Trovare un monitor da gaming che unisca un pannello curvo da 34 pollici, una risoluzione UWQHD (3440×1440) e un refresh rate di 180Hz a un prezzo accessibile è una vera sfida. Shark Gaming Monitor 34” UWQHD 180Hz Curved rompe questa regola con un’offerta su Amazon che definire aggressiva è un eufemismo. Lo sconto attuale lo posiziona come una delle migliori opportunità del momento per chi cerca un’esperienza di gioco immersiva senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione imperdibile.

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Shark gaming monitor 34”: immersione totale a 180hz

Il punto di forza di Shark Gaming Monitor 34” UWQHD 180Hz Curved è senza dubbio la sua capacità di offrire un’esperienza visiva avvolgente, ideale sia per il gaming che per la produttività. Il pannello curvo da 34 pollici con formato ultrawide 21:9 riempie il campo visivo, un vantaggio competitivo nei giochi di guida o negli sparatutto in prima persona, e un plus non indifferente per chi lavora con più finestre affiancate. La risoluzione UWQHD da 3440×1440 pixel garantisce un livello di dettaglio elevato, rendendo immagini e testi estremamente nitidi.

Il vero protagonista, per gli appassionati di gaming, è il refresh rate di 180Hz. Questa caratteristica assicura una fluidità d’immagine eccezionale, riducendo drasticamente il motion blur nelle scene più concitate e offrendo un vantaggio tangibile nei titoli competitivi. A completare il pacchetto troviamo il supporto alla tecnologia Adaptive Sync, che sincronizza il refresh rate del monitor con i fotogrammi generati dalla scheda video, eliminando i fastidiosi problemi di tearing e stuttering.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display: Pannello curvo da 34 pollici in formato 21:9

Pannello curvo da 34 pollici in formato 21:9 Risoluzione: UWQHD 3440×1440 pixel

Frequenza di aggiornamento: 180Hz per un gameplay ultra-fluido

per un gameplay ultra-fluido Tecnologia: Supporto Adaptive Sync per immagini stabili e senza artefatti

Supporto per immagini stabili e senza artefatti Colori e Contrasto: Supporto HDR per una gamma dinamica più ampia e colori più vividi

Supporto per una gamma dinamica più ampia e colori più vividi Design: Immersivo, pensato per avvolgere l’utente e migliorare la percezione della profondità

Un refresh rate così elevato, abbinato a una risoluzione superiore al QHD, è una combinazione che solitamente si trova su monitor di fascia di prezzo ben più alta. Questo lo rende una scelta eccellente per chi desidera performance di alto livello senza compromessi.

L’offerta su Amazon: un prezzo che fa la differenza

Questa promozione rende Shark Gaming Monitor 34” un vero e proprio best-buy nel suo segmento di mercato. L’offerta, disponibile su Amazon, abbatte il prezzo di listino in modo significativo, rendendo accessibili caratteristiche tecniche di fascia superiore. Vediamo i dettagli numerici di questa imperdibile occasione:

Prezzo di listino: 351,88€

Prezzo in offerta: 182,54€

Risparmio effettivo: 169,34€

Sconto percentuale: quasi il 48%

L’offerta è valida su Amazon Italia e, come spesso accade per sconti di questa portata, la disponibilità potrebbe essere limitata sia nel tempo che nelle scorte. Si consiglia agli interessati di agire rapidamente per non perdere l’opportunità di acquistare un monitor con queste specifiche a un prezzo così competitivo. La vendita e la spedizione gestite da Amazon garantiscono inoltre le consuete politiche di reso e un’eccellente assistenza clienti, offrendo ulteriore sicurezza sull’acquisto.

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