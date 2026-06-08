Trovare un monitor gaming che unisca una frequenza di aggiornamento superiore ai 240Hz e un tempo di risposta fulmineo a un prezzo inferiore ai 150€ è un’impresa complessa. AOC Gaming Monitor 24G4ZR sfida questa convenzione con un’offerta che lo porta al suo minimo storico assoluto su Amazon. Parliamo di un crollo di prezzo che lo rende disponibile a soli 105,73€, un’occasione quasi irripetibile per chiunque cerchi prestazioni da e-sport senza investire un capitale. Questo display da 23.8 pollici con pannello Fast IPS è progettato specificamente per il gaming competitivo, offrendo una combinazione di velocità e qualità visiva difficile da eguagliare in questa fascia di prezzo. Analizziamo nel dettaglio le specifiche e i termini di questa promozione imperdibile.

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Monitor AOC da 24″: velocità e colori per il gaming competitivo

Il punto di forza del monitor AOC 24G4ZR è senza dubbio la sua vocazione per le prestazioni pure. Il monitor è equipaggiato con un pannello Fast IPS da 23.8 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080), il compromesso ideale per raggiungere frame rate elevatissimi senza richiedere una scheda video di fascia altissima. La vera magia risiede nella frequenza di aggiornamento: si parla di 240Hz nativi, che possono essere spinti fino a 260Hz in overclock, garantendo una fluidità d’immagine eccezionale, cruciale in titoli frenetici come sparatutto e giochi di corse.

A completare il quadro delle prestazioni c’è un tempo di risposta sbalorditivo: 1ms GtG (Grey-to-Grey) e appena 0.3ms MPRT (Moving Picture Response Time). Questi valori si traducono in un’assenza quasi totale di motion blur e ghosting, permettendo di tracciare i nemici con una precisione millimetrica. Il supporto alla tecnologia Adaptive Sync, con compatibilità ufficiale G-Sync Compatible, elimina tearing e stuttering, sincronizzando il refresh rate del monitor con i frame prodotti dalla GPU.

Dal punto di vista della connettività e dell’ergonomia, l’AOC 24G4ZR non delude. Offre due porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4, assicurando compatibilità con PC e console di ultima generazione. Lo stand permette la regolazione in altezza, un dettaglio non scontato in questa fascia di prezzo che migliora notevolmente il comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Infine, la presenza del supporto HDR10 migliora il contrasto e la brillantezza dei colori, offrendo un’esperienza visiva più immersiva, sebbene le prestazioni HDR siano da considerarsi entry-level, come è lecito attendersi da un prodotto così competitivo nel prezzo.

Dettagli dell’offerta: un crollo di prezzo su Amazon

Veniamo ora ai dettagli concreti di questa promozione, che rende l’AOC 24G4ZR un vero e proprio best buy. Il prezzo di listino di questo monitor si attesta solitamente sui 149€. Grazie all’attuale offerta lampo disponibile su Amazon, il prezzo crolla a soli 105,73€, raggiungendo il suo minimo storico sulla piattaforma.

Il risparmio è notevole: si parla di uno sconto effettivo di quasi il 29%, che si traduce in un risparmio netto di oltre 43€. A questo prezzo, è estremamente difficile, se non impossibile, trovare un altro monitor da gaming con un pannello Fast IPS e una frequenza di aggiornamento di 260Hz. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, garantendo quindi la massima affidabilità per quanto riguarda spedizione, assistenza clienti e gestione di eventuali resi. Trattandosi di un’offerta a tempo e con scorte potenzialmente limitate, si consiglia agli interessati di agire rapidamente per non perdere questa eccezionale opportunità di aggiornare la propria postazione da gioco con un monitor ad altissime prestazioni a un costo irrisorio.

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