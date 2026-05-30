Xiaomi ha recentemente lanciato sul mercato le prime cuffie over-ear a marchio REDMI, già anticipate in Giappone il mese scorso, posizionate sulla fascia economica e chiamate REDMI Headphones Neo.

Nonostante il prezzo contenuto (che, come vedremo, varia in base al mercato), queste cuffie si presentano con un design sobrio, godono di specifiche hardware molto interessanti (ad esempio l’ANC fino a 42 dB e un driver dinamico da 40 mm) e offrono un’autonomia da 72 ore. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Alla scoperta delle REDMI Headphones Neo

Come anticipato in apertura, le REDMI Headphones Neo sono ufficiali e sbarcano su molti altri mercati rispetto a quello giapponese dove avevano debuttato già a fine aprile. Si tratta di cuffie over-ear di fascia economica ma, dando uno sguardo ala scheda tecnica, è impossibile non notare ambizioni un filo diverse da parte del produttore cinese.

Le cuffie supportano l’audio ad alta risoluzione (Hi-Res Audio) ma solo quando connesse via cavo (USB-C), modalità d’utilizzo alternativa a quella senza fili (tramite Bluetooth 5.4) che è stata arricchita da alcune “chicche” come il passaggio tra più dispositivi e la condivisione dell’audio (solo con HyperOS). Abbiamo l’accoppiamento tramite Fast Pair.

Ritornando sull’audio, abbiamo driver dinamici da 40 mm placcati in titanio, il supporto alla cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB e tre microfoni per padiglione che, assieme ad algoritmi gestiti dall’IA, contribuiscono alla riduzione del rumore e dei suoni di sottofondo (incluso il rumore del vento) durante le chiamate. È disponibile anche un equalizzatore personalizzabile (con cinque preset).

Le REDMI Headphones Neo integrano una batteria da 600 mAh che, in base a quanto dichiarato, garantisce fino a 72 ore in riproduzione se l’utente decide di non sfruttare la cancellazione attiva del rumore. La ricarica avviene via USB-C e bastano 10 minuti per recuperare fino a 5 ore di autonomia.

Dal punto di vista estetico, come anticipato, si tratta di cuffie over-ear non troppo leggere ma che, grazie al design dei cuscinetti in mix tra simil-pelle e materiale traspirante e grazie all’archetto regolabile, sono realizzate per garantire comfort anche nelle sessioni più lunghe di utilizzo.

Specifiche tecniche di queste cuffie over-ear

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove REDMI Headphones Neo.

Dimensioni: 202 x 183 x 47 mm

x x Peso: 263 grammi

Audio: driver dinamico da 40 mm , tre microfoni per lato Hi-Res Audio Equalizzatore personalizzabile

, tre microfoni per lato Cancellazione del rumore: fino a 42 dB Riduzione rumore del vento in chiamata

Connettività: Bluetooth 5.4 (BLE/HFP/A2DP/AVRCP), USB-C Fast Pair Dual-device connection Audio Sharing (con HyperOS)

(BLE/HFP/A2DP/AVRCP), Batteria: 600 mAh , ricarica tramite USB-C Autonomia fino a 72 ore (senza ANC)

, ricarica tramite USB-C

Immagini di queste cuffie over-ear

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Disponibilità e prezzo delle REDMI Headphones Neo

Le nuove REDMI Headphones Neo sono già disponibili all’acquisto in tante parti del mondo ma non in Italia (e negli altri Paesi dell’Eurozona). Queste cuffie arrivano in due colorazioni (Obsidian Black e Sand White) e vengono proposte a prezzi che oscillano tra i 40 e i 75 euro in base al mercato:

In Svezia costano 799 corone (circa 74 euro)

(circa 74 euro) In Australia costano 109 dollari australiani (circa 67 euro)

(circa 67 euro) In Thailandia costano 1.900 baht (circa 52 euro)

(circa 52 euro) In Malesia costano 239 ringgit (circa 52 euro)

(circa 52 euro) A Singapore costano 65,90 dollari di singapore (circa 44 euro)

(circa 44 euro) In Corea del Sud costano 72.800 won (circa 41 euro)

Non abbiamo comunicazioni ufficiali circa il possibile sbarco di queste cuffie in Italia o negli altri Paesi dell’Eurozona ma vi aggiorneremo nel caso in cui dovessero arrivare indicazioni in tal senso.