Acer ha scelto il Computex 2026 per ampliare il proprio ecosistema mobile oltre i confini del tradizionale laptop, presentando una nuova generazione di tablet della serie Iconia Duo e due coppie di occhiali smart: AR Vision GR0 (realtà aumentata) e GI0 (assistente AI basato su Google Gemini).

I tre tablet, Iconia Duo S14, S12 e D12, condividono il nuovo formato 3:2 che l’azienda considera il compromesso ideale tra produttività professionale e intrattenimento. Tutti sono alimentati da SoC MediaTek (dal Dimensity 8300 del top di gamma all’Helio G99 del modello entry‑level) e montano Android 16. Completano la line-up un kickstand magnetico, una tastiera staccabile e una penna attiva (opzionali).

Sul fronte degli occhiali, gli Acer AR Vision GR0 si collegano via cavo a smartphone, laptop o tablet per proiettare un’esperienza equivalente a uno schermo da 172 pollici visto da 6 metri di distanza, mentre gli Acer GI0 integrano un assistente vocale hands‑free con traduzione istantanea, analisi immagini e registrazione vocale, il tutto gestito da Google Gemini.

Le novità saranno disponibili in area EMEA a partire da settembre 2026 (tablet) e dal terzo trimestre 2026 (occhiali), con prezzi che partono da 399 euro per i GI0 e 599 euro per i GR0.

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Iconia Duo S14 e S12: OLED 2.8K e potenza MediaTek per creativi e professionisti

Il fiore all’occhiello della gamma è l’Acer Iconia Duo S14 (S14-11M) , un tablet da 14,2 pollici con display OLED 2.8K (2880×1840) , aspect ratio 3:2, rapporto screen‑to‑body del 91%, refresh rate a 120 Hz e copertura 100% DCI‑P3. La luminosità raggiunge i 400 nit, sufficienti per lavorare anche in ambienti ben illuminati.

Sotto la scocca, il SoC MediaTek Dimensity 8300 (octa‑core a 2,2 GHz) affiancato a 8 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di storage UFS garantisce prestazioni fluide per il multitasking complesso, gli strumenti creativi basati su intelligenza artificiale e i workflow professionali.

Il tablet monta Android 16 e offre una particolarità rara: due porte USB Type‑C con supporto DisplayPort in e out. Ciò significa che l’Iconia Duo S14 può essere utilizzato come monitor portatile per un laptop o, viceversa, proiettare i propri contenuti su uno schermo esterno.

La fotocamera posteriore è da 13 MP con una lente macro da 5 MP, quella frontale da 8 MP. Completano il quadro quattro speaker stereo, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.2 e una batteria da 10.000 mAh (38 Wh) che garantisce fino a 10 ore di autonomia. Il peso è contenuto in 730 grammi con uno spessore di soli 6,2 mm.

L’Acer Iconia Duo S12 (S12-11M) è la versione più compatta e leggera (12,2 pollici, 580 grammi) pensata per illustratori digitali, manager e ingegneri.

Lo chassis è in lega di alluminio e il display OLED 2.8K (stessa risoluzione del S14) raggiunge i 600 nit di luminosità con trattamento nano‑texture anti‑riflesso e anti‑impronta. Il SoC è il MediaTek Dimensity 7400 (2,6 GHz), sempre con 8 GB di LPDDR5 e 256 GB UFS. La connettività è Wi‑Fi 6 (non 6E) e Bluetooth 5.3, la batteria da 8.000 mAh (30,4 Wh) mantiene le 10 ore di autonomia.

Entrambi i modelli supportano accessori opzionali: un supporto magnetico (kickstand), una tastiera staccabile e una penna attiva (Active Stylus).

Iconia Duo D12: il formato 3:2 diventa accessibile con Helio G99

Per chi desidera il nuovo aspect ratio 3:2 senza spendere una fortuna, Acer propone l’Iconia Duo D12 (D12-11M) . Sempre da 12,2 pollici, monta un display WQXGA (2400×1600) , non OLED, con refresh rate a 90 Hz (invece di 120 Hz). Il processore è il collaudato MediaTek Helio G99 (2,2 GHz) con 8 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di storage UFS.

