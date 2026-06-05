Avere la potenza di un processore A19 Pro, lo stesso dei modelli di punta, in un iPhone venduto a un prezzo così aggressivo è un’eventualità più unica che rara. Apple iPhone Air da 256GB sfida le convenzioni, proponendo un design ultra-sottile e prestazioni da primo della classe. Oggi, grazie a una promozione imperdibile su Ebay, questo dispositivo diventa un vero e proprio best-buy per chi sa accettare qualche piccolo compromesso a fronte di un risparmio notevole. L’offerta attuale lo porta a un prezzo che non si vedeva da tempo, rappresentando un’occasione da cogliere al volo. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono così interessante e i termini di questa promozione.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Apple iPhone Air: potenza Pro in un corpo da record

Apple iPhone Air si distingue immediatamente per il suo design: con uno spessore di appena 5,64 mm e un peso di soli 165 grammi, è uno degli smartphone più sottili e leggeri mai prodotti. La scocca, realizzata interamente in titanio di grado 5, garantisce una rigidità strutturale eccellente, scongiurando qualsiasi rischio di fragilità. Ma la vera sorpresa si trova all’interno: il cuore del dispositivo è il chip Apple A19 Pro a 3 nanometri, lo stesso che alimenta i modelli Pro più costosi. Questo significa prestazioni di livello desktop, fluidità assoluta nell’uso quotidiano e una longevità garantita per molti anni a venire, anche con i futuri aggiornamenti di iOS.

Il display è un pannello Super Retina XDR LTPO da 6,5 pollici con refresh rate variabile fino a 120Hz, che assicura animazioni fluide e un’ottima efficienza energetica. La luminosità di picco e il nuovo rivestimento antiriflesso lo rendono perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Il comparto fotografico si affida a un singolo sensore posteriore da 48MP Fusion, che offre scatti dettagliati e colori naturali, con la possibilità di effettuare un crop 2x di alta qualità.

Certo, per raggiungere questo livello di sottigliezza, Apple ha introdotto alcuni compromessi mirati. Il più evidente è l’audio mono, una scelta che si fa notare durante la visione di contenuti multimediali. La batteria da 3149 mAh garantisce di arrivare a fine giornata con un uso medio, ma non è pensata per un utilizzo estremamente intensivo. Infine, la singola fotocamera, pur essendo eccellente, limita la versatilità creativa rispetto ai sistemi a tre lenti. A questo prezzo, però, si tratta di rinunce più che accettabili.

Processore: Apple A19 Pro (3 nm)

Apple A19 Pro (3 nm) Display: 6.5″ Super Retina XDR LTPO (1-120Hz)

6.5″ Super Retina XDR LTPO (1-120Hz) Memoria: 256GB di archiviazione

256GB di archiviazione Fotocamera Posteriore: 48MP con crop 2x

48MP con crop 2x Fotocamera Anteriore: Center Stage da 18MP

Center Stage da 18MP Design: Spessore 5,64 mm, peso 165 g, telaio in titanio

Spessore 5,64 mm, peso 165 g, telaio in titanio Connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, USB-C 2.0

Per ulteriori dettagli: Recensione iPhone Air: il sottile confine tra innovazione e compromesso

L’offerta su Ebay da non perdere

Questa eccezionale promozione è disponibile su Ebay, dove Apple iPhone Air 5G da 256GB nella colorazione Celeste viene proposto a un prezzo senza precedenti. Il prezzo di listino ufficiale del dispositivo è di 1.239€, ma grazie a questa offerta è possibile acquistarlo a un prezzo nettamente inferiore.

Per ottenere lo sconto massimo, è necessario utilizzare il codice coupon PSPRGIU26 direttamente nel carrello prima di procedere al pagamento. Applicando il coupon, il prezzo finale scende a soli 759€. Si tratta di un risparmio netto di ben 480€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 40% sul prezzo originale. Un’occasione davvero rara per un prodotto Apple così recente e performante. L’offerta riguarda un prodotto nuovo e originale, venduto da un rivenditore affidabile sulla piattaforma. Data l’eccezionalità del prezzo, le scorte potrebbero essere limitate, quindi si consiglia di approfittarne il prima possibile.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.