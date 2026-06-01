NordVPN espande la propria offerta di sicurezza lanciando Call Protection per gli utenti iPhone di tutto il mondo, una nuova funzionalità progettata per aiutare le persone a identificare e bloccare le chiamate fraudolente prima ancora di rispondere.

Dopo il debutto su Android, lo strumento arriva ora anche sull’ecosistema Apple, garantendo lo stesso livello di protezione indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Grazie agli avvisi in tempo reale, gli utenti potranno proteggersi dalle sempre più sofisticate tecniche di truffa telefonica che ogni anno causano gravi danni economici a persone e piccole imprese a livello globale.

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Un problema da 442 miliardi di dollari

I numeri che emergono dalle ricerche più recenti in materia sono allarmanti; infatti secondo un’indagine della Global Anti-Scam Alliance, nel corso dell’ultimo anno i consumatori di 42 paesi hanno perso complessivamente circa 442 miliardi di dollari a causa di truffe di vario tipo. Un dato ancora più preoccupante emerge dal campione analizzato il quale recita che il 57% degli adulti a livello globale ha dichiarato di essere stato vittima di almeno una truffa nello stesso periodo.

Le truffe telefoniche rappresentano una fetta significativa di questo fenomeno, sfruttando tecniche di ingegneria sociale sempre più raffinate per convincere le vittime a fornire dati sensibili, effettuare pagamenti o installare software malevolo sui propri dispositivi.

“Proteggere gli utenti Android dalle truffe telefoniche era solo il primo passo; anche gli utenti iPhone meritano lo stesso livello di difesa“, ha dichiarato Domininkas Virbickas, Product Director di NordVPN.

“Il nostro compito è garantire che, indipendentemente da dove si trovino e dal dispositivo che usino, le persone abbiano una vera e propria linea di difesa”.

Come funziona Call Protection

Call Protection di NordVPN fornisce un avviso tempestivo, notificando l’utente di un potenziale tentativo di truffa prima ancora che possa rispondere alla chiamata. Questo mette l’utente in allarme, riducendo significativamente il rischio di cadere vittima di attacchi di ingegneria sociale, phishing vocale e altre frodi che potrebbero causare perdite finanziarie o furto d’identità.

La funzionalità utilizza un approccio incentrato sulla privacy: analizza i pattern di chiamata e i metadati per identificare potenziali truffe, senza mai accedere al contenuto delle conversazioni. Le chiamate dell’utente rimangono completamente private e lo strumento funziona silenziosamente in background, senza richiedere una VPN attiva per operare.

Un dettaglio importante per chi teme che strumenti di questo tipo possano risultare invasivi è che Call Protection non ascolta né registra le conversazioni, limitandosi ad analizzare informazioni come il numero chiamante, la frequenza delle chiamate e altri indicatori che possono suggerire un tentativo di frode.

Configurazione semplice in pochi passaggi

Configurare Call Protection è piuttosto immediato. Gli utenti devono aprire l’app NordVPN sul proprio iPhone, accedere alla sezione “Prodotti“, selezionare “Call Protection” e attivarla. L’app guida l’utente passo dopo passo nell’aggiornamento delle impostazioni necessarie su iPhone.

Una volta completata la configurazione, Call Protection funzionerà in background, fornendo avvisi in tempo reale in caso di potenziali truffe, anche quando la VPN non è attiva. Non sarà quindi necessario mantenere la connessione VPN sempre attiva per beneficiare della protezione dalle chiamate fraudolente.

La funzionalità è disponibile per gli utenti NordVPN di tutto il mondo, Italia inclusa.