La fotocamera posteriore è da 8 MP, quella frontale da 5 MP. La connettività è Wi‑Fi 6 e Bluetooth 5.2, la batteria da 8.000 mAh (30,4 Wh). Pesa 620 grammi, leggermente più del S12 ma comunque molto portatile. Anche per il D12 sono disponibili gli stessi accessori opzionali (kickstand, tastiera, penna). Tutti e tre i tablet condividono uno slot microSD espandibile fino a 1 TB, ideale per archiviare librerie di file creativi ad alta risoluzione.

Acer AR Vision GR0: un visore leggero che trasforma lo smartphone in un cinema da 172 pollici

Gli Acer AR Vision GR0 (GR100F) sono occhiali per la realtà aumentata che non hanno un processore interno, ma sfruttano la potenza di calcolo di uno smartphone, laptop o tablet collegato via cavo. Pesano appena 69 grammi e montano due micro display OLED Full HD (1920×1080 per occhio, per un totale di 3840×1080 in modalità 3D).

L’effetto visivo è equivalente a osservare uno schermo da 172 pollici da una distanza di 6 metri. La luminosità è di 200 nit, il refresh rate di 60 Hz, la copertura DCI‑P3 del 95% e il contrasto di 50.000:1. Supportano contenuti sia 2D che 3D. L’audio è affidato a due speaker posizionati vicino alle orecchie (driver dinamici).

La compatibilità si estende a dispositivi Android, iOS e Windows (tramite USB‑C). L’occhiale integra sensori 3DoF (accelerometro, prossimità, magnetometro) e offre un light shield removibile e supporto per lenti magnetiche per miopia. Ideale per gaming immersivo, produttività AR in mobilità e visione di contenuti in spazi pubblici con la massima privacy.

Acer GI0: gli occhiali AI con Google Gemini per traduzione, analisi immagini e comandi vocali

Diversi per filosofia, gli Acer GI0 (GI100) sono occhiali AI wireless pensati per chi vuole un assistente intelligente sempre a disposizione, a mani libere. Integrano Google Gemini come motore IA: possono gestire interazioni vocali, analisi in tempo reale delle immagini e traduzione istantanea tra lingue diverse.

Una fotocamera da 12 MP consente di acquisire foto (3024×4032) e video (1920×1080 a 30 fps) senza usare le mani. Tre microfoni integrati migliorano la captazione vocale, mentre la funzione di registrazione audio aiuta a memorizzare conversazioni e riunioni. L’app companion Acer AspireSync (per Android e iOS) gestisce la configurazione, il trasferimento dei file e le impostazioni dell’assistente.

La connettività è Wi‑Fi 5 e Bluetooth 5.0, lo storage interno è di 32 GB eMMC, la batteria di 217 mAh (ricarica via USB‑C). Il peso è di soli 46 grammi. I controlli avvengono tramite un pulsante di acquisizione (due livelli di pressione) e un touchpad laterale. Un LED di stato segnala le modalità operative.

A differenza dei modelli AR, i GI0 non hanno un display integrato: l’interazione è prevalentemente vocale e tramite fotocamera. Sono pensati per viaggiatori, professionisti in movimento e appassionati di tecnologia che vogliono un assistente AI sempre acceso senza dover estrarre il telefono.

Prezzi e disponibilità

I tablet Acer Iconia Duo S14, S12 e D12 saranno disponibili nel mercato EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) a partire da settembre 2026. I prezzi non sono stati ancora comunicati per l’Italia.

Gli occhiali Acer AR Vision GR0 arriveranno nel terzo trimestre 2026 a un prezzo di partenza di 599 euro, mentre gli Acer GI0 saranno disponibili nello stesso periodo a 399 euro. Le specifiche, i prezzi e la disponibilità effettiva possono variare a seconda del paese.