro senza particolari limiti.

Così come per le chiamate su Android e iOS, anche la controparte su WhatsApp Web sarà protetta (e tutelata) dalla crittografia end-to-end, lo standard di sicurezza che garantisce la salvaguardia dei dati personali e delle informazioni sensibili: tale scelta assicurerà dunque che la chiamata venga effettivamente fruita esclusivamente dai partecipanti alla chat, impedendo di fatto qualsiasi forma di accesso da parte di WhatsApp e Meta.

Oltre alla videochiamata, è già possibile usufruire della funzionalità di condivisione dello schermo, che consente di mostrare in diretta foto, presentazioni o documenti di vario genere al proprio interlocutore di turno, in questo caso direttamente dal browser web, senza la necessità di ricorrere all’installazione del client di WhatsApp.

Ad oggi non sappiamo ancora quando tale funzionalità arriverà ufficialmente per la versione “stabile” della piattaforma, destinata a tutti gli utenti, anche quelli non iscritti al programma Beta: non ci rimane quindi che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da WhatsApp, che arriveranno senz’altro nel corso delle prossime settimane o mesi.