Un monitor gaming da 27 pollici a 180 Hz e 1 ms di risposta a soli 119€ non è un’offerta che si vede tutti i giorni. È esattamente quello che propone oggi Amazon con il Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S27DG302), che raggiunge un prezzo davvero notevole, rappresentando un’opportunità eccellente per chiunque voglia aggiornare la propria postazione senza svuotare il portafoglio. Lo sconto applicato è del 26% rispetto al prezzo precedente di 159,90€, ma il risparmio è ancora più significativo se si considera il prezzo di listino di 249€, rendendolo un vero affare. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy a questo prezzo.

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Samsung Odyssey G3: 180 Hz e 1 ms per un gaming fluido e reattivo

Il cuore pulsante del Samsung Odyssey G3 (S27DG302) è il suo pannello VA da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080). Sebbene la risoluzione sia standard, ciò che lo distingue nettamente in questa fascia di prezzo è la combinazione di una frequenza di aggiornamento elevatissima di 180 Hz e un tempo di risposta di appena 1 ms (MPRT). Queste specifiche si traducono in un’esperienza di gioco estremamente fluida, priva di motion blur e con una reattività immediata, fondamentale nei titoli competitivi come FPS, giochi di corse e strategici in tempo reale. La tecnologia AMD FreeSync contribuisce a eliminare tearing e stuttering, sincronizzando il refresh rate del monitor con i fotogrammi generati dalla GPU per una fluidità visiva impeccabile.

L’ergonomia è un altro punto di forza notevole: la possibilità di regolare altezza (HAS), inclinazione e persino di ruotare il monitor in verticale (Pivot) lo rende versatile non solo per il gaming, ma anche per la produttività e la creazione di contenuti. Di seguito un riepilogo delle specifiche chiave:

Pannello : VA da 27 pollici con contrasto statico di 3000:1 per neri profondi e colori vividi.

: VA da 27 pollici con contrasto statico di 3000:1 per neri profondi e colori vividi. Risoluzione : Full HD (1920×1080).

: Full HD (1920×1080). Refresh Rate : 180 Hz .

: . Tempo di risposta : 1 ms (MPRT) .

: . Ergonomia completa : Supporto regolabile in altezza (HAS), funzione Pivot, inclinazione e rotazione.

: Supporto regolabile in altezza (HAS), funzione Pivot, inclinazione e rotazione. Connettività : Porte HDMI, DisplayPort e un ingresso audio.

: Porte HDMI, DisplayPort e un ingresso audio. Protezione visiva: Modalità Eye Saver e tecnologia Flicker-Free per ridurre l’affaticamento oculare durante le lunghe sessioni.

L’offerta su Amazon: un prezzo da non perdere

Questa promozione rende il Samsung Odyssey G3 un acquisto quasi obbligato per chi cerca prestazioni elevate con un budget contenuto. Il monitor è attualmente disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 119€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo precedente di 159,90€. Il risparmio effettivo è di circa 40€ sul prezzo più recente, ma diventa ancora più evidente se si considera il prezzo di listino originale, che si attesta sui 249€. L’offerta riguarda il modello venduto e spedito da Amazon, il che garantisce una spedizione rapida (spesso gratuita per gli abbonati Prime) e un’assistenza clienti affidabile in caso di necessità. Trattandosi di uno sconto così marcato su un prodotto di recente introduzione sul mercato, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. È consigliabile quindi agire in fretta per non perdere questa ottima opportunità di aggiornare il proprio setup gaming.

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