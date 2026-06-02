Trovare auricolari true wireless che uniscano una cancellazione del rumore di livello superiore e un’autonomia eccellente a meno di 50€ è un’impresa quasi impossibile. Le OnePlus Buds 4 rompono questa regola, presentandosi oggi con un’offerta a dir poco clamorosa. Grazie a un coupon esclusivo su AliExpress, questi auricolari, dotati di una soppressione del rumore fino a 55dB e una qualità audio notevole, crollano a un prezzo mai visto prima. Si tratta di un’opportunità irripetibile per portarsi a casa un prodotto con caratteristiche da top di gamma senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le specifiche che le rendono così interessanti e i dettagli di questa promozione imperdibile.

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OnePlus Buds 4: audio di qualità e cancellazione del rumore senza compromessi

OnePlus Buds 4 si distinguono nel mercato affollato degli auricolari TWS per un pacchetto tecnico di tutto rispetto, soprattutto in relazione al prezzo a cui vengono proposte oggi. Il punto di forza principale è senza dubbio la cancellazione attiva del rumore (ANC), capace di ridurre i disturbi esterni fino a 55dB. Questo valore le posiziona tra le migliori della categoria, garantendo un isolamento acustico efficace su mezzi pubblici, in ufficio o in ambienti affollati. L’esperienza d’ascolto è immersiva e priva di distrazioni.

La qualità audio non è da meno, grazie a una configurazione a doppi driver dinamici e doppio DAC che assicura una riproduzione sonora ricca, dettagliata e bilanciata su tutte le frequenze. I bassi sono presenti ma controllati, mentre medi e alti risultano chiari e definiti. La connettività è affidata al moderno standard Bluetooth 5.4, che garantisce una connessione stabile, a bassa latenza e un’associazione rapida con dispositivi Android e iOS.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello: con una singola carica e ANC attivo, le OnePlus Buds 4 offrono fino a 7 ore di riproduzione continua. Sfruttando la custodia di ricarica, l’autonomia totale si estende fino a ben 45 ore (con ANC disattivato), un valore che permette di dimenticarsi del caricabatterie per diversi giorni. Le chiamate sono gestite da un sistema a triplo microfono con riduzione del rumore AI, che isola la voce e la rende cristallina per l’interlocutore. Leggere (solo 4,73 grammi per auricolare) e dotate di certificazione di resistenza all’acqua, sono perfette anche per l’attività sportiva.

Cancellazione Attiva del Rumore (ANC): Fino a 55dB per un isolamento acustico profondo.

Fino a 55dB per un isolamento acustico profondo. Qualità Audio: Doppi driver dinamici e doppio DAC per un suono ad alta fedeltà.

Doppi driver dinamici e doppio DAC per un suono ad alta fedeltà. Autonomia: Fino a 45 ore totali con la custodia di ricarica.

Fino a 45 ore totali con la custodia di ricarica. Connettività: Bluetooth 5.4 per una connessione stabile e a bassa latenza.

Bluetooth 5.4 per una connessione stabile e a bassa latenza. Chiamate: Triplo microfono con intelligenza artificiale per chiamate chiare.

Triplo microfono con intelligenza artificiale per chiamate chiare. Compatibilità: Piena funzionalità con dispositivi Android e iOS.

L’offerta su AliExpress: un prezzo imbattibile

Questa promozione rende le OnePlus Buds 4 un vero e proprio best-buy. Il prezzo di listino ufficiale è di 119€, ma attualmente su AliExpress è possibile acquistarle a un prezzo finale di soli 49€. Si tratta di un risparmio netto di 70€, pari a uno sconto di quasi il 60% sul prezzo originale.

Per ottenere questo prezzo incredibile, è necessario utilizzare uno dei seguenti codici coupon al momento del checkout:

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Basterà inserire uno di questi codici nell’apposito campo per vedere il prezzo aggiornarsi a 49€. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e, dato l’eccezionale rapporto qualità-prezzo, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. La spedizione e i tempi di consegna possono variare, ma tutti i dettagli sono specificati direttamente sulla pagina del prodotto.

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