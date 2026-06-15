Nel cuore del mese di giugno, nonché nell’immediata vigilia dell’estate, il colosso dell’e-commerce AliExpress torna sugli scudi con una nuova e interessantissima promozione chiamata Ritornano i prodotti top – Fino al 60% di sconto.
Questa promozione, attiva dalla mezzanotte di lunedì 15 giugno 2026 alle 23:59 di sabato 20 giugno 2026, prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci! Andiamo a scoprire tutti i dettagli e alcuni esempi di prodotti in offerta.
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AliExpress lancia una nuova promo nel cuore del mese di giugno
Già dalla mezzanotte di lunedì 15 giugno 2026 e fino alle 23:59 di sabato 20 giugno 2026, sul portale di AliExpress è disponibile un’interessantissima campagna promozionale, messa in piedi dall’e-commerce cinese nel cuore del mese di giugno e chiamata Ritornano i prodotti top – Fino al 60% di sconto.
Come suggerito direttamente dal nome, la promo prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (computer, componenti, dispositivi indossabili, console, action cam e molto altro, anche dei brand più famosi) e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare ulteriormente (tra i 2 e i 60 euro) sul totale dell’ordine.
Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento, possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale e soprattutto funzionano su prenotazione, pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:
- Coupon ITPP02 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro
- Coupon ITPP05 – per ottenere 5 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro
- Coupon ITPP10 – per ottenere 10 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro
- Coupon ITPP20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 149 euro
- Coupon ITPP30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 239 euro
- Coupon ITPP45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 359 euro
- Coupon ITPP60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 479 euro
Termini e condizioni della promozione “Ritornano i prodotti top – Fino al 60% di sconto”
AliExpress informa che la promozione Ritornano i prodotti top – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 15 giugno 2026 fino alle 23:59 di sabato 20 giugno 2026, prevede alcuni termini e condizioni:
- Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.
- I codici non sono validi per i prodotti virtuali.
- I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.
- I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.
- I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefoni cellulari.
Ecco alcuni prodotti in offerta per le “Offerte radiose” di AliExpress
Come anticipato, la promo Ritornano i prodotti top – Fino al 60% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, componenti, dispositivi indossabili (inclusi tantissimi smartwatch), console, action cam e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.
- CPU AMD Ryzen 9 9950X3D in offerta a 551,11 euro invece di 611,11 euro
- Usando il coupon: ITPP60
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- CPU AMD Ryzen 7 7800X3D in offerta a 233,14 euro invece di 263,14 euro
- Usando il coupon: ITPP30
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- CPU AMD Ryzen 5 5500X3D in offerta a 158,12 euro invece di 178,12 euro
- Usando il coupon: ITPP20
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Mini PC MLLSE G1 (AMD Ryzen 5 5500U, 16+512 GB) in offerta a 213,95 euro invece di 233,95 euro
- Usando il coupon: ITPP20
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Smartwatch Garmin Vivoactive 6 (Slate/Black) in offerta a 244,27 euro invece di 274,27 euro
- Usando il coupon: ITPP30
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Smartwatch OnePlus Watch Lite (Silver) in offerta a 117,00 euro invece di 127,00 euro
- Usando il coupon: ITPP10
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Console Nintendo Switch 2 (con Mario Kart World) in offerta a 454,73 euro invece di 514,73 euro
- Usando il coupon: ITPP60
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Action cam Insta360 x5 (Standard bundle, White) in offerta a 394,00 euro invece di 439,00 euro
- Usando il coupon: ITPP45
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Action cam GoPro Hero 13 (Black, no SD) in offerta a 272,06 euro invece di 302,06 euro
- Usando il coupon: ITPP30
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
Tutte le offerte della promo Ritornano i prodotti top di AliExpress
Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.
Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.
